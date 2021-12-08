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Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! - Son Dakika

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

08.12.2021 10:17

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab'ın Miami'de kurduğu lüks hayatına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren ve binicilik merkezi işleten Zarrab'ın şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturduğu öğrenildi. ABD'deki bir araştırmada kolundaki yüzbinlerce dolarlık saate vurgu yapılması dikkat çekti.

2016'da ABD'de kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen, sanatçı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıkmış ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilmişti. Next Level Performance isimli bir binicilik merkezi kurduğu bilgisine ulaşılan Zarrab'la ilgili gelişmeler PS Dressage isimli bir internet sitesinde Next Level Performance'ı tanıtan bir haberde ortaya çıkmıştı.

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati

BİNİCİLİK MERKEZİ İŞLETİYOR

Haberde, Zarrab'ın binicilik merkezini 19 Haziran 2021'de Florida'nın güneyinde kurduğu ifade edilerek, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamalarına yer verildi. Bendfelt, 2 ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldiğini belirtirken, haber de ayrıca, Next Level Performance'ın yeni ve inovatif bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekildi. Haber de, "Belirli sayıda biniciye hizmet veren bu yerin tasarımı çok üstün. Merkezin kurucusu ve sahibi Aaron Goldsmith, biniciliği bir sonraki seviyeye taşımak için binicilere gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi" ifadeleri de yer aldı.

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati

"20 YILDIR BU SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM"

Haber de, Goldsmith adıyla yer alan Zarrab'ın da ifadelerine yer verilirken, özellikle şu ifadeler dikkat çekti: "Neredeyse 20 yıldır bu sektördeyim, genelde sıçrama üzerine çalışıyordum. Şimdi ise at terbiyesi konusuna eğilmeye başladık. Allah'a şükür arkamdaki ekip çok iyi, Sonata'yı ilk gördüğümde içimden bir ses harika bir at olduğunu söylemişti. Atın yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım ve elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonata özel bir at, bir sonraki hedefim onun gelecek yılki Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi temsil ettiğini görmek."

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Reza Zarrab yani Aaron Goldsmith, 20 dönümlük çiftliğinde şampiyon bir binici olan yeni sevgilisi Carolina Roffman'la da görüntü vermişti. Ancak Zarrab bu fotoğrafları yeni ismi ifşa olunca sosyal medya hesaplarından silmişti.

ZARRAB'IN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Federal yetkililer, Zarrab'ın Miami'de sahte bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir yaşam sürmesine izin verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor. ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald'ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab'ın eski suç ağıyla bağlantısının devam ettiğini ortaya çıkardı. Zarrab'ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati
Reza Zarrab, Temmuz ayında Miami'deki evinin yakınında yürürken görülüyor.

OTOPARKTA VOLTA ATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre muhabirler 38 yaşındaki Zarrab'ı Miami'deki Coconut Grove'a kadar takip etti. Zarrab'ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. Daha sonra Zarrab'ın şoförlü bir Cadillac'a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Zarrab şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturduğu da ortaya çıkarıldı.

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati

KOLUNDAKİ SAAT YÜZ BİNLERCE DOLAR DEĞERİNDE

Öte yandan araştırmada Zarrab'ın yalnızca hayat şartlarına değil, Whatsapp fotoğrafına bile bakıldığı öğrenildi. Fotoğrafta, yüz binlerce dolara satılan bir Richard Mille İsviçre saatinin belirgin bir şekilde gösterilmesi de dikkat çekiyor.

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati

EVİNİ ÖZEL BİR MİMAR TASARLADI

Zarrab 2021'in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Zarrab'ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.

Evde Zarrab'ın kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları da yer alıyor. Dairenin dışında, Zarrab'ın Florida yaşamının büyük bölümü ise atlar çevresinde dönüyor. Zarrab, Florida'da 300 bin dolarlık gösterişli bir gösteri atı satın aldı.

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

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Son Dakika Dünya Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! - Son Dakika Dünya


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