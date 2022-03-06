Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor

06.03.2022 08:17

Ukrayna - Rusya savaşının 11. gününde saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusuna ait 64 kilometrelik konvoyun Kiev sınırlarına kadar geldiği ve başkentin şehir savunmasına hazırlandığı öğrenilirken; iki ülke heyetleri yarın 3. kez görüşecek. Diğer taraftan ülkeden kaçmak isteyen binlerce insan tren istasyonlarını doldurdu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaşta 11. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak dün ilan edilen geçici ateşkes Rus bombardıman devam ettiği için gerçekleştirilemedi.

Dün akşam ise iki ülke heyetlerinin pazartesi günü üçüncü kez müzakere masasına oturmasına karar verildi.

İşte savaşın 11. gününde yaşanan önemli gelişmeler:

ZELENSKİ: DIŞARI ÇIKIP DİRENMELİYİZ

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11. gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenski gece yarısı Ukrayna halkına seslendi. Zelenski, "Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz." dedi.

Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 11. gününde tüm olup bitenler
Zelenski

PAZARTESİ GÜNÜ MÜZAKERE MASASINA OTURACAKLAR

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke arasında 28 Şubat'tan bu yana süren barış görüşmeleri yapılıyor. 3 Mart'ta yapılan 2. tur görüşmelerinin ardından heyetler 3. tur için mutabakat sağlamış ancak net tarih belirlememişti. Bu çerçevede taraflar 3. turu pazartesi günü gerçekleştirecek. Görüşmenin yapılacağı yer ise Belarus'un Brest kenti olarak planlanmıştı.

Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 11. gününde tüm olup bitenler

BOMBARDIMAN YÜZÜNDEN ATEŞKES İKİ ŞEHİRDE ERTELENDİ

Dün Rusya, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyurdu. Ancak Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini açıkladı. Böylece bölgedeki siviller savaştan kaçamadı

Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 11. gününde tüm olup bitenler

KAÇMAK İSTEYENLER İSTASYONLARDA SABAHLIYOR

Öte yandan ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar, komşu ülkelere gitmek için tren istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor. Binlerce kişi tahliye trenlerine binmeye çalışırken Kiev'in merkez tren istasyonunda meydana gelen izdiham önlenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gece başlayan yoğunluk sebebiyle birçok kişi trene binemeyerek geceyi istasyonda geçirdi.

Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 11. gününde tüm olup bitenler
YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna saldırıları Rusya'nın Ukrayna saldırıları

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor - Son Dakika


Son Dakika
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
01:02 Önce tartıştığı kişiyi vurdu ardından intihar etti!
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:54 Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
23:15 Karagümrükspor amatöre düştü! Başkan alaya aldı, helva dağıttı
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 08:24:19. #1.11#
SON DAKİKA: Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement