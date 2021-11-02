Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.000,10 -2,52 -28,39 İş Bankası (C) 5,82 1,22 -14,32 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,09 -2,83 -19,95 İş Girişim 7,84 -1,75 -58,63 İş GMYO 1,99 0,51 -21,65 İş Y. Men. Değ. 15,56 -2,69 -6,25 İş Yat. Ort. 2,73 -0,73 -18,83 İşbir Holding 53,35 -2,29 -0,61 Işık Plastik 6,05 -1,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 0,00 -16,67 İttifak Holding 1,25 -0,79 -43,95 İz Hayvancılık Tarım 22,04 -1,43 22,44 İzmir Demir Çelik 2,35 -1,67 -28,99 İzmir Fırça 5,84 -1,18 5,04 Jantsa Jant Sanayi 60,90 -3,94 46,93 Kafein Yazılım 20,40 -2,49 -4,40 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,48 0,07 Kaplamin 25,44 -0,31 -24,73 Kardemir (A) 6,46 -1,07 8,57 Kardemir (B) 6,41 -1,23 21,63 Kardemir (D) 7,46 -1,32 29,07 Karel Elektronik 8,71 -0,57 29,53 Karsan Otomotiv 3,68 0,00 13,23 Karsu Tekstil 8,25 -2,83 -3,51 Kartal Yenilenebilir Enerji 21,98 -9,55 Kartonsan 50,15 -1,67 -47,03 Katmerciler Ekipman 1,43 3,62 -17,45 Kent Gıda 174,80 -1,80 -50,84 Kerevitaş Gıda 4,24 -1,85 -35,56 Kervan Gıda 11,53 -0,52 12,65 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -2,70 -42,86 Kiler GMYO 2,29 2,69 -8,76 Kızılbük GYO 34,36 8,67 Klimasan Klima 10,57 0,67 25,27 Koç Holding 23,54 -0,76 15,10 Konfrut Gıda 4,10 -0,49 -2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,00 4,23 213,56 Konya Çimento 835,30 -1,96 -26,08 Koray GMYO 7,16 -0,97 60,90 Kordsa Teknik Tekstil 27,10 -0,07 74,28 Koza Altın 104,10 -2,35 7,65 Koza Madencilik 15,92 -4,21 2,78 Körfez GMYO 6,66 -10,00 14,83 Kristal Kola 1,39 4,51 -54,50 Kron Telekomünikasyon 32,72 -3,08 -11,18 Kuştur Kuşadası Turizm 238,90 -0,87 51,88 Kuyas Yatırım 2,68 5,10 16,52 Kütahya Porselen 71,35 1,28 41,43 Kütahya Şeker Fabrikası 30,12 -1,38 Lider Faktoring 3,11 -0,64 -8,80 Link Bilgisayar 28,00 -1,13 -11,38 Logo Yazılım 41,18 -1,62 32,24 Lokman Hekim Sağlık 10,56 -1,03 48,78 Lüks Kadife 48,86 -5,40 70,16 Makina Takım 3,29 -9,86 -3,52 Manas Enerji Yönetimi 16,04 -2,67 Margün Enerji 8,45 0,12 Marka Yatırım Holding 4,05 -1,70 -37,01 Marmaris Altınyunus 174,10 -1,47 56,71 Marshall 237,30 -1,94 -22,63 Martı GMYO 0,96 1,05 -62,41 Martı Otel 1,67 -1,18 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 23,00 0,44 Mavi Giyim 72,95 1,96 41,35 Mazhar Zorlu Holding 31,18 -0,95 -0,95 Meditera Tıbbi Malzeme 34,34 -3,16 Mega Polietilen 5,13 2,81 -33,03 Menderes Tekstil 2,11 2,43 -31,72 Mercan Kimya 10,51 -1,31 Merit Turizm 27,34 1,86 163,92 Merko Gıda 4,44 -0,45 -48,61 Metemtur Yatırım 3,03 -1,94 -62,52 Metro Holding 1,28 -1,54 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,80 0,36 -3,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 34,52 -1,09 -19,35 Milpa 3,86 0,26 -16,09 Mistral GMYO 4,58 4,81 -2,76 MLP Sağlık 26,94 0,30 35,58 MMC San. ve Tic. Yat. 5,58 -0,71 21,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,93 0,73 -41,52 Mondi Tire Kutsan 8,50 -1,73 11,84 Nasmed Egepol 5,16 -1,71 Naturel Enerji 33,28 -1,19 -6,27 Naturelgaz 7,26 -0,55 Net Holding 4,30 0,00 25,36 Netaş Telekom. 18,16 2,02 -35,33 Niğbaş Niğde Beton 7,53 -1,18 -85,52 Nuh Çimento 40,86 -4,35 -14,92 Nurol GMYO 12,64 -9,97 73,39 Odaş Elektrik 1,43 0,00 -51,08 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,50 -2,10 Orge Enerji Elektrik 6,02 -1,79 30,51 Orma Orman Mahsulleri 25,90 -3,65 75,95 Osmanlı Menkul 25,58 -3,91 -16,80 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 -2,72 -23,30 Otokar 337,40 -1,17 10,88 Oyak Çimento 6,85 0,15 -21,98 Oyak Yat. Ort. 6,88 -1,01 -0,32 Oyak Yatırım Menkul 30,54 1,19 Oylum Sınai Yatırımlar 7,72 -0,26 63,91 Özak GMYO 5,16 -0,96 1,18 Özbal Çelik Boru 17,74 5,78 170,84 Özderici GMYO 1,62 -1,82 -27,03 Özerden Plastik 7,35 -2,52 -18,33 Pamel Elektrik 58,65 -6,98 175,09 Panora GMYO 6,28 1,45 6,97 Papilon Savunma 13,68 1,79 -39,84 Park Elek.Madencilik 5,05 -2,51 -5,96 Parsan 30,98 0,39 27,49 Pegasus 81,60 1,37 9,38 Peker GMYO 0,97 -1,02 -58,53 Penguen Gıda 3,84 -7,02 -23,96 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 217,00 -3,56 Pera GMYO 1,45 -6,45 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 23,30 -4,43 27,12 Petkim 6,46 -1,52 29,72 Petrokent Turizm 3.590,00 0,70 296,07 Pınar Et ve Un 17,25 -1,15 -21,17 Pınar Su 3,82 -1,55 -6,01 Pınar Süt 16,16 -2,06 -28,34 Plastikkart 17,34 -0,29 21,73 Polisan Holding 2,78 -0,36 -27,69 Politeknik Metal 327,10 -1,30 -19,38 Prizma Press Matbaacılık 3,76 -1,31 -31,39 QNB Finans Fin. Kir. 64,00 -0,08 -48,92 QNB Finansbank 35,10 -0,34 -50,11 QUA Granite Hayal Yapı 11,31 -0,18 Ral Yatırım Holding 7,38 3,22 66,22 Ray Sigorta 9,44 -0,63 -38,90 Reysaş GMYO 2,88 -1,37 -11,16 Reysaş Lojistik 5,21 1,56 0,70 Rhea Girişim 2,12 -2,75 -43,01 Rodrigo Tekstil 14,57 9,96 6,27 Royal Halı 3,02 -0,66 -12,21 RTA Laboratuvarları 21,82 2,06 -27,94 Sabancı Holding 11,26 -0,27 2,12 Safkar Ege Soğutmacılık 7,18 -1,51 -34,01 Sanel Mühendislik 4,84 -0,41 41,52 Sanifoam Sünger 29,00 -1,36 113,24 Sanko Pazarlama 9,54 -0,73 2,94 Saray Matbaacılık 3,80 -1,55 -56,67 Sarkuysan 19,03 -0,63 118,80 Sasa Polyester 30,10 0,27 100,87 Say Yenilenebilir Enerji 23,16 5,56 172,15 Sekuro Plastik 18,91 -0,63 35,46 Selçuk Ecza Deposu 8,88 -1,00 -33,89 Selçuk Gıda 4,15 -1,19 -16,67 Selva Gıda Sanayi 10,60 -2,21 Senkron Güvenlik 26,86 -0,22 2,28 Serve Film Prodüksiyon 14,00 -0,71 -12,50 Servet GMYO 69,50 3,27 -11,35 Seyitler Kimya 17,31 1,23 28,57 Silverline Endüstri 5,18 0,19 -39,77 Sinpaş GMYO 4,26 5,19 1,91 Smartiks Yazılım 5,23 -1,32 -40,97 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 -4,09 -12,67 Söktaş 2,92 -1,02 -10,17 Sönmez Filament 25,90 -1,30 -51,30 Sönmez Pamuklu 13,70 -6,48 -42,92 Sumaş Suni Tahta 85,55 0,06 67,71 Şeker Fin. Kir. 5,04 0,40 -21,25 Şekerbank 1,04 0,97 -31,13 Şişe Cam 8,62 1,06 20,40 Şok Marketler Ticaret 11,15 1,92 -10,66 T. Halk Bankası 4,47 -0,67 -19,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 -1,06 -34,00 T.S.K.B. 1,37 2,24 -21,56 T.Tuborg 16,26 0,74 -8,30 Taç Tarım Ürünleri 22,92 -1,55 117,66 Tat Gıda 9,45 -0,74 -18,26 TAV Havalimanları 26,60 0,00 24,88 Tek-Art Turizm 1,27 -0,78 -37,13 Tekfen Holding 15,78 0,90 -3,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,46 1,73 -25,40 Temapol Polimer Plastik 14,24 -0,56 23,83 Tetamat Gıda Yatırımları 184,00 -1,34 -14,93 TGS Dış Ticaret 16,10 -3,25 26,67 Tofaş Oto. Fab. 56,20 -3,44 81,81 Torunlar GMYO 3,92 0,77 0,51 Trabzon Liman 29,90 -2,73 -6,91 Trabzonspor Sportif 5,37 -9,90 120,08 Trend GMYO 6,30 -1,10 -49,88 TSKB GMYO 2,79 -2,79 -42,19 Tuğçelik 13,63 0,29 68,69 Tukaş 6,88 0,29 -29,00 Turcas Petrol 3,62 0,28 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık 12,14 -0,41 Turkcell 15,59 -0,06 4,52 Tümosan Motor ve Traktör 16,00 -1,17 13,72 Tüpraş 140,30 1,81 29,91 Türk Hava Yolları 15,49 1,37 19,98 Türk İlaç Serum 9,80 -2,68 Türk Prysmian Kablo 22,46 0,72 86,20 Türk Telekom 7,72 1,71 -2,27 Türk Traktör 161,20 -1,95 -5,38 Türker Proje Gayrimenkul 139,10 2,13 23,21 Türkiye Sigorta 4,81 -0,41 -22,14 Ufuk Yatırım 21,08 -2,95 57,31 Ulaşlar Turizm Yat. 3,95 -1,25 -6,84 Ulusoy Elektrik 51,40 0,10 0,10 Ulusoy Un Sanayi 5,20 -1,33 2,19 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,66 -0,60 -29,06 Utopya Turizm 19,00 -0,52 -51,03 Uzertaş Boya 28,86 0,28 -49,01 Ülker Bisküvi 20,20 -1,37 -9,49 Ünlü Yatırım Holding 5,77 0,87 Vakıf Fin. Kir. 6,53 -3,12 91,61 Vakıf GMYO 1,63 -0,61 -32,05 Vakıf Yat. Ort. 6,08 -1,78 -17,39 Vakıflar Bankası 3,54 0,57 -24,84 Vakko Tekstil 9,23 -2,84 47,29 Vanet Gıda 6,49 10,00 -16,04 VBT Yazılım 20,88 0,10 Verusa Holding 49,00 4,26 8,69 Verusaturk Girisim 23,38 9,97 79,18 Vestel 25,22 0,40 40,56 Vestel Beyaz Eşya 6,01 -0,83 35,41 Viking Kağıt 6,60 0,15 -26,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,83 1,07 -5,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,08 -1,38 -16,89 Yataş 13,39 1,06 -5,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 -1,54 -27,50 Yeni Gimat GMYO 15,58 2,70 34,40 Yeo Teknoloji 62,45 -3,92 Yeşil GMYO 0,94 4,44 -31,88 Yeşil Yapı 1,11 3,74 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,11 1,44 -50,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.799,90 -1,01 -37,18 Yonga Mobilya 18,52 -2,53 -37,83 Yükselen Çelik 5,48 1,48 5,48 Yünsa 11,47 -1,80 -17,43 Ziraat GMYO 2,31 5,00 Zorlu Enerji 1,71 1,79 -32,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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