Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
02.03.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların en sert aşamasına henüz ulaşmadığını belirtti. 'Operation Epic Fury' olarak adlandırılan sürecin takvimi hakkında konuşan Trump, operasyonun başından beri dört ila beş hafta süreceğini düşündüğünü, ancak bu sürenin çok uzamasını istemediğini ifade etti. Trump, ''Henüz sert darbeleri indirmeye başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların henüz en sert aşamasına ulaşmadığını öne sürdü. CNN'e verdiği röportajda Trump, "Henüz sert darbeleri indirmeye başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

"PLANIN ÖNÜNDEYİZ"

Trump, "Operation Epic Fury" olarak adlandırılan sürecin takvimi sorulduğunda, operasyonun başından beri dört ila beş hafta süreceğini düşündüğünü belirterek, "Çok uzun sürmesini istemiyorum. Programın biraz önündeyiz" dedi.

Trump bir gün önce yaptığı açıklamada da benzer şekilde operasyonun dört ila beş haftalık bir çerçevede planlandığını dile getirmişti.

"ARAP DEVLETLERİ SAVAŞA DAHA FAZLA DAHİL OLUYOR" İDDİASI

Trump, İran'ın bazı Arap komşularına yönelik saldırılarının çatışmanın en büyük sürprizi olduğunu söyledi. ABD'nin hedef alınan Arap ülkelere "Bunu biz hallederiz" mesajı verdiğini aktaran Trump, buna rağmen söz konusu ülkelerin çatışmaya daha agresif şekilde dahil olmak istediğini iddia etti.

"HAMANEY KAHVALTIDA YAKALANDI"

Trump, Fox News'e verdiği demeçte, İran lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine düzenlenen saldırılar sırasında yakın çevresiyle kahvaltı yaptığını ileri sürdü.

Ayrıca İran liderliğinden "49 ismin etkisiz hale getirildiğini" iddia eden Trump, "İran liderliğinden kurtulmanın dört hafta süreceğini düşünmüştük. Ama saklanırlarsa bu daha uzun sürer. Saklanıyor olmalılar" dedi.

Trump, İran'ın yeni liderinin kim olabileceği sorusuna ise "Bilmiyorum. Belki ne yaptığını bilen birini bulurlar" yanıtını verdi.

NYT: KRİZ SENARYOSU HAZIR

Öte yandan The New York Times, bu ayın başlarında yayımladığı haberinde, Hamaney'in olası ABD veya İsrail saldırılarında üst düzey isimlerin hedef alınması ihtimaline karşı halefiyet ve acil komuta zinciri planları oluşturduğunu yazmıştı. Haberde, uzun süredir rejime yakın isimlerden Ali Laricani'nin olası bir kriz sürecini yönetmek üzere görevlendirildiği öne sürülmüştü.

SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜN

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyon, üçüncü gün de devam ediyor. Üçüncü gün çok hareketli geçti. Türkiye, İran'la sınır geçişini kısıtladı. İran, Lübnan'ı vurmaya başladı, 31 kişi öldü. Çin 'Operasyonları durdurun' çağrısı yaptı. İran'da ölü sayısı 500'ü geçti. İran, Suudi petrol rafinerisini vurdu. İsrail ve ABD, Natazn Nükleer Tesisleri'ni vurdu. Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını söyledi. Kuveyt'te 3 ABD uçağı dost ateşiyle düştü. Yunanistan, Güney Kıbrıs'a gemi ve uçak göndermeye karar verdi. CENTCOM, saldırılar genelinde 4 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Hamaney'in eşinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Katar, LNG üretimini durdurmaya karar verdi.

İSHAFAN'DA NÜKLEER TESİS BÖLGESİNDEN PATLAMA SESLERİ

İran medyası, İshafan'daki nükleer tesis ve hava üssü bölgesinden şiddetli patlama sesleri geldiğini aktardı. İran Devrim Muhafızları ise ABD ve İsrail'e ait 500 tesisi hedef aldıklarını açıkladı.

AMERİKAN SAVAŞ BAKANI: REJİM KESİNLİKLE DEĞİŞTİ

Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, , İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hegseth, "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejimin değiştiği kesin. İran nükleer silaha sahip olmayacak." diye konuştu. Hegseth, "ABD'nin İran'daki görevinin İran füzelerini, donanmasını ve nükleer silahlara ulaşmasını engellemektir. Burası Irak değil, bu bitmeyecek bir savaş değil. İran operasyonunun kayıpları olacaktır. Biz İran'a cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve hiç çekinmeden saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu söyledi ve operasyonun bitişi için bir tarih vermeyerek "İran operasyonu için bir zaman çerçevesi koyamayız." dedi. Amerikan Savaş Bakanı, Başkan Trump'ın "4 hafta sürebilir" açıklamasına cevaben "4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir." dedi.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 205622 205622:
    Tayyip in haberleri neden yoruma kapalı hani bu degilmiydi dünya lideri neden sesi cikmiyo dünya lideriymis varmı takan 24 19 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    maşallah bastır Trump bademler gidici selami 10 25 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR Nurettin DEMİR:
    netenyahunun haberinin yorumu neden kapalı sizdekmi taraf tutuyorsunuz 15 0 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    ufak atta civ civlerde yesin Turup sen yapacağını yaptın şimdi İran’ı bekle bak neler olacak 2 0 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    komedi vakkas 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız
İran, Limasol’daki İngiliz Hava Üssü’nü vurdu İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
ABD’yi korkutan senaryo 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor ABD'yi korkutan senaryo! 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor
İran’dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:18
Yunanistan, GKRY’ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:20:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.