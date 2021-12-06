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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

06.12.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)50.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)50.999,90-0,4825,93
İş Bankası (C)7,304,147,47
İş Bankası (Kur.)550.000,000,0044,74
İş Fin.Kir.3,552,31-8,03
İş Girişim8,82-2,76-53,46
İş GMYO2,711,126,69
İş Y. Men. Değ.20,060,0020,86
İş Yat. Ort.3,031,00-9,90
İşbir Holding45,505,32-15,24
İşbir Sentetik Dokuma11,73-1,01

Işık Plastik5,50-2,31

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,000,00-12,28
İttifak Holding1,44-4,64-35,43
İz Hayvancılık Tarım21,444,1819,11
İzmir Demir Çelik2,715,04-18,12
İzmir Fırça6,972,2025,36
Jantsa Jant Sanayi68,402,4765,03
Kafein Yazılım23,262,479,00
Kalekim Kimyevi Maddeler18,900,27

Kaplamin29,70-2,04-12,13
Kardemir (A)8,50-2,1942,86
Kardemir (B)8,48-1,4060,91
Kardemir (D)9,30-0,3260,90
Karel Elektronik11,56-3,3471,91
Karsan Otomotiv4,390,0035,08
Karsu Tekstil9,092,256,32
Kartal Yenilenebilir Enerji15,985,90

Kartonsan65,752,81-30,55
Katmerciler Ekipman1,642,50-5,33
Kent Gıda190,304,62-46,48
Kerevitaş Gıda5,20-0,38-20,97
Kervan Gıda13,01-0,3127,11
Kervansaray Yat. Holding0,64-1,54-49,21
Kiler GMYO2,459,87-2,39
Kızılbük GYO30,102,03

Klimasan Klima11,367,6834,63
Koç Holding31,24-0,6452,74
Konfrut Gıda4,542,487,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,50-1,09207,20
Konya Çimento1.075,008,43-4,87
Konya Kağıt7,910,38

Koray GMYO7,051,7358,43
Kordsa Teknik Tekstil35,90-1,48130,87
Koza Altın137,001,3341,68
Koza Madencilik21,460,8538,54
Körfez GMYO6,510,1512,24
Kristal Kola1,675,03-45,34
Kron Telekomünikasyon42,50-1,7115,36
Kuştur Kuşadası Turizm233,906,0848,70
Kuyas Yatırım3,998,7273,48
Kütahya Porselen111,909,92121,80
Kütahya Şeker Fabrikası32,16-9,97

Lider Faktoring4,229,9023,75
Link Bilgisayar32,08-0,991,53
Logo Yazılım48,64-0,6556,20
Lokman Hekim Sağlık13,212,8087,86
Lüks Kadife58,253,83102,86
Makina Takım3,852,9412,90
Manas Enerji Yönetimi17,543,48

Margün Enerji10,122,95

Marka Yatırım Holding3,911,03-39,19
Marmaris Altınyunus220,906,1098,83
Marshall252,201,12-17,77
Martı GMYO1,002,04-60,84
Martı Otel1,86-0,53-12,68
Matriks Bilgi Dağıtım24,500,41

Mavi Giyim77,502,7950,17
Mazhar Zorlu Holding32,040,311,78
Meditera Tıbbi Malzeme39,32-1,55

Mega Polietilen7,719,990,65
Menderes Tekstil2,471,23-20,06
Mercan Kimya10,39-0,10

Merit Turizm26,00-0,38150,98
Merko Gıda5,833,00-32,52
Metemtur Yatırım3,576,25-55,85
Metro Holding1,18-0,84-36,97
Metro Petrol ve Tesisleri2,471,65-14,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,811,69-22,32
Mia Teknoloji31,68-10,00

Migros Ticaret42,841,040,09
Milpa4,343,58-5,65
Mistral GMYO4,816,892,87
MLP Sağlık34,824,2575,24
MMC San. ve Tic. Yat.5,55-1,0720,65
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,752,94

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,965,71-32,83
Mondi Tire Kutsan10,862,6542,89
Nasmed Egepol10,109,90

Naturel Enerji41,223,0516,09
Naturelgaz8,181,61

Net Holding5,691,9765,89
Netaş Telekom.21,283,10-24,22
Niğbaş Niğde Beton8,646,54-83,38
Nuh Çimento49,100,492,23
Nurol GMYO7,01-8,13-3,84
Odaş Elektrik1,651,23-43,56
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,029,95

Orge Enerji Elektrik7,243,8756,96
Orma Orman Mahsulleri38,009,95158,15
Osmanlı Menkul27,906,57-9,25
Ostim Endüstriyel Yat1,861,64-20,30
Otokar414,80-2,6336,32
Oyak Çimento8,100,00-7,74
Oyak Yat. Ort.7,925,1814,75
Oyak Yatırım Menkul39,307,08

Oylum Sınai Yatırımlar8,532,0381,10
Özak GMYO6,662,7830,59
Özbal Çelik Boru22,82-5,70248,40
Özderici GMYO1,824,00-18,02
Özerden Plastik8,270,98-8,11
Pamel Elektrik72,001,98237,71
Panora GMYO8,35-2,0042,23
Papilon Savunma15,892,38-30,12
Park Elek.Madencilik6,965,6129,61
Parsan36,520,1650,29
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,899,98

Pegasus94,451,6126,61
Peker GMYO1,159,52-50,84
Penguen Gıda4,68-0,64-7,33
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım350,002,94

Pera GMYO1,400,72-20,08
Pergamon Dış Ticaret27,903,2652,22
Petkim8,453,0569,68
Petrokent Turizm4.926,0010,00443,47
Pınar Et ve Un21,440,19-2,03
Pınar Su3,861,58-5,02
Pınar Süt19,50-0,26-13,52
Plastikkart19,450,2636,55
Polisan Holding3,16-4,53-17,81
Politeknik Metal450,309,9910,99
Prizma Press Matbaacılık4,032,54-26,46
QNB Finans Fin. Kir.98,859,96-21,11
QNB Finansbank52,809,91-24,95
QUA Granite Hayal Yapı14,500,28

Rainbow Polikarbonat10,89

Ral Yatırım Holding14,03-9,95215,99
Ray Sigorta14,9610,00-3,17
Reysaş GMYO3,890,0019,99
Reysaş Lojistik5,882,6213,64
Rhea Girişim2,051,99-44,89
Rodrigo Tekstil14,351,344,67
Royal Halı3,304,76-4,07
RTA Laboratuvarları22,22-0,89-26,62
Sabancı Holding13,910,2926,16
Safkar Ege Soğutmacılık8,270,24-23,99
Sanel Mühendislik5,25-0,1953,51
Sanifoam Sünger35,40-2,85160,29
Sanko Pazarlama10,792,4716,42
Saray Matbaacılık4,980,40-43,22
Sarkuysan19,80-2,94127,65
Sasa Polyester45,52-1,60203,78
Say Yenilenebilir Enerji28,680,99237,02
Sekuro Plastik20,744,0648,57
Selçuk Ecza Deposu11,45-0,43-14,76
Selçuk Gıda5,291,736,22
Selva Gıda Sanayi11,927,29

Senkron Güvenlik23,00-3,69-12,41
Serve Film Prodüksiyon13,752,69-14,06
Servet GMYO103,90-0,1032,53
Seyitler Kimya15,83-3,4817,58
Silverline Endüstri5,75-0,69-33,14
Sinpaş GMYO4,351,644,07
Smartiks Yazılım5,660,00-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii28,84-9,999,51
Söktaş3,002,04-7,71
Sönmez Filament38,362,08-27,88
Sönmez Pamuklu9,64-0,31-34,67
Sumaş Suni Tahta85,001,0166,63
Şeker Fin. Kir.5,494,37-14,22
Şekerbank1,231,65-18,54
Şişe Cam13,340,6886,32
Şok Marketler Ticaret15,001,6920,19
T. Halk Bankası5,164,67-7,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,122,88-28,78
T.S.K.B.1,632,52-6,67
T.Tuborg22,603,4827,46
Taç Tarım Ürünleri28,444,18170,09
Tat Gıda12,072,294,40
TAV Havalimanları34,106,7060,09
Tek-Art Turizm1,450,69-28,22
Tekfen Holding19,740,3620,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,793,87-10,04
Temapol Polimer Plastik17,852,2355,22
Tetamat Gıda Yatırımları270,00-1,4624,83
TGS Dış Ticaret16,371,1128,80
Tofaş Oto. Fab.89,00-2,89187,92
Torunlar GMYO4,479,2914,62
Trabzon Liman43,669,9735,93
Trabzonspor Sportif7,20-3,10195,08
Trend GMYO6,823,02-45,74
TSKB GMYO3,075,50-36,39
Tuğçelik18,06-4,85123,51
Tukaş8,62-0,92-11,04
Turcas Petrol4,213,69-13,20
Tureks Turizm Taşımacılık17,149,94

Turkcell20,360,3036,50
Tümosan Motor ve Traktör19,970,0541,93
Tüpraş157,001,2945,37
Türk Hava Yolları18,690,8644,77
Türk İlaç Serum12,47-3,78

Türk Prysmian Kablo62,859,97421,04
Türk Telekom10,33-2,5530,77
Türk Traktör217,70-0,8227,78
Türker Proje Gayrimenkul139,503,4123,56
Türkiye Sigorta5,61-0,88-9,20
Ufuk Yatırım22,288,5866,27
Ulaşlar Turizm Yat.3,63-1,09-14,39
Ulusal Faktoring2,48-0,40

Ulusoy Elektrik58,000,8712,95
Ulusoy Un Sanayi6,921,6235,99
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,931,58-17,52
Utopya Turizm17,200,82-55,67
Uzertaş Boya39,089,65-30,95
Ülker Bisküvi21,561,32-3,40
Ünlü Yatırım Holding5,863,17

Vakıf Fin. Kir.5,749,9668,43
Vakıf GMYO1,933,21-19,54
Vakıf Yat. Ort.6,437,53-12,64
Vakıflar Bankası4,004,17-15,07
Vakko Tekstil11,173,9178,25
Vanet Gıda6,801,95-12,03
VBT Yazılım22,80-2,40

Verusa Holding58,002,6528,66
Verusaturk Girisim25,900,3998,49
Vestel28,18-0,8469,92
Vestel Beyaz Eşya7,621,3371,68
Viking Kağıt7,285,51-19,11
Yapı ve Kredi Bank.3,553,2018,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,20-1,89-11,03
Yataş13,602,56-3,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,310,30-24,77
Yeni Gimat GMYO18,311,9557,95
Yeo Teknoloji58,950,68

Yeşil GMYO0,954,40-31,16
Yeşil Yapı1,104,76-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,093,47-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme13.347,4010,00-14,44
Yonga Mobilya28,506,11-4,33
Yükselen Çelik6,621,6927,42
Yünsa13,873,43-0,15
Ziraat GMYO2,61-0,76

Zorlu Enerji1,872,19-26,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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