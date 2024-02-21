Yerli savaş uçağı KAAN, dünya basınında

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Yerli savaş uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi dünya basınının da gündemindeydi. ABD merkezli Bloomberg, "Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu." sözleriyle gelişmeyi okuyucularına duyururken, İngiliz Reuters haber ajansı, "Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti" dedi. Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğunu vurguladı.

KAAN, DÜNYA BASININDA

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Kaan, ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığı açıklandı.

"KAAN İLK UÇUŞUNU BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİ"

2028'de envantere girmesi hedeflenen KAAN'ın ilk uçuşuna dünya basını da geniş yer verdi. İngiliz merkezli haber ajansı Reuters, "Türkiye'nin KAAN savaş uçağı ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi" başlığı ile gelişmeyi duyurdu. Haberde, "Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı KAAN, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabaları kapsamında ilk uçuşunu Çarşamba günü tamamladı. NATO üyesi Türkiye, milli savaş uçağı üretmeye yönelik TF-X projesini 2016 yılında başlattı. Türk havacılık şirketi TUSAS, İngiliz BAE Systems (BAES.L) ile anlaşma imzaladı. Yeni nesil savaş uçağını geliştirmek için 2017 yılında 125 milyon dolar değerinde yatırım yapıldı." gibi bilgilere yer verildi. denildi.

"TÜRKİYE'NİN YERLİ SAVAŞ UÇAĞI PROJESİNDE DÖNÜM NOKTASI"

"Türkiye'nin Beşinci Nesil Savaş Uçağı Kaan İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi" manşetini atan ABD merkezli Bloomberg ise, "Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu" ifadelerine yer verdi.

"KAAN, F-35'TEN ÜSTÜN"

Yunan gazetesi Proto Thema haberi "Türkiye: Ankara'nın ürettiği 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığı ile duyurdu. KAAN'ın özelliklerine yer verilen haberde uçağın "F-35'ten üstün" olduğu vurgulandı.

Haberde Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in, "KAAN'ın seri üretimi 10 yıl sürecek. Ancak bu gerçekleştiğinde Türk Hava Kuvvetleri bölgenin en güçlüsü haline gelecektir." ifadelerine yer verildi.

"UÇAĞIN İLK MÜŞTERİSİ UKRAYNA"

Pentapostagma ise "Son dakika haberlerinde, KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığı bildirildi." başlığını attı. Uçağın ilk müşterisinin şimdiden hazır olduğuna dikkat çeken gazete, Ukrayna'yı işaret etti.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ"

Yunanistan'dan Ethnos gazetesinin Türkiye muhabiri Maria Zacharaki ise özel olarak hazırladığı haberinde KAAN'ın yapay zeka ve dronelar ile ortak çalışabildiğini yazdı. Zacharaki haberinde "Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan KAAN'a uçuş sırasında F-16 savaş uçağı da eşlik etti" dedi.

Hollanda basınından Scramble, 2010 yılının başlarından beri çalışmaların yoğunlaştığı uçağın General Electric F110 motoruyla güçlendirileceğini kaydetti. Çin devlet televizyonunun haber portalı gelişmeyi "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" başlığıyla okuyucularına aktardı.

"TÜRKİYE KAAN'I ASYA VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHRAÇ ETMEYİ UMUYOR"

Japonya merkezli Nikkei Asia da, "Türk savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığını attı. Haberde "Savunma sanayii yetkililerinin, uçağı Asya ve Körfez'deki ülkelere ihraç etmeyi umduğu Türkiye'nin KAAN savaş uçağının bir prototipi, ilk uçuşunu Çarşamba günü gerçekleştirdi" denildi.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Kaan, 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı. Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Milli muharip uçak Kaan ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak. Kaan, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaan'ın isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Erdoğan, Milli Muharip Uçak Kaan'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalamıştı.