ATSO Başkanı Ali Bahar: "Sağlık turizminde öncü olmayı fazlasıyla hak ediyoruz"

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Şehrimizde çok büyük bir potansiyel var. Türkiye'ye tatil için gelen bir turist ortalama 950 dolar harcarken, sağlık turizmi için gelen hasta bin 600 dolar harcıyor. Türkiye genelinde sağlık turizmi yetki belgesine sahip kuruluşları ve aracı kuruluşları iller bazında incelediğimizde Antalya, İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Yani Antalya'mız sağlık turizmi konusunda öncü olma konumunu fazlasıyla hak etmektedir" dedi.

Antalya'nın dünya ölçeğinde tanınan prestijli sağlık turizmi destinasyonlarından biri olmasına yönelik olarak ATSO tarafından yürütülen "ATSO Sağlık Turizmi Sektörel Paydaş Toplantısı" sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Açılış konuşmasında Bilim İnsanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'ı anarak sözlerine başlayan ATSO Başkanı Bahar, tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. ATSO'da göreve başladığı tarihten itibaren şehri tanıtmak ve marka değerini artırmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Bahar, "Antalya 2 milyar doları aşan ihracatı ile dış ticaret fazlası veren, ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girişi sağlayan güçlü ve müstesna bir şehirdir. Sahip olduğumuz bu ekonomik güç ve oluşturduğumuz bu katma değer her geçen gün artarak devam etmektedir" dedi.

"Sağlık turizmi 100 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip"

Antalya'da 2023 yılında 16 milyona yakın turist ağırladıklarını ve 2024 yılı için de 20 milyon hedef belirlediklerini vurgulayan ATSO Başkanı Bahar, "Sahip olduğumuz ekonomik gücün en büyük kanıtlarından biri bu rakamlar. Bu başarı hepimizin ve bugün burada bizimle olan değerli paydaşlarımızın başarısı. Ancak bu başarının sürdürülebilir olması ve daha da yukarılara taşınabilmesi için turizm faaliyetlerimizi çeşitlendirmek, zenginleştirmek ve özellikle kaliteyi en üst düzeye çıkartmamız gerekmektedir. Sadece resort değil, sadece kongre değil, Antalya'mızın, sağlık turizmi alanında da dünya ölçeğinde tanınan ve tercih edilen en prestijli kentlerden birisi yapabilmek için var gücümüzle çalışmamız gerektiği de hepimizin malumudur" diye konuştu.

Sağlık turizminin 100 milyar dolarlık pazar hacmine sahip olan ve dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Bahar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyüme büyük bir pazar oluşturmuş ve dünya ülkeleri bu pazardan pay alabilmek için büyük bir rekabet içerisine girmişlerdir. Sağlık turizmi sektörü ülkemiz ekonomisi için katma değeri en yüksek sektörlerden biridir. Sağlık nedeni ile ülkemize gelen turist sayısı 1.4 milyon, bu 1,4 milyon turistin harcaması toplam 2,3 milyar dolardır. Toplam turizm gelirimizin yalnızca yüzde 4'ü. Şehrimizde ne kadar büyük bir potansiyel var, gelin buradan hesap edelim. Bir de Türkiye'ye tatil için gelen bir turist ortalama 950 dolar harcarken, sağlık turizmi için gelen hasta 1.600 dolar harcamaktadır."

"Antalya başarılı doktorlara sahip"

Coğrafi konum itibariyle Ortadoğu, Avrupa, Balkanlar ve Asya'nın ortasında stratejik bir konumda olan Türkiye'nin potansiyeline dikkati çeken Başkan Bahar, "Ülkemiz, turizmdeki yüksek tecrübesi ve başarısı; sahip olduğu iyi yetişmiş hekim ve sağlık çalışanları; ulaşım kolaylığı; birçok ülke ile vizesiz seyahat imkanı ve yüksek sağlık teknolojisi sayesinde sağlık turizminde öncü ülkelerden birisi olabilecek potansiyele sahiptir. Antalya'mızın potansiyelini etkin kullanmamız ve önümüzdeki fırsatları doğru değerlendirmemiz durumunda sağlık turizminde dünya çapında bir marka olacağımıza bütün samimiyetimle inanıyorum" dedi.

Türk doktorlarının Antalya'da başarılı yüz, kol, rahim, karaciğer, böbrek, kalp nakilleri ile kanser tedavileri, obezite ve ortopedik protez çalışmaları ile sağlık turizmi alanında dünya genelinde adından söz ettirdiğini kaydeden Başkan Bahar, "Antalya ayrıca estetik uygulamalar, diş ve göz sağlığı, saç ekimi ve diğer uygulamalarındaki başarısı ile de dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumdadır. 2023 yılı itibariyle Antalya'da sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanmış toplam 313 sağlık kuruluşu ve 96 aracı kuruluş bulunmaktadır. Türkiye genelinde sağlık turizmi yetki belgesine sahip kuruluşları ve aracı kuruluşları iller bazında incelediğimizde Antalya, İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Yani Antalya'mız sağlık turizmi konusunda öncü olma konumunu fazlasıyla hak etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ortak çözümler üreteceğiz"

Almanya, Rusya, Fransa, Slovakya ve İsveç'ten Sağlık Turizmi aracı kuruluş temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, sağlık turizmi alanında Antalya'nın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları hep birlikte değerlendireceklerini ifade eden Başkan Bahar, "Ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği imkanlarını ele alacak ve ortak çözümler üreteceğiz. Paydaşlarımızın görüşlerini alacak, deneyimlerini paylaşacak ve birlikte çalışarak sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Etkinliğimizin gerçekleştirilmesi aşamasında verdikleri destek için, Ticaret Bakanlığımıza, Sayın Valimize, bu önemli etkinlikte bizler ile bir araya gelen konuşmacılara ve konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın, Antalya'mız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Sağlık turizminde vizyon liderliğini sürdüreceğiz"

ATSO Sağlık Turizmi Sektörel Paydaş Toplantısı'nda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, Antalya'nın sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kentimizin geleceğini şekillendirecek önemli bir vizyon çalışması başlattık. Bu çalışma, sadece sorunları dinlemek ve yazıya dökmek değil, aksiyonlarla somut sonuçlar elde etme amacını taşıyor. Bu vizyon çalışması kapsamında, Almanya, Rusya, Fransa, Slovakya ve İsveç'ten gelen sağlık turizmi aracı kuruluşlarını bugün burada ağırlayarak iş birliklerimizi güçlendireceğiz, Antalya'nın potansiyelini ve avantajlarını paylaşacağız. ATSO Başkanı Ali Bahar'ın bu konudaki iradesi ve desteği ile sağlık turizminde vizyon liderliğini kararlılık ve azimle sürdüreceğiz, bayrağı taşıyacağız" diye konuştu.

"ATSO sağlık turizminde ilk ve önemli bir adım attı"

Antalya'nın coğrafyasının ve tabiatının güzelliklerine dikkat çeken Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, büyümeyi sürekli kılabilmek için kaliteli hizmeti ve kaliteli hizmet verme süreçlerinin denetimini önemsediklerini belirtti. Tanrıkulu, Antalya'nın turizmde akla gelen bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, sağlık turizminde ileriye gideceğini ifade etti.

"Ticaret Bakanlığı Sağlık Hizmeti İhracatı Vizyonu ve Destekleri" sunumunu gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu desteklerin hizmet ve mal ihracatına yönelik olduğunu hatırlatarak, "Her sektörün ihtiyacı olan destek kalemlerini çok zengin ve derinlemesine inceleyerek sektör temsilcilerimize sunduk. Bakanlığımızın sağlık hizmetine bakışı çok net sağlık hizmeti ihracatı. Bu yüzden de özellikle turizmde önemli bir yere sahip, katma değeri yüksek olan Antalya'dayız" diye konuştu. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, sağlık turizminde marka olmak için ATSO'nun vizyoner bir adım attığını vurgulayarak, "Sağlık turizmi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, oda olarak öncü oldu. Sağlık turizmindeki gelişmeleri takip eden ATSO, sektörde Antalya'nın marka olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı ve ilk kez böyle iddialı bir söylemde bir Ticaret Odası yer aldı " dedi.

"İnteraktif panel ve networking etkinliği gerçekleşti"

Toplantıda öncelikle yurt dışından hasta gönderen yabancı sağlık turizmi aracı kuruluşlarının Antalya'dan beklentileri ve Antalya'nın sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak önerilerin konuşulduğu interaktif panel, B2B Medical Encounters Kurucusu Mert Akkök moderatörlüğünde, yurt dışından katılan sağlık turizmi aracı kuruluş temsilcileri, Esthetic Planet firmasından Pierre Hollenbeck, MedicalFly firmasından Özge Tor Vural, Clinic Boost firmasından Daniel Shaw, Maria Cares firmasından Maria Afsar Nazari, Medassist firmasından Alexander Shennıkov'un katılımıyla gerçekleşti. Panelin ardından, yurt dışından hasta gönderen yabancı aracı kuruluşların temsilcileri ile Antalya'daki sağlık kuruluşları ve sağlıklı turizmi acenteleri, networking etkinliğinde bir araya gelerek Antalya'nın sağlık turizmi vizyonuna katkı koydu. Etkinliğin ardından, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, "ATSO Sağlık Turizmi Sektörel Paydaş Toplantısı" çalışmalarına katkı ve desteklerinden dolayı Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar'a teşekkür plaketi takdim etti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Evren Ekingen, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, TÜRSAB Akdeniz Bölge Başkanı Rıza Perçin, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Hüseyin Sarı ve Hakan Pakalın, ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin ile Antalya protokolü, Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri katıldı. - ANTALYA