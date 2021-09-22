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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

22.09.2021 13:26
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.000,00-2,03-28,39
İş Bankası (C)5,180,58-23,74
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,910,69-24,61
İş Girişim7,970,38-57,94
İş GMYO1,931,58-24,02
İş Y. Men. Değ.13,29-0,23-19,93
İş Yat. Ort.2,670,00-20,61
İşbir Holding66,00-1,4222,95
Işık Plastik6,61-1,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,33-1,48-40,36
İz Hayvancılık Tarım20,262,3712,56
İzmir Demir Çelik2,392,14-27,79
İzmir Fırça6,32-0,4713,67
Jantsa Jant Sanayi60,95-0,1647,05
Kafein Yazılım21,220,28-0,56
Kalekim Kimyevi Maddeler11,71-0,09

Kaplamin22,54-0,62-33,31
Kardemir (A)5,760,17-3,19
Kardemir (B)5,730,538,73
Kardemir (D)6,381,1110,38
Karel Elektronik8,430,7225,37
Karsan Otomotiv3,470,586,77
Karsu Tekstil8,310,00-2,81
Kartal Yenilenebilir Enerji14,741,31

Kartonsan48,00-0,12-49,30
Katmerciler Ekipman1,28-0,78-26,11
Kent Gıda189,00-0,21-46,85
Kerevitaş Gıda4,210,96-36,02
Kervan Gıda12,26-1,1319,78
Kervansaray Yat. Holding0,420,00-66,67
Kiler GMYO1,851,65-26,29
Kızılbük GYO26,061,80

Klimasan Klima9,96-0,1018,04
Koç Holding22,680,0910,89
Konfrut Gıda3,82-0,52-9,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,30-0,08163,98
Konya Çimento849,00-0,66-24,87
Koray GMYO7,262,5463,15
Kordsa Teknik Tekstil23,920,1753,83
Koza Altın92,900,22-3,93
Koza Madencilik14,070,14-9,17
Körfez GMYO6,325,698,97
Kristal Kola1,310,77-57,12
Kron Telekomünikasyon33,22-0,30-9,83
Kuştur Kuşadası Turizm184,008,8816,97
Kuyas Yatırım2,77-0,3620,43
Kütahya Porselen58,500,2615,96
Kütahya Şeker Fabrikası60,20-6,30

Lider Faktoring3,27-0,91-4,11
Link Bilgisayar28,62-0,49-9,42
Logo Yazılım41,300,3932,63
Lokman Hekim Sağlık11,040,3655,54
Lüks Kadife43,32-1,1650,87
Makina Takım2,921,04-14,37
Manas Enerji Yönetimi16,401,23

Marka Yatırım Holding4,510,22-29,86
Marmaris Altınyunus165,900,3049,32
Marshall271,50-2,65-11,48
Martı GMYO1,070,94-58,10
Martı Otel1,731,17-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım35,543,25

Mavi Giyim63,603,0023,23
Mazhar Zorlu Holding33,06-0,665,02
Meditera Tıbbi Malzeme35,98-1,05

Mega Polietilen5,18-0,19-32,38
Menderes Tekstil2,120,95-31,39
Mercan Kimya11,05-0,09

Merit Turizm16,505,4359,28
Merko Gıda5,050,00-41,55
Metemtur Yatırım3,344,37-58,69
Metro Holding1,452,84-30,29
Metro Petrol ve Tesisleri2,76-0,72-4,50
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-0,54-21,03
Migros Ticaret32,802,50-23,36
Milpa4,07-1,45-11,52
Mistral GMYO4,520,00-4,03
MLP Sağlık26,46-0,7533,17
MMC San. ve Tic. Yat.5,940,6829,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,820,29-42,45
Mondi Tire Kutsan7,77-0,382,24
Nasmed Egepol6,18-2,22

Naturel Enerji35,88-0,771,05
Naturelgaz7,620,26

Net Holding4,300,2325,36
Netaş Telekom.16,060,44-42,81
Niğbaş Niğde Beton8,99-5,27-82,71
Nuh Çimento32,16-1,71-33,04
Nurol GMYO11,52-3,2758,02
Odaş Elektrik1,350,75-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,632,68

Orge Enerji Elektrik6,32-2,1737,02
Orma Orman Mahsulleri26,50-1,8580,03
Osmanlı Menkul25,90-0,46-16,02
Ostim Endüstriyel Yat2,230,90-19,02
Otokar305,300,730,33
Oyak Çimento6,450,78-26,54
Oyak Yat. Ort.6,600,61-4,38
Oyak Yatırım Menkul23,940,34

Oylum Sınai Yatırımlar9,184,6894,90
Özak GMYO4,61-0,86-9,61
Özbal Çelik Boru14,220,49117,10
Özderici GMYO1,460,00-34,23
Özerden Plastik7,530,27-16,33
Pamel Elektrik47,500,59122,80
Panora GMYO6,76-0,5914,72
Papilon Savunma12,73-1,09-44,01
Park Elek.Madencilik4,550,00-15,27
Parsan26,340,468,40
Pegasus71,102,16-4,69
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda3,01-0,66-40,40
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım163,309,97

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,280,2721,56
Petkim6,241,7925,30
Petrokent Turizm1.977,00-1,20118,12
Pınar Et ve Un15,96-0,13-27,07
Pınar Su7,83-0,765,38
Pınar Süt16,010,25-29,00
Plastikkart19,031,2231,70
Polisan Holding2,650,38-31,07
Politeknik Metal336,00-0,44-17,18
Prizma Press Matbaacılık3,970,25-27,55
QNB Finans Fin. Kir.67,30-0,30-46,29
QNB Finansbank37,800,00-46,27
QUA Granite Hayal Yapı12,23-0,49

Ral Yatırım Holding4,323,10-2,70
Ray Sigorta9,400,43-39,16
Reysaş GMYO2,92-0,68-9,93
Reysaş Lojistik5,35-1,113,40
Rhea Girişim1,941,04-47,85
Rodrigo Tekstil14,15-0,213,21
Royal Halı3,222,55-6,40
RTA Laboratuvarları23,140,35-23,58
Sabancı Holding9,70-0,51-12,03
Safkar Ege Soğutmacılık7,370,55-32,26
Sanel Mühendislik4,79-0,4240,06
Sanifoam Sünger23,10-0,1769,85
Sanko Pazarlama9,522,152,72
Saray Matbaacılık4,02-0,50-54,16
Sarkuysan12,15-0,1639,70
Sasa Polyester26,080,2374,05
Say Yenilenebilir Enerji20,60-2,18142,07
Sekuro Plastik21,18-0,7551,72
Selçuk Ecza Deposu8,520,00-36,57
Selçuk Gıda5,14-3,023,21
Selva Gıda Sanayi7,981,66

Senkron Güvenlik26,520,000,99
Serve Film Prodüksiyon12,00-2,76-25,00
Servet GMYO78,804,030,51
Seyitler Kimya21,320,1958,36
Silverline Endüstri5,270,38-38,72
Sinpaş GMYO4,181,950,00
Smartiks Yazılım5,490,73-38,04
Sodaş Sodyum Sanayii25,603,48-2,79
Söktaş2,840,35-12,64
Sönmez Filament36,70-0,16-47,72
Sönmez Pamuklu13,16-0,15-45,17
Sumaş Suni Tahta90,051,8776,53
Şeker Fin. Kir.4,92-0,40-23,13
Şekerbank1,001,01-33,77
Şişe Cam8,170,0014,11
Şok Marketler Ticaret12,49-0,480,08
T. Halk Bankası4,550,00-18,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,803,64-26,59
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,650,00-6,10
Taç Tarım Ürünleri25,50-2,60142,17
Tat Gıda8,911,25-22,93
TAV Havalimanları24,240,9213,80
Taze Kuru Gıda192,500,79-11,00
Tek-Art Turizm1,290,00-36,14
Tekfen Holding13,920,80-15,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,070,00-29,91
Temapol Polimer Plastik14,160,6423,13
TGS Dış Ticaret14,86-1,6516,92
Tofaş Oto. Fab.47,28-0,0852,95
Torunlar GMYO3,630,00-6,92
Trabzon Liman26,26-0,15-18,24
Trabzonspor Sportif3,304,1035,25
Trend GMYO6,611,23-47,41
TSKB GMYO2,83-1,39-41,36
Tuğçelik13,03-2,2561,26
Tukaş6,690,60-30,96
Turcas Petrol3,400,29-29,90
Tureks Turizm Taşımacılık11,123,63

Turkcell15,37-0,070,48
Tümosan Motor ve Traktör15,48-0,1910,02
Tüpraş109,700,001,57
Türk Hava Yolları13,090,311,39
Türk İlaç Serum13,691,86

Türk Prysmian Kablo14,972,5324,10
Türk Telekom7,100,57-12,26
Türk Traktör152,000,33-10,78
Türker Proje Gayrimenkul133,900,3018,60
Türkiye Sigorta4,820,42-21,98
Ufuk Yatırım20,463,3352,69
Ulaşlar Turizm Yat.3,921,29-7,55
Ulusoy Elektrik51,000,89-0,68
Ulusoy Un Sanayi5,270,003,57
Umpaş Holding1,19-1,65-54,41
Uşak Seramik1,670,00-28,63
Utopya Turizm20,22-4,17-47,89
Uzertaş Boya28,60-7,20-49,47
Ülker Bisküvi19,170,05-14,10
Ünlü Yatırım Holding6,359,29

Vakıf Fin. Kir.7,76-0,26127,70
Vakıf GMYO1,460,69-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,130,16-16,71
Vakıflar Bankası3,37-0,30-28,45
Vakko Tekstil9,50-0,1151,60
Vanet Gıda6,130,49-20,70
VBT Yazılım20,800,68

Verusa Holding46,60-0,213,37
Verusaturk Girisim20,740,0058,95
Vestel27,620,2941,44
Vestel Beyaz Eşya48,100,9228,69
Viking Kağıt6,690,75-25,67
Yapı ve Kredi Bank.2,400,84-19,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,500,07-15,73
Yataş13,650,37-5,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,460,00-21,36
Yeni Gimat GMYO15,540,1934,06
Yeo Teknoloji60,5010,00

Yeşil GMYO0,960,00-30,43
Yeşil Yapı1,140,00-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,15-0,92-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme10.199,00

-34,62
Yonga Mobilya20,100,10-32,53
Yükselen Çelik4,941,65-5,58
Yünsa13,210,61-4,91
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,570,64-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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