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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

04.11.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.000,100,69-28,39
İş Bankası (C)6,183,69-9,02
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,162,60-18,13
İş Girişim7,861,16-58,52
İş GMYO2,102,94-17,32
İş Y. Men. Değ.16,122,35-2,88
İş Yat. Ort.2,751,48-18,23
İşbir Holding54,301,691,16
Işık Plastik5,940,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,952,15-16,67
İttifak Holding1,359,76-39,46
İz Hayvancılık Tarım21,783,6221,00
İzmir Demir Çelik2,341,30-29,30
İzmir Fırça6,339,9013,85
Jantsa Jant Sanayi60,952,5247,05
Kafein Yazılım20,841,46-2,34
Kalekim Kimyevi Maddeler14,05-1,54

Kaplamin24,86-0,32-26,45
Kardemir (A)6,431,428,07
Kardemir (B)6,371,4320,87
Kardemir (D)7,260,1425,61
Karel Elektronik9,000,1133,84
Karsan Otomotiv3,804,9716,92
Karsu Tekstil8,210,61-3,98
Kartal Yenilenebilir Enerji17,82-9,95

Kartonsan52,553,55-44,49
Katmerciler Ekipman1,496,43-13,99
Kent Gıda172,300,00-51,55
Kerevitaş Gıda4,380,92-33,43
Kervan Gıda11,390,0911,28
Kervansaray Yat. Holding0,745,71-41,27
Kiler GMYO2,30-0,43-8,37
Kızılbük GYO36,642,69

Klimasan Klima10,570,6725,27
Koç Holding24,922,3821,84
Konfrut Gıda4,090,99-3,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,750,61216,74
Konya Çimento820,400,81-27,40
Koray GMYO7,260,2863,15
Kordsa Teknik Tekstil27,080,9774,15
Koza Altın107,303,6710,96
Koza Madencilik16,354,415,55
Körfez GMYO6,412,7210,52
Kristal Kola1,412,17-53,85
Kron Telekomünikasyon33,622,69-8,74
Kuştur Kuşadası Turizm213,50-3,4835,73
Kuyas Yatırım2,780,7220,87
Kütahya Porselen75,003,6648,66
Kütahya Şeker Fabrikası29,240,14

Lider Faktoring3,041,00-10,85
Link Bilgisayar27,521,62-12,90
Logo Yazılım41,760,4334,10
Lokman Hekim Sağlık10,611,0549,48
Lüks Kadife48,602,2369,25
Makina Takım3,24-2,70-4,99
Manas Enerji Yönetimi16,35-0,91

Margün Enerji8,622,01

Marka Yatırım Holding4,090,99-36,39
Marmaris Altınyunus174,500,9857,07
Marshall236,000,68-23,05
Martı GMYO0,952,15-62,80
Martı Otel1,670,00-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım23,141,14

Mavi Giyim74,752,4744,84
Mazhar Zorlu Holding30,840,65-2,03
Meditera Tıbbi Malzeme35,001,98

Mega Polietilen5,040,80-34,20
Menderes Tekstil2,132,40-31,07
Mercan Kimya10,42-0,86

Merit Turizm26,602,54156,77
Merko Gıda4,470,45-48,26
Metemtur Yatırım3,011,35-62,77
Metro Holding1,292,38-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,953,512,08
Metro Yatırım Ortaklığı1,711,18-26,61
Migros Ticaret35,962,74-15,98
Milpa3,880,00-15,65
Mistral GMYO4,64-1,49-1,49
MLP Sağlık26,960,4535,68
MMC San. ve Tic. Yat.6,002,3930,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,941,31-41,43
Mondi Tire Kutsan8,250,988,55
Nasmed Egepol5,181,17

Naturel Enerji33,501,76-5,66
Naturelgaz7,352,65

Net Holding4,391,3927,99
Netaş Telekom.18,150,89-35,36
Niğbaş Niğde Beton7,400,82-85,77
Nuh Çimento40,080,15-16,55
Nurol GMYO11,773,4361,45
Odaş Elektrik1,450,69-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,360,83

Orge Enerji Elektrik5,941,1928,78
Orma Orman Mahsulleri26,682,2281,25
Osmanlı Menkul25,643,47-16,60
Ostim Endüstriyel Yat1,833,39-21,58
Otokar336,000,0010,42
Oyak Çimento6,91-0,14-21,30
Oyak Yat. Ort.6,951,460,69
Oyak Yatırım Menkul30,82-2,16

Oylum Sınai Yatırımlar7,30-1,0854,99
Özak GMYO5,240,382,75
Özbal Çelik Boru17,90-4,02173,28
Özderici GMYO1,641,86-26,13
Özerden Plastik7,381,79-18,00
Pamel Elektrik58,608,52174,86
Panora GMYO6,440,639,69
Papilon Savunma14,27-0,83-37,24
Park Elek.Madencilik5,051,00-5,96
Parsan31,602,2730,04
Pegasus88,906,0219,17
Peker GMYO0,962,13-58,96
Penguen Gıda3,950,25-21,78
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım219,001,86

Pera GMYO1,430,70-18,37
Pergamon Dış Ticaret22,980,6125,38
Petkim6,533,3231,12
Petrokent Turizm3.602,100,09297,41
Pınar Et ve Un17,290,99-20,99
Pınar Su3,891,57-4,29
Pınar Süt16,301,49-27,72
Plastikkart17,701,0924,26
Polisan Holding2,812,18-26,91
Politeknik Metal335,601,39-17,28
Prizma Press Matbaacılık3,710,27-32,30
QNB Finans Fin. Kir.64,503,04-48,52
QNB Finansbank35,785,17-49,14
QUA Granite Hayal Yapı11,774,07

Ral Yatırım Holding8,219,9184,91
Ray Sigorta9,560,53-38,12
Reysaş GMYO2,912,46-10,24
Reysaş Lojistik5,090,99-1,62
Rhea Girişim2,15-0,46-42,20
Rodrigo Tekstil15,06-5,999,85
Royal Halı3,020,33-12,21
RTA Laboratuvarları21,560,94-28,80
Sabancı Holding11,741,296,48
Safkar Ege Soğutmacılık7,271,82-33,18
Sanel Mühendislik4,870,4142,40
Sanifoam Sünger29,80-0,27119,12
Sanko Pazarlama9,650,944,12
Saray Matbaacılık3,761,35-57,13
Sarkuysan18,33-3,78110,75
Sasa Polyester29,880,8199,41
Say Yenilenebilir Enerji22,421,08163,45
Sekuro Plastik18,920,4835,53
Selçuk Ecza Deposu9,102,71-32,25
Selçuk Gıda4,121,23-17,27
Selva Gıda Sanayi10,00-1,57

Senkron Güvenlik26,480,000,84
Serve Film Prodüksiyon13,55-2,52-15,31
Servet GMYO72,505,00-7,53
Seyitler Kimya17,681,0331,32
Silverline Endüstri5,303,52-38,37
Sinpaş GMYO4,463,246,70
Smartiks Yazılım5,251,35-40,74
Sodaş Sodyum Sanayii23,602,61-10,39
Söktaş2,870,70-11,71
Sönmez Filament28,488,70-46,45
Sönmez Pamuklu14,858,39-38,13
Sumaş Suni Tahta83,000,0062,71
Şeker Fin. Kir.5,13-1,35-19,84
Şekerbank1,100,92-27,15
Şişe Cam8,881,4924,03
Şok Marketler Ticaret11,653,93-6,65
T. Halk Bankası4,633,12-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,701,47-33,35
T.S.K.B.1,532,00-12,40
T.Tuborg16,602,47-6,38
Taç Tarım Ürünleri22,761,97116,14
Tat Gıda9,592,68-17,05
TAV Havalimanları28,023,0131,55
Tek-Art Turizm1,353,05-33,17
Tekfen Holding16,062,23-2,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,380,95-26,33
Temapol Polimer Plastik14,252,3023,91
Tetamat Gıda Yatırımları190,809,97-11,79
TGS Dış Ticaret15,941,5925,41
Tofaş Oto. Fab.57,000,5384,40
Torunlar GMYO4,045,763,59
Trabzon Liman30,08-0,20-6,35
Trabzonspor Sportif5,08-1,17108,20
Trend GMYO6,454,20-48,69
TSKB GMYO2,820,36-41,57
Tuğçelik13,660,5269,06
Tukaş7,241,83-25,28
Turcas Petrol3,773,01-22,27
Tureks Turizm Taşımacılık13,662,32

Turkcell16,836,2512,83
Tümosan Motor ve Traktör16,192,6615,07
Tüpraş142,700,0032,13
Türk Hava Yolları16,978,9231,45
Türk İlaç Serum9,581,70

Türk Prysmian Kablo27,169,96125,16
Türk Telekom8,241,104,31
Türk Traktör160,501,52-5,79
Türker Proje Gayrimenkul133,70-0,2218,42
Türkiye Sigorta4,911,87-20,53
Ufuk Yatırım20,220,0050,90
Ulaşlar Turizm Yat.3,850,26-9,20
Ulusoy Elektrik50,850,00-0,97
Ulusoy Un Sanayi5,230,972,78
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,703,66-27,35
Utopya Turizm19,010,11-51,01
Uzertaş Boya28,22-0,07-50,14
Ülker Bisküvi20,501,49-8,14
Ünlü Yatırım Holding5,800,87

Vakıf Fin. Kir.6,602,4893,66
Vakıf GMYO1,705,59-29,13
Vakıf Yat. Ort.6,122,34-16,85
Vakıflar Bankası3,713,92-21,23
Vakko Tekstil9,463,1650,96
Vanet Gıda6,29-4,70-18,63
VBT Yazılım21,120,86

Verusa Holding49,14-0,089,01
Verusaturk Girisim24,04-3,4584,24
Vestel25,601,9942,68
Vestel Beyaz Eşya6,031,6935,86
Viking Kağıt6,704,85-25,56
Yapı ve Kredi Bank.2,983,47-0,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,160,87-16,66
Yataş13,552,65-4,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,171,28-27,95
Yeni Gimat GMYO15,571,7034,32
Yeo Teknoloji62,402,46

Yeşil GMYO0,920,00-33,33
Yeşil Yapı1,06-1,85-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,101,45-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme9.480,50-3,26-39,23
Yonga Mobilya19,003,26-36,22
Yükselen Çelik5,34-1,112,78
Yünsa11,330,27-18,44
Ziraat GMYO2,439,95

Zorlu Enerji1,74-1,69-31,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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