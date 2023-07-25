Sokakların ateşe verildiği İsrail'de durum çok kötü! Eski Başbakan "iç savaş" uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakların ateşe verildiği İsrail'de durum çok kötü! Eski Başbakan "iç savaş" uyarısında bulundu

25.07.2023 09:10

İsrail'de Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemeyi onaylaması sonrası gösterilerin şiddeti arttı. Protestolar sırasında bir araç, yolu kapatan göstericileri ezerek geçti. Öte yandan Eski İsrail Başkanı Olmert ise "İç savaşa doğru gidiyoruz" dedi.

İsrail Meclisi, Başbakan Netanyahu hükümetinin yüksek mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını 2. ve 3. oylamada onayladı. Bu gelişme sonrası binlerce kişi sokağa akın ederken ülkede gerilim had safhaya ulaştı. Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert ise ülke çapında kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından "İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

MECLİS'TEN GEÇTİ

İsrail Parlamento Sözcüsü, parlamentonun Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından sunulan ve Yüksek Mahkeme'nin bazı yetkilerini kısıtlayan tartışmalı bir tasarıyı oylayarak yasalaştırdığını duyurdu. Muhalefet milletvekilleri protesto amacıyla genel kurulu terk ederken, tasarı 64-0 oyla kabul edildi.

Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de durum vahim! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısı yaptı

ARACI GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bu gelişmenin ardından yüzlerce kişilik gösterici grubu, Tel Aviv'deki hükümet kompleksinin bulunduğu Kaplan Caddesi'nde toplandı. Bir grup, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon otoyolunu trafiğe kapattı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan bir araç göstericileri umursamadan gaza bastı. Bazı göstericiler yaralandı.

Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de durum vahim! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısı yaptı

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bugün Meclisten geçen yasa tasarısının, "seçilmiş hükümetin yönetebilmesini sağlamak ve devlet organları arasında dengeyi yeniden sağlamak için gerekli olduğunu" savunan Netanyahu, "Seçmenin iradesini gerçekleştirmek kesinlikle demokrasinin sonu değildir. Asıl demokrasinin özü budur." dedi.

Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de durum vahim! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısı yaptı

"SON ANA KADAR ANLAŞMAYA VARMAYA ÇALIŞTIK"

Tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda uzlaşma sağlanamamasından muhalefeti sorumlu tutan Netanyahu, şöyle devam etti: "Her şeye rağmen görüşmeleri sürdürmeye ve uzlaşı aramaya devam edeceğiz. (Meclisteki) Oylamada bile son ana kadar anlaşmaya varmaya çalıştık."

Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de durum vahim! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısı yaptı

"İÇ ÇEKİŞMEMİZİ YANLIŞ YORUMLAMAYIN"

İsrail Başbakanı, yargı düzenlemesi kapsamındaki diğer yasa tasarıları konusunda kasım sonuna kadar "her konuda geniş bir uzlaşıya varmak" istediklerini ve bu amaçla gelecek günlerde muhalefetle diyalog kurmak için girişimde bulunacaklarını ifade etti. Ülkesindeki siyasi krize ilişkin "İsrail'in düşmanlarına" da seslenen Netanyahu, "Bizim iç çekişmemizi yanlış yorumlamayın. Sevgili devletimize yönelik her türlü tehdide karşı omuz omuza duracağız." ifadelerini kullandı.

Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de durum vahim! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısı yaptı

"DAHA ÖNCE OLMADIĞI KADAR CİDDİ BİR TEHDİT"

Protestolara destek veren eski İsrail Başbakanı Olmert ise, "Bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi. Ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen "sivil itaatsizlik" ifadesini kullanan Olmert, " Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.

Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de durum vahim! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısı yaptı

PROTESTOLAR AYLARDIR SÜRÜYOR

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de durum vahim! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısı yaptı

ORDUDA GÖREVLİ OLANLAR DA KARŞI

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz'da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için bugün Meclise getirileceğini açıklamıştı. Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı on bin kadar orduda görevli İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakacaklarını açıklamıştı. İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü.

YORUMLAR (3)
  • ertuğrul şahin: Rabbim sizi tarumar etsin. Müslümanlara uyguladığınız zulümler arşa ulaştı. Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
  • Ekrem Korkmaz: Neden iç savaş olsun ,İsrail halkı dışında kimse yok,kendinizi kandırın anca..bu oyunları çok gördük ..işinize balım millet aççç Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aydoğan: Yanlış anlayın beter olun birbirinizi yiyin böyle Cevap Yaz 90 7 Yayından Kaldır
500

İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sokakların ateşe verildiği İsrail'de durum çok kötü! Eski Başbakan 'iç savaş' uyarısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:11 HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda Bıçaklı Saldırı: İl Sekreteri Öldü, İl Başkanı Yaralandı
10:08 HÜDA PAR binasını kana bulayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: İyi çocuklardı, içimden bir ses 'Git öldür' dedi
10:06 Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi
10:06 6 Şubat felaketinden beri bölgeden ayrılmayan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı
10:02 Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi
10:01 Bölgede bulunan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı
10:03 Naci Görür, Adana'daki depremden sonra Savrun fayına dikkat çekti: Stres alanlarında değişim var
09:59 Naci Görür, Adana'daki depremin ardından Savrun fayını işaret etti: Stres alanlarında değişim var
09:46 Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 34'e çıktı
09:41 Cezayir'de orman yangınları 34 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 10:32:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sokakların ateşe verildiği İsrail'de durum çok kötü! Eski Başbakan "iç savaş" uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement