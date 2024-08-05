Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Haftalardır devam eden protestolarda göstericilerin resmi konutuna baskın düzenlemesinin ardından ordu helikopteriyle ülkeden kaçan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın Hindistan'a gittiği, Hint Hava Kuvvetleri subayları tarafından karşılandığı öğrenildi. Hasina'nın birkaç gün Yeni Delhi'de kaldıktan sonra Londra'ya geçmesi bekleniyor. Öte yandan Hasina'nın helikoptere binip ülkeden kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

05.08.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümet karşıtı gösterilerde resmi konutu basıldıktan sonra ülkeden apar topar kaçan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın Hindistan'a gittiği öğrenildi. Hasina'nın geçici olarak Yeni Delhi'de kalacağı, birkaç gün içinde Londra'ya gideceği belirtiliyor.

BANGLADEŞ'TE GÖSTERİCİLER BAŞBAKANIN KONUTUNU BASTI

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Bangladeş ordusundan kaynaklara göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı. Hükümet karşıtı binlerce göstericinin Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirilirken, ordu komutanı siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

ÜLKEDEN KAÇAN BAŞBAKAN HİNDİSTAN'A GİTTİ

Hint basınındaki haberlere göre, Başbakan Şeyh Hasina'yı taşıyan helikopter, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Hindon Hava Üssü'ne indi. Hindistan Hava Kuvvetleri subayları tarafından karşılanan Hasina'nın birkaç gün Yeni Delhi'de kaldıktan sonra Londra'ya gitmesi bekleniyor.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

HASİNA'NIN KAÇIŞ ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde makam arabasıyla gelen Hasina'nın hızlıca kendisini bekleyen helikoptere bindiği görüldü.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

PROTESTOCULAR, ESKİ BAŞBAKANIN HEYKELİNİ YIKTI

Dhaka Tribune de başkent Dakka'da Hazrat Şahcelal Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını ve uçuşların 6 saatliğine askıya alındığını duyurdu. Bangladeş basınına göre, protestocular, ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın başkent Dakka'daki heykelini yıktı. Göstericilerin, İçişleri Bakanı ve diğer hükümet yetkililerinin konutlarını yağmaladığı da kaydedildi.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

GÖSTERİLERDE 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

Hükümet, sokağa çıkma yasakları ve resmi tatillerle gösterileri kontrol altına almaya çalışıyor ancak kontenjana karşı çıkan protestocular, bu kez de hükümetin istifasını talep ediyor.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Günlerce süren protestolarda hükümet, 147 kişinin yaşamını yitirdiği açıklarken basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Hükümet, internet kesintisi, sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilanlarıyla protestoları kontrol altına almaya çalışmış ancak bu adımlar tansiyonu düşürmemişti.

Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesinin ardından ise protestocular, taleplerinin yerine geldiğini ve gösterilere son verdiklerini duyurmuştu.

"Kamuda kontenjan" protestolarında hükümet tarafından suçlanan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in yasaklanması üzerine öğrenciler, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in bu kararını "adaletsizlik" olarak nitelemişti.

Bangladeş'te Hasina hükümetini protesto etmek ve "kamuda kontenjan" protestolarında yaşamını yitirenler için adalet talebiyle öğrenciler, yeniden toplanmaya başlamış ve polisle çatışmalar yaşanmıştı.

En son 4 ve 5 Ağustos'ta hükümet karşıtı protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Şimdilik Hindistan\'da! Bangladeş Başbakanı Hasina\'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

Yeni Delhi, Helikopter, Hindistan, Bangladeş, Londra, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Orçun Ayana: sıradaki bekleniyor 14 2 Yanıtla

23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 01:58:46. #1.12#
SON DAKİKA: Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement