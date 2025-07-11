6 Şubat'ta kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS'den tam puan aldı - Son Dakika
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Eğitim

6 Şubat'ta kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS'den tam puan aldı

6 Şubat\'ta kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS\'den tam puan aldı
11.07.2025 14:54
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'daki evlerinin yıkılması sonucu babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak babasına verdiği sözü tutmanın gururunu yaşıyor.

Şevval Ece Kılınçer, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evlerinin yıkılması sonucu babası Mesut Kılınçer'i kaybetti. Depremlerin ardından ailesiyle Elazığ'a yerleşen Şevval, eğitimine Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda devam etti.

BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Zor bir süreç geçiren ve babasına ölmeden önce verdiği sözü tutarak LGS sınavında başarı sağlamak isteyen Şevval, annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle sınava sıkı hazırlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavdan tam puan almayı başaran Şevval'in hedefi yazılım mühendisi olmak.

"BABAMI DA GURURLANDIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Şevval Ece Kılınçer, 2025 LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldığını mutlulukla öğrendiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde dışarıda oldukları sırada evlerinin yıkılması sonucu babasını kaybettiğini anlatan Kılınçer, 6 Şubat'tan önce evlerindeki sohbetlerde babasının hep LGS'de birinci olmasını istediğini söylediğini belirtti.

Kılınçer, babasını kaybetmesi nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini ifade ederek, "Babam vefat etmeden önce ona Türkiye birincisi olacağıma dair söz vermiştim. Bu beni bu süreçte çok motive etti. Babama sözümü tuttuğum için gururluyum. Bu şekilde başardım. Onu da gururlandırdığımı düşünüyorum." dedi.

"BU SÜREÇTE KENDİME GÜVENDİM"

Sınava hazırlanırken konuları tam kavramaya özen gösterdiğini belirten Kılınçer, şöyle konuştu: "Her bir soruyu en ince ayrıntısına kadar anlamak için uğraştım. Birçok farklı kaynaktan sorular çözdüm. Bu, soru pratiğimi geliştirmekle beraber okuma hızımı da artırdı. Okulumuz sayesinde de birçok farklı denemeye girdim. Bu şekilde soruları daha kolay çözdüm. Bu süreçte kendime güvendim. Her zaman kendimi bu şekilde motive ettim. Stresimi kontrol ettim. Sınava da rahat bir şekilde girdim."

KILINÇER YAZILIM MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

En büyük destekçisi olan annesi ve kendisine büyük emek veren öğretmenlerine teşekkür eden Kılınçer, ilk hedefini gerçekleştirdiğini, bundan sonra da lise dönemini başarıyla tamamlayarak yazılım mühendisi olmak istediğini belirtti.

"BU BAŞARISI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Anne Beyhan Kılınçer de kızının sınava hazırlanma sürecinin zorlu geçtiğini söyledi. Kızını sürekli desteklediği ve bekledikleri başarıya ulaştıklarını anlatan Kılınçer, kızıyla gurur duyduğunu belirtti. Kılınçer, "Rahmetli babası da eminim onunla gurur duyuyor. Bu başarısı bizim için çok değerli. Çok mutluyuz." dedi.

"HER ZAMAN ÖZ DİSİPLİNİ ÇOK YERİNDEYDİ"

Okul müdürü Ahmet Üşen de Şevval'in çok disiplinli olduğunu, sonuçtan çok ne yapması gerektiğine odaklandığını dile getirerek, "Her zaman öz disiplini çok yerindeydi. Kendisinden emindi her zaman ve yapması gerekenin bilincindeydi. Süreç açısından görevini çok iyi biliyordu. Bu da başarıyı getirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Malatya, Eğitim, Güncel, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 6 Şubat'ta kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS'den tam puan aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zdrkbcp78r:
    helal olsun kızımıza. 0 0 Yanıtla
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