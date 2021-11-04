Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.000,10
|0,69
|-28,39
|İş Bankası (C)
|6,18
|3,69
|-9,02
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,16
|2,60
|-18,13
|İş Girişim
|7,86
|1,16
|-58,52
|İş GMYO
|2,10
|2,94
|-17,32
|İş Y. Men. Değ.
|16,12
|2,35
|-2,88
|İş Yat. Ort.
|2,75
|1,48
|-18,23
|İşbir Holding
|54,30
|1,69
|1,16
|Işık Plastik
|5,94
|0,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|2,15
|-16,67
|İttifak Holding
|1,35
|9,76
|-39,46
|İz Hayvancılık Tarım
|21,78
|3,62
|21,00
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|1,30
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,33
|9,90
|13,85
|Jantsa Jant Sanayi
|60,95
|2,52
|47,05
|Kafein Yazılım
|20,84
|1,46
|-2,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,05
|-1,54
|Kaplamin
|24,86
|-0,32
|-26,45
|Kardemir (A)
|6,43
|1,42
|8,07
|Kardemir (B)
|6,37
|1,43
|20,87
|Kardemir (D)
|7,26
|0,14
|25,61
|Karel Elektronik
|9,00
|0,11
|33,84
|Karsan Otomotiv
|3,80
|4,97
|16,92
|Karsu Tekstil
|8,21
|0,61
|-3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,82
|-9,95
|Kartonsan
|52,55
|3,55
|-44,49
|Katmerciler Ekipman
|1,49
|6,43
|-13,99
|Kent Gıda
|172,30
|0,00
|-51,55
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|0,92
|-33,43
|Kervan Gıda
|11,39
|0,09
|11,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|5,71
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,30
|-0,43
|-8,37
|Kızılbük GYO
|36,64
|2,69
|Klimasan Klima
|10,57
|0,67
|25,27
|Koç Holding
|24,92
|2,38
|21,84
|Konfrut Gıda
|4,09
|0,99
|-3,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,75
|0,61
|216,74
|Konya Çimento
|820,40
|0,81
|-27,40
|Koray GMYO
|7,26
|0,28
|63,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,08
|0,97
|74,15
|Koza Altın
|107,30
|3,67
|10,96
|Koza Madencilik
|16,35
|4,41
|5,55
|Körfez GMYO
|6,41
|2,72
|10,52
|Kristal Kola
|1,41
|2,17
|-53,85
|Kron Telekomünikasyon
|33,62
|2,69
|-8,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|213,50
|-3,48
|35,73
|Kuyas Yatırım
|2,78
|0,72
|20,87
|Kütahya Porselen
|75,00
|3,66
|48,66
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,24
|0,14
|Lider Faktoring
|3,04
|1,00
|-10,85
|Link Bilgisayar
|27,52
|1,62
|-12,90
|Logo Yazılım
|41,76
|0,43
|34,10
|Lokman Hekim Sağlık
|10,61
|1,05
|49,48
|Lüks Kadife
|48,60
|2,23
|69,25
|Makina Takım
|3,24
|-2,70
|-4,99
|Manas Enerji Yönetimi
|16,35
|-0,91
|Margün Enerji
|8,62
|2,01
|Marka Yatırım Holding
|4,09
|0,99
|-36,39
|Marmaris Altınyunus
|174,50
|0,98
|57,07
|Marshall
|236,00
|0,68
|-23,05
|Martı GMYO
|0,95
|2,15
|-62,80
|Martı Otel
|1,67
|0,00
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,14
|1,14
|Mavi Giyim
|74,75
|2,47
|44,84
|Mazhar Zorlu Holding
|30,84
|0,65
|-2,03
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,00
|1,98
|Mega Polietilen
|5,04
|0,80
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,13
|2,40
|-31,07
|Mercan Kimya
|10,42
|-0,86
|Merit Turizm
|26,60
|2,54
|156,77
|Merko Gıda
|4,47
|0,45
|-48,26
|Metemtur Yatırım
|3,01
|1,35
|-62,77
|Metro Holding
|1,29
|2,38
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,95
|3,51
|2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|1,18
|-26,61
|Migros Ticaret
|35,96
|2,74
|-15,98
|Milpa
|3,88
|0,00
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,64
|-1,49
|-1,49
|MLP Sağlık
|26,96
|0,45
|35,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|2,39
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,94
|1,31
|-41,43
|Mondi Tire Kutsan
|8,25
|0,98
|8,55
|Nasmed Egepol
|5,18
|1,17
|Naturel Enerji
|33,50
|1,76
|-5,66
|Naturelgaz
|7,35
|2,65
|Net Holding
|4,39
|1,39
|27,99
|Netaş Telekom.
|18,15
|0,89
|-35,36
|Niğbaş Niğde Beton
|7,40
|0,82
|-85,77
|Nuh Çimento
|40,08
|0,15
|-16,55
|Nurol GMYO
|11,77
|3,43
|61,45
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,69
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,36
|0,83
|Orge Enerji Elektrik
|5,94
|1,19
|28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|26,68
|2,22
|81,25
|Osmanlı Menkul
|25,64
|3,47
|-16,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|3,39
|-21,58
|Otokar
|336,00
|0,00
|10,42
|Oyak Çimento
|6,91
|-0,14
|-21,30
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|1,46
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|30,82
|-2,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,30
|-1,08
|54,99
|Özak GMYO
|5,24
|0,38
|2,75
|Özbal Çelik Boru
|17,90
|-4,02
|173,28
|Özderici GMYO
|1,64
|1,86
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,38
|1,79
|-18,00
|Pamel Elektrik
|58,60
|8,52
|174,86
|Panora GMYO
|6,44
|0,63
|9,69
|Papilon Savunma
|14,27
|-0,83
|-37,24
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|1,00
|-5,96
|Parsan
|31,60
|2,27
|30,04
|Pegasus
|88,90
|6,02
|19,17
|Peker GMYO
|0,96
|2,13
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,95
|0,25
|-21,78
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|219,00
|1,86
|Pera GMYO
|1,43
|0,70
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,98
|0,61
|25,38
|Petkim
|6,53
|3,32
|31,12
|Petrokent Turizm
|3.602,10
|0,09
|297,41
|Pınar Et ve Un
|17,29
|0,99
|-20,99
|Pınar Su
|3,89
|1,57
|-4,29
|Pınar Süt
|16,30
|1,49
|-27,72
|Plastikkart
|17,70
|1,09
|24,26
|Polisan Holding
|2,81
|2,18
|-26,91
|Politeknik Metal
|335,60
|1,39
|-17,28
|Prizma Press Matbaacılık
|3,71
|0,27
|-32,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,50
|3,04
|-48,52
|QNB Finansbank
|35,78
|5,17
|-49,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,77
|4,07
|Ral Yatırım Holding
|8,21
|9,91
|84,91
|Ray Sigorta
|9,56
|0,53
|-38,12
|Reysaş GMYO
|2,91
|2,46
|-10,24
|Reysaş Lojistik
|5,09
|0,99
|-1,62
|Rhea Girişim
|2,15
|-0,46
|-42,20
|Rodrigo Tekstil
|15,06
|-5,99
|9,85
|Royal Halı
|3,02
|0,33
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|21,56
|0,94
|-28,80
|Sabancı Holding
|11,74
|1,29
|6,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,27
|1,82
|-33,18
|Sanel Mühendislik
|4,87
|0,41
|42,40
|Sanifoam Sünger
|29,80
|-0,27
|119,12
|Sanko Pazarlama
|9,65
|0,94
|4,12
|Saray Matbaacılık
|3,76
|1,35
|-57,13
|Sarkuysan
|18,33
|-3,78
|110,75
|Sasa Polyester
|29,88
|0,81
|99,41
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,42
|1,08
|163,45
|Sekuro Plastik
|18,92
|0,48
|35,53
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|2,71
|-32,25
|Selçuk Gıda
|4,12
|1,23
|-17,27
|Selva Gıda Sanayi
|10,00
|-1,57
|Senkron Güvenlik
|26,48
|0,00
|0,84
|Serve Film Prodüksiyon
|13,55
|-2,52
|-15,31
|Servet GMYO
|72,50
|5,00
|-7,53
|Seyitler Kimya
|17,68
|1,03
|31,32
|Silverline Endüstri
|5,30
|3,52
|-38,37
|Sinpaş GMYO
|4,46
|3,24
|6,70
|Smartiks Yazılım
|5,25
|1,35
|-40,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,60
|2,61
|-10,39
|Söktaş
|2,87
|0,70
|-11,71
|Sönmez Filament
|28,48
|8,70
|-46,45
|Sönmez Pamuklu
|14,85
|8,39
|-38,13
|Sumaş Suni Tahta
|83,00
|0,00
|62,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,13
|-1,35
|-19,84
|Şekerbank
|1,10
|0,92
|-27,15
|Şişe Cam
|8,88
|1,49
|24,03
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|3,93
|-6,65
|T. Halk Bankası
|4,63
|3,12
|-16,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,70
|1,47
|-33,35
|T.S.K.B.
|1,53
|2,00
|-12,40
|T.Tuborg
|16,60
|2,47
|-6,38
|Taç Tarım Ürünleri
|22,76
|1,97
|116,14
|Tat Gıda
|9,59
|2,68
|-17,05
|TAV Havalimanları
|28,02
|3,01
|31,55
|Tek-Art Turizm
|1,35
|3,05
|-33,17
|Tekfen Holding
|16,06
|2,23
|-2,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,38
|0,95
|-26,33
|Temapol Polimer Plastik
|14,25
|2,30
|23,91
|Tetamat Gıda Yatırımları
|190,80
|9,97
|-11,79
|TGS Dış Ticaret
|15,94
|1,59
|25,41
|Tofaş Oto. Fab.
|57,00
|0,53
|84,40
|Torunlar GMYO
|4,04
|5,76
|3,59
|Trabzon Liman
|30,08
|-0,20
|-6,35
|Trabzonspor Sportif
|5,08
|-1,17
|108,20
|Trend GMYO
|6,45
|4,20
|-48,69
|TSKB GMYO
|2,82
|0,36
|-41,57
|Tuğçelik
|13,66
|0,52
|69,06
|Tukaş
|7,24
|1,83
|-25,28
|Turcas Petrol
|3,77
|3,01
|-22,27
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,66
|2,32
|Turkcell
|16,83
|6,25
|12,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,19
|2,66
|15,07
|Tüpraş
|142,70
|0,00
|32,13
|Türk Hava Yolları
|16,97
|8,92
|31,45
|Türk İlaç Serum
|9,58
|1,70
|Türk Prysmian Kablo
|27,16
|9,96
|125,16
|Türk Telekom
|8,24
|1,10
|4,31
|Türk Traktör
|160,50
|1,52
|-5,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,70
|-0,22
|18,42
|Türkiye Sigorta
|4,91
|1,87
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|20,22
|0,00
|50,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|0,26
|-9,20
|Ulusoy Elektrik
|50,85
|0,00
|-0,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,23
|0,97
|2,78
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,70
|3,66
|-27,35
|Utopya Turizm
|19,01
|0,11
|-51,01
|Uzertaş Boya
|28,22
|-0,07
|-50,14
|Ülker Bisküvi
|20,50
|1,49
|-8,14
|Ünlü Yatırım Holding
|5,80
|0,87
|Vakıf Fin. Kir.
|6,60
|2,48
|93,66
|Vakıf GMYO
|1,70
|5,59
|-29,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,12
|2,34
|-16,85
|Vakıflar Bankası
|3,71
|3,92
|-21,23
|Vakko Tekstil
|9,46
|3,16
|50,96
|Vanet Gıda
|6,29
|-4,70
|-18,63
|VBT Yazılım
|21,12
|0,86
|Verusa Holding
|49,14
|-0,08
|9,01
|Verusaturk Girisim
|24,04
|-3,45
|84,24
|Vestel
|25,60
|1,99
|42,68
|Vestel Beyaz Eşya
|6,03
|1,69
|35,86
|Viking Kağıt
|6,70
|4,85
|-25,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,98
|3,47
|-0,57
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,16
|0,87
|-16,66
|Yataş
|13,55
|2,65
|-4,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,17
|1,28
|-27,95
|Yeni Gimat GMYO
|15,57
|1,70
|34,32
|Yeo Teknoloji
|62,40
|2,46
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,06
|-1,85
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|1,45
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.480,50
|-3,26
|-39,23
|Yonga Mobilya
|19,00
|3,26
|-36,22
|Yükselen Çelik
|5,34
|-1,11
|2,78
|Yünsa
|11,33
|0,27
|-18,44
|Ziraat GMYO
|2,43
|9,95
|Zorlu Enerji
|1,74
|-1,69
|-31,20
(Son)
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