Suriye'de Mezhep Kıyımı: Alevi Ailesinin Dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Suriye'de Mezhep Kıyımı: Alevi Ailesinin Dramı

Suriye\'de Mezhep Kıyımı: Alevi Ailesinin Dramı

Suriye'de artan mezhep temelli şiddet, Alevi azınlığa yönelik saldırılara yol açtı; birçok sivil öldürüldü.

14.03.2025 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaal Mahna gözyaşları içinde "Tek oğlum, daha 25 yaşındaydı" diyor.

"Oğlumu götürürken bana 'Onu öldüreceğiz ve senin yüreğini yakacağız' dediler."

Bu Dalaal'ın oğlunu son görüşü oldu. Onu götüren silahlı adamlarca vurulduğunu söylüyor.

Mahna, Suriye'de azınlıkta bulunan ve geçen hafta artan mezhep temelli şiddet olaylarında hedef alınan Alevi azınlıktan.

"Herkes oğlumun diyabeti ve anemi hastası olduğunu biliyordu. Geçinmek için elinden geleni yapıyordu."

Dalaal ile ülkenin batısındaki kıyı bölgesinde yer alan Rus hava üssüne sığınan binlerce mülteciyle birlikteyken karşılaştık.

Bir savaş gözlem grubu, 6 Mart'tan bu yana Lazkiye ile komşu Tartus, Hama ve Humus bölgelerinde çoğu Alevi 1400'dan fazla sivilin öldürüldüğünü söylüyor.

Dalaal, bir hafta süren dehşetle ilgili bizimle konuşmaya istekli çok az insandan biriydi.

'Yargısız infazlar'

Şam yönetimi geçen hafta, kendisi de bir Alevi olan ve rejiminde bu mezhebin üyelerine ağırlık veren devrik lider Beşar Esad'a bağlı güçlerin büyüyen isyanına karşılık olarak bölgede operasyon başlattı.

Şiddet olayları, kıyı kasabası Cebele'de 13 güvenlik görevlisinin pusuya düşürülüp, öldürülmesinden sonra arttı.

Sünni İslamcıların liderliğindeki hükümete bağlı silahlı güçler, o saldırıdan sonra özellikle Alevi topluluklarını hedef alan intikam cinayetleri işlemekle suçlanıyor.

BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre sonraki dört gün boyunca, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler topluca öldürüldü.

Çarşamba günü bir BM Sözcüsü, şu ana dek 111 sivilin öldürülmesini teyit ettiklerini fakat asıl sayısının çok daha fazla olduğuna inanıldığını söyledi.

Sözcü ayrıca, vakaların birçoğunun yargısız infazlar olduğunu vurguladı.

Otoyolda giderken, mermilerle delik deşik olmuş bir araca rastlıyoruz. İçinde kaç kişinin öldüğü ve kimler oldukları belirsiz.

Fakat bu aracın içinden herhangi bir insanın sağ çıkabileceğini düşünmek zor.

Bu uluslararası yolda "eski rejimin kalıntıları" diye tanımlanan güçlerce düzenlenen saldırı ve Alevilere yönelik intikam cinayetlerinden sonra sukünet sağlanmış ve olayların izleri temizlenmiş.

Fakat Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı güçlerin eşlik ettiği ziyarette onlarca cesedin halen çalılık alanlarda ve toplu mezarlarda olduğuna tanıklık ettik.

Güvenlik için dağlara kaçış

BBC'ye konuşan güvenlik kaynakları, Cebele'deki saldırının arkasındaki Esad yanlılarının hepsinin öldürülmediğini söyledi.

Şam yönetimine göre, ülke genelinden çok sayıda güvenlik gücü bölgeye ulaşana dek bu kişiler dağlara sığınmayı başardılar.

Lazkiye kırsalındaki Baniyas'a konuşlandırılan yeni yönetime bağlı askerlerden Mahmud el Haik "Hepsi bu köylerden" diyor.

El Haik "Hepsi bu köprünün üzerinde duruyordu ve herkes olaya karıştı. Hepsi bu topluluklardan ama şimdi bölgeyi terk ettiler" diye anlatıyor.

El Haik'e "Ama ilk saldırıda Baniyas'ın büyük bölümünü kontrol altına almayı başardılar, değil mi?" diye soruyorum.

"İlk iki gün kaos yaşandı" yanıtını veriyor.

"Bölge tam bir kaos içindeydi ama Allah'a şükür kontrolü yeniden ele almayı başardık. İnsanlar evlerine dönmeye başladı ve şimdi bir çoğu diğerlerinin de dönmesine izin verilmesi çağrısı yapıyor."

Bölgedeki bazı köyleri hızlıca turladığımızda, çoğunun terk edilmiş olduğunu görüyoruz.

Mezhep cinayetlerinden korkan bölge sakinleri, bir haftadır açık alanlarda yattıkları dağlara kaçtı.

Baniyas'ın dışındaki bir köyde, evlerini ve dükkanlarını kontrol etmek için sakınarak da olsa bölgeye geri dönen küçük bir grup erkekle karşılaşıyoruz.

Alevi olan Vafık İsmail büyük bir temkin içinde saldırı yaşandığında orada olduğunu söylüyor ama ayrıntıya girmiyor.

"Gerçekten herhangi bir şey açıklayamam. Benim alakam yok. Hiç yok. Yemin ederim ben karışmadım ve asla karışmam da."

"Demek istediğim bu değildi. Yani, burada yaşayan biri olarak neler gördünüz" diyorum.

Yanıtı korkusunu sergiliyor.

"Kardeşim gerçekten herhangi bir şey söyleyemem. Bu kadar. Allah bizi beladan korusun."

'Uluslararası koruma'

Suriye güvenlik güçlerinin kontrolü Lazkiye'nin kırsal kesiminde sona eriyor ve sonra Rusya'nın Hmeimim askeri üssünün sınırları başlıyor.

13 yıl süren iç savaşta Esad güçlerine destek veren Ruslarla koordine olmadan, üssün dış kesimlerine girmeyi başardık.

Binlerce Alevi aile, farklı silahlı güçlerin saldırılarından kaçmak için bu üsse sığındı. Çok zor koşullarda yaşıyorlar.

Dalaal'ın oğlunun öldürülüşünü anlattığı yer de burası. Burada dehşet verici hikayeler halen hafızalarda çok taze.

Ailelerin çoğu en az bir kişiyi kaybetmiş: Bir oğul, bir akraba ya da bir komşu.

Bir başka Alevi kadın "Yaşadıklarımız karşısında uluslararası korumaya ihtiyacımız var. Evimizi bıraktık, her şeyimizi bıraktık, geçim kaynaklarımızı ve buraya geldik" diyor.

Geçen Perşembe günü yaşanan saldırı ve mezhep şiddeti hakkında çok az ayrıntı gün ışığına çıktı.

Esad'ın devrilmesiyle sonuçlanan son isyan hareketine önderlik eden Suriye lideri Ahmed eş Şara da ihmaller yaşandığını kabul etti.

Şara, müttefikleri arasında olsa bile sorumlulardan hesap sorma sözü verdi ve "Adil olmayan bir şekilde herhangi bir kanın dökülmesini kabul etmeyeceğiz" dedi.

Ancak zaten ağır yaralı Suriye'de bu olayların açtığı yaraların kolay iyileşeceğine pek kimse inanmıyor.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Güvenlik, Suriye, Dünya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Mezhep Kıyımı: Alevi Ailesinin Dramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
Lucas Torreira’nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı Lucas Torreira'nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı
İstanbul’da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
Muğla’da santral gerginliği Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baret fırlattılar Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi
Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
Ümraniye’de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

19:02 Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
16:54 Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
08:50 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
08:24 Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
08:19 En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
08:18 Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
08:01 Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
07:54 Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 20:02:58. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Mezhep Kıyımı: Alevi Ailesinin Dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.