Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam\'da kalıp Suriye\'nin her karış toprağını savunacağım
16.07.2025 17:19  Güncelleme: 17:16
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in başkent Şam'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamada, ''Suriye'nin her karış toprağını savunacağım'' mesajını verdi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yerleşkelerini hedef alan hava saldırıları düzenledi.

ŞARA'DAN İLK AÇIKLAMA: SURİYE'NİN HER KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAĞIM

İsrail'in saldırılarının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ilk açıklama geldi. Suriye Haber Ajansı'na göre Şara, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını paylaştı.

Ayrıca ajans, tüm vilayetlerde "genel alarm durumu" olduğunu bildirirken, Suriye liderliğinin talimatı olmadan kimsenin hareket etmemesi gerektiğini de vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRILARI

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmaları bahane ederek başkent Şam'ı vurmaya başladı. İlk saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı vurulurken sonraki saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na öğle saatlerinde düzenlediği hava saldırısının ardından art arda yeni saldırılar düzenledi. Birden çok saldırının hedefi olan Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulma anları Suriyeli haber kanallarının canlı yayınları sırasında kameralara yansıdı. İsrail savaş uçakları, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. Saldırının ardından yerleşkeden yoğun dumanlar yükseldi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: SALDIRLAR YOĞUNLAŞACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

NETANYAHU: SINIRI GEÇMEYİN, İSRAİL ORDUSUNUN HAREKETE GEÇMESİNE İZİN VERİN

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi. Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ŞARA'YA MESAJ

İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI: ÜZÜCÜ İHLALLERİ DİKKATLE TAKİP ETTİK

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.

Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

ABD ELÇİSİ BARRACK'TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Süveyda'da sivillere yönelik şiddeti kesinlikle kınıyoruz. Nokta. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese yol açacak anlamlı bir diyalog başlatmalı, failler hesap vermelidir" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL ORDUSU: SURİYE'DEN GELEN KİŞİLER ENGELLENDİ

Öte yandan, İsrail ordusu, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından, işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında, Suriye'den gelen kişileri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı. Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İsrail ise son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzi nüfusa yönelik güvenlik tehditlerini bahane gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, Dürzi topluluklara zarar verilmesine karşı "askeri caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

Politika, İsrail, Suriye, Dünya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • ahmet demir:
    gir türkiye gir ne olacaksa olsun gir temizleee 31 35 Yanıtla
  • Apple User:
    Allah yardımcın olsun kardeşim… 20 19 Yanıtla
  • Erhan1453-:
    dedi ve soluğu türkiyede aldı 26 10 Yanıtla
  • ender3316:
    kankan recep kurtarır seni 9 6 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    Türkiye'nin harekete geçmesi lazım artık ne olacaksa olsun 4 9 Yanıtla
    Enver Kocadaş:
    git kardeşim önden seni tutan yok 1 1
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