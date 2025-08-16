Türkiye\'nin de aralarında bulunduğu 31 ülke İsrail\'i kınadı

31 İslam ülkesi dışişleri bakanları ile Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel sekreterleri, Filistin topraklarında ilhak planlarını sürdüren İsrail'e karşı ortak açıklama yaptı.

"FİLİSTİN HALKININ BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR DEVLET KURMAYA YÖNELİK DEVREDİLEMEZ HAKKINA YAPILMIŞ AÇIK BİR SALDIRI"

Açıklamada, " Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, Gambiya, Irak, Katar, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Mısır, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman, Ürdün, Yemen Dışişleri Bakanları ile Arap Devletleri Birliği Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde 'Büyük İsrail' ile ilgili İsrail medyasında verilen açıklamalarını en güçlü şekilde kınıyor. Bu açıklamalar, uluslararası hukuk kurallarının ve istikrarlı uluslararası ilişkilerin temellerinin ciddi şekilde hiçe sayıldığını, açık ve tehlikeli bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Arap ulusal güvenliğine, devletlerin egemenliğine, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Devletlerinin uluslararası meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Şartı'na, özellikle de güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini yasaklayan 2. maddenin 4. fıkrasına saygı duyduğunu yeniden teyit ederken, hakimiyet kurma yanılsamaları ve güç kullanarak iktidar dayatmalarından uzak, tüm devletlerin ve halkların güvenlik, istikrar ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarına hizmet edecek şekilde barışı koruyacak tüm politika ve önlemleri benimseyeceklerinin altını çiziyor. Ayrıca, İsrailli aşırıcı Bakan Bezalel Smotrich'in 'E1' bölgesindeki yerleşim planını onaylamasını ve Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden radikal ırkçı açıklamalarını da şiddetle kınıyoruz. Bunu, uluslararası hukukun açık ihlâli ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti İşgal Altındaki Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet kurmaya yönelik devredilemez hakkına yapılmış açık bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL'İN İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARI ÜZERİNDE EGEMENLİĞİ YOK"

Açıklamada, "Dışişleri Bakanları, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği olmadığını vurguluyor. Bu yerleşim planını, ayrıca uluslararası hukuku ve başta Filistin Devleti'nin başkenti Doğu Kudüs dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail yerleşim faaliyetlerini kınayan 2334 sayılı Karar başta olmak üzere Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden tüm yasa dışı İsrail tedbirlerini kesin olarak reddediyor ve kınadığımızı yineliyoruz. Ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasa dışı olduğunu vurgulayan ve bu işgalin derhal sona erdirilmesi, sonuçlarının ortadan kaldırılması ve neden olduğu zararların tazmin edilmesi gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanı istişari görüşünü de bir kez daha teyit ediyoruz. İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi amaçlayan niyet ve politikalarının yol açtığı ciddi tehlikelere ve aşırıcı İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü yayılmacı yerleşim politikasının, başta Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif üzere İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarını hedef alan girişimler, yerleşimci terörizmi, Filistin şehirleri, kasabaları ve mülteci kamplarına yönelik günlük saldırılar, Filistin mülteci kamplarının sistematik olarak tahrip edilmesi ve Filistinli sivillerin evlerinden uzaklaştırılması olmak üzere, beraberinde getirdiği tehlikelere karşı uyarıda bulunuyoruz" denildi.

"İŞGALCİ GÜÇ OLARAK İSRAİL'İN,GAZZE ŞERİDİ'NDE İŞLEDİĞİ SUÇLARIN SONUÇLARINDAN TAMAMEN SORUMLU TUTULMASI GEREKİR"

Açıklama şu şekilde sürdürüldü: "Bu eylemler, şiddet ve çatışma döngülerini doğrudan körüklemekte, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması ihtimalini zayıflatmaktadır. Ayrıca, kontrol edilmesi veya öngörülmesi zor şekilde çatışmayı körükleme riski taşıyan ve böylece hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden ideolojik ve ırkçı yanılsamalara bel bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyoruz. Bununla bağlantılı olarak İsrail'in saldırı, soykırım ve etnik temizlik suçlarını reddettiğimizi ve kınadığımızı yineliyoruz. Gazze Şeridi'nde ateşkesin gerekliliğini ve İsrail'in bir soykırım silahı olarak uyguladığı sistematik açlık politikasını sona erdirmek için koşulsuz olarak insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini yeniden teyit ediyoruz. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül ablukasının derhal kaldırılmasını, İsrail'in Gazze ile olan sınır geçişlerinin açılmasını ve İşgalci Güç olarak İsrail'in, sağlık ve yardım sistemlerinin çöküşü de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde işlediği suçların sonuçlarından tamamen sorumlu tutulmasını gerektirir."

İSRAİL'E BASKI UYGULAMASI ÇAĞRISI

Ayrıca, Filistin halkının herhangi bir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle yerinden edilmesini kesin bir şekilde reddedildiği ve Gazze Şeridi'nin erken toparlanma çabaları ve yeniden inşası için Arap-İslam planının uygulanmasına elverişli şartların oluşturulmasına zemin hazırlamak üzere uluslararası topluma, saldırganlığını sona erdirmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi için İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulunuldu.

FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu yeniden teyit ediyor, Arap desteği ve uluslararası destekle ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programı çerçevesinde tek bir yönetim otoritesi, tek bir hukuk sistemi ve tek meşru silah altında Filistin Devleti'nin, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de yönetim sorumluluklarını üstlenmesine olan ihtiyacı vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'YE ÇAĞRI

Uluslararası topluma, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine, bilhassa ABD'ye, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı şiddet eylemlerini durdurma, yetkilileri tarafından yapılan yanıltıcı ve kışkırtıcı açıklamaları sonlandırma ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya zorlamak için acil önlemler almaya çağrısı yapıldı. Ayrıca Filistin halkının, başta ulusal topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakları olmak üzere meşru haklarını elde etmelerine imkan sağlanmasını ve Filistin halkına karşı işlenen suç ve ihlallerin sorumlularının hesap vermelerini talep edildi.