Şimdilik Hindistan\'da! Bangladeş Başbakanı Hasina\'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı

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Hükümet karşıtı gösterilerde resmi konutu basıldıktan sonra ülkeden apar topar kaçan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın Hindistan'a gittiği öğrenildi. Hasina'nın geçici olarak Yeni Delhi'de kalacağı, birkaç gün içinde Londra'ya gideceği belirtiliyor.

BANGLADEŞ'TE GÖSTERİCİLER BAŞBAKANIN KONUTUNU BASTI

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Bangladeş ordusundan kaynaklara göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı. Hükümet karşıtı binlerce göstericinin Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirilirken, ordu komutanı siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

ÜLKEDEN KAÇAN BAŞBAKAN HİNDİSTAN'A GİTTİ

Hint basınındaki haberlere göre, Başbakan Şeyh Hasina'yı taşıyan helikopter, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Hindon Hava Üssü'ne indi. Hindistan Hava Kuvvetleri subayları tarafından karşılanan Hasina'nın birkaç gün Yeni Delhi'de kaldıktan sonra Londra'ya gitmesi bekleniyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

HASİNA'NIN KAÇIŞ ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde makam arabasıyla gelen Hasina'nın hızlıca kendisini bekleyen helikoptere bindiği görüldü.

PROTESTOCULAR, ESKİ BAŞBAKANIN HEYKELİNİ YIKTI

Dhaka Tribune de başkent Dakka'da Hazrat Şahcelal Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını ve uçuşların 6 saatliğine askıya alındığını duyurdu. Bangladeş basınına göre, protestocular, ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın başkent Dakka'daki heykelini yıktı. Göstericilerin, İçişleri Bakanı ve diğer hükümet yetkililerinin konutlarını yağmaladığı da kaydedildi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

GÖSTERİLERDE 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.

Hükümet, sokağa çıkma yasakları ve resmi tatillerle gösterileri kontrol altına almaya çalışıyor ancak kontenjana karşı çıkan protestocular, bu kez de hükümetin istifasını talep ediyor.