2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti! Saatlerce yağmur altında beklediler
2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti! Saatlerce yağmur altında beklediler

25.01.2026 16:52  Güncelleme: 17:21
Antalya'da bir zincir marketin açılışına özel teknoloji ürünlerindeki indirimler ve 2 bin kişiye verileceği duyurulan bin TL'lik hediye çeki, sağanak yağışa rağmen uzun kuyruklara neden oldu. Gece saatlerinden itibaren AVM önünde toplanan vatandaşlar, oyun konsolu ve telefon başta olmak üzere birçok üründe indirimden yararlanabilmek için saatlerce bekledi.

Antalya'da bir zincir marketin açılışı, teknoloji ürünlerindeki dikkat çekici indirimler nedeniyle adeta izdihama sahne oldu. Sağanak yağmura rağmen geceden sıraya giren vatandaşlar, saatler süren bekleyişin ardından mağazaya girebildi. Açılış günü boyunca AVM içindeki katlarda ve dış alanda oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken, kuyrukların zaman zaman bir kilometreyi aştığı görüldü.

GECEDEN GELDİLER, SAATLERCE YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER

Bir konsol oyununda uygulanan yarı yarıya indirim ile cep telefonları başta olmak üzere birçok teknoloji ürününde yapılan kampanyalar, karne hediyesi, ara tatil sürprizi ve doğum günü hediyesi almak isteyenleri sabahın erken saatlerinden itibaren AVM önüne çekti. Geceyi araçlarında geçirenler, kamp sandalyesiyle bekleyenler ve yağmura hazırlıklı gelen vatandaşlar, saatler süren bekleyişe rağmen kuyruktan ayrılmadı.

AVM içerisindeki katlarda oluşan yoğunluk dışarıya taşarken, mağaza yetkilileri yağmurluk ve şemsiye desteği sağladı. Kuyrukta bekleyenlere sıcak çorba ikram edilirken, açılış programının herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

2 BİN KİŞİYE BİN TL HEDİYE ÇEKİ

Teknoloji ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra açılışa özel olarak 2 bin kişiye 1000 TL'lik hediye çeki verileceğinin duyurulması yoğunluğu daha da artırdı. Gece yarısından itibaren market önünde oluşan ve kilometreyi aşan kuyruklar kameralara yansıdı. Vatandaşlar, uzun bekleyişin ardından hediye çeklerini aldıktan sonra markete akın etti. Kurdele kesiminin ardından açılan mağazada oluşan kalabalık, zaman zaman izdihama neden oldu.

Açılışa özel kampanyaların teknoloji ürünleriyle sınırlı kalmadığı; et, kuru gıda, mobilya, tekstil, mutfak, şarküteri, ev, dekorasyon ve yapı malzemeleri reyonlarında da yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle alışveriş yapmakta zaman zaman güçlük çekti.

Mehteran takımı, palyaço ve maskot karakterlerin yer aldığı açılış törenine şirketin yönetim kurulu başkanı Yavuz Yeğen, yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yeğen, şirket yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ ANTALYA'DA AÇILDI

Yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda kurulan, 50 bin ürün çeşidi ve 5 bin araçlık otopark kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük perakende mağazası olma özelliğini taşıyan market, ulaşım ve park kolaylığıyla da dikkat çekti. Açılış günü yaşanan yoğunlukta bu avantaj ön plana çıkarken, mağazanın yalnızca açılışa özel değil, "365 gün hesaplı fiyat" politikasıyla hizmet vereceği belirtildi.

FETHİYE'DEN GELDİ, İLK SIRADA GİRDİ

Akşam saatlerinde Fethiye'den gelerek açılış saatine kadar AVM çevresinde bekleyen ve ilk sırada hediye çekini alan Nasuh Orhan ise, "Fethiye'den geldik. Akşam 23.00 civarında buradaydık. konsol, süpürge ve elektronik ürünler için bekledik. İndirimler çok güzel. Açılışı sosyal medyadan gördük" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Emre Kalağan da sosyal medyadaki reklamlar üzerine geldiklerini belirterek, "Sabah 8 gibi geldik. Hava çok kötü ama öğrenci olduğumuz için uygun fiyat önemli. Diğer marketlere göre ciddi bir indirim var. Bin TL hediye çeki için de geldik" ifadelerini kullandı.

Oğluna doğum günü hediyesi almak için sıraya giren Mehmet Başıkara, "Fiyatlar çok iyi. Sabah 8'den beri buradayız, uzun sürdü ama değdi" derken, yarı fiyatına konsol aldığını söyleyen Mehmet Ali Bayrak ise, "Çok iyi bir kampanya. Herkesin böyle fırsatlar sunması lazım. Sabah 9'da geldik, yarı fiyatına aldık" dedi.

Kaynak: İHA

