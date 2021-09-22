Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.000,00
|-2,03
|-28,39
|İş Bankası (C)
|5,18
|0,58
|-23,74
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,91
|0,69
|-24,61
|İş Girişim
|7,97
|0,38
|-57,94
|İş GMYO
|1,93
|1,58
|-24,02
|İş Y. Men. Değ.
|13,29
|-0,23
|-19,93
|İş Yat. Ort.
|2,67
|0,00
|-20,61
|İşbir Holding
|66,00
|-1,42
|22,95
|Işık Plastik
|6,61
|-1,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,33
|-1,48
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|20,26
|2,37
|12,56
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|2,14
|-27,79
|İzmir Fırça
|6,32
|-0,47
|13,67
|Jantsa Jant Sanayi
|60,95
|-0,16
|47,05
|Kafein Yazılım
|21,22
|0,28
|-0,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,71
|-0,09
|Kaplamin
|22,54
|-0,62
|-33,31
|Kardemir (A)
|5,76
|0,17
|-3,19
|Kardemir (B)
|5,73
|0,53
|8,73
|Kardemir (D)
|6,38
|1,11
|10,38
|Karel Elektronik
|8,43
|0,72
|25,37
|Karsan Otomotiv
|3,47
|0,58
|6,77
|Karsu Tekstil
|8,31
|0,00
|-2,81
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,74
|1,31
|Kartonsan
|48,00
|-0,12
|-49,30
|Katmerciler Ekipman
|1,28
|-0,78
|-26,11
|Kent Gıda
|189,00
|-0,21
|-46,85
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|0,96
|-36,02
|Kervan Gıda
|12,26
|-1,13
|19,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|0,00
|-66,67
|Kiler GMYO
|1,85
|1,65
|-26,29
|Kızılbük GYO
|26,06
|1,80
|Klimasan Klima
|9,96
|-0,10
|18,04
|Koç Holding
|22,68
|0,09
|10,89
|Konfrut Gıda
|3,82
|-0,52
|-9,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,30
|-0,08
|163,98
|Konya Çimento
|849,00
|-0,66
|-24,87
|Koray GMYO
|7,26
|2,54
|63,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,92
|0,17
|53,83
|Koza Altın
|92,90
|0,22
|-3,93
|Koza Madencilik
|14,07
|0,14
|-9,17
|Körfez GMYO
|6,32
|5,69
|8,97
|Kristal Kola
|1,31
|0,77
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,22
|-0,30
|-9,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|184,00
|8,88
|16,97
|Kuyas Yatırım
|2,77
|-0,36
|20,43
|Kütahya Porselen
|58,50
|0,26
|15,96
|Kütahya Şeker Fabrikası
|60,20
|-6,30
|Lider Faktoring
|3,27
|-0,91
|-4,11
|Link Bilgisayar
|28,62
|-0,49
|-9,42
|Logo Yazılım
|41,30
|0,39
|32,63
|Lokman Hekim Sağlık
|11,04
|0,36
|55,54
|Lüks Kadife
|43,32
|-1,16
|50,87
|Makina Takım
|2,92
|1,04
|-14,37
|Manas Enerji Yönetimi
|16,40
|1,23
|Marka Yatırım Holding
|4,51
|0,22
|-29,86
|Marmaris Altınyunus
|165,90
|0,30
|49,32
|Marshall
|271,50
|-2,65
|-11,48
|Martı GMYO
|1,07
|0,94
|-58,10
|Martı Otel
|1,73
|1,17
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,54
|3,25
|Mavi Giyim
|63,60
|3,00
|23,23
|Mazhar Zorlu Holding
|33,06
|-0,66
|5,02
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,98
|-1,05
|Mega Polietilen
|5,18
|-0,19
|-32,38
|Menderes Tekstil
|2,12
|0,95
|-31,39
|Mercan Kimya
|11,05
|-0,09
|Merit Turizm
|16,50
|5,43
|59,28
|Merko Gıda
|5,05
|0,00
|-41,55
|Metemtur Yatırım
|3,34
|4,37
|-58,69
|Metro Holding
|1,45
|2,84
|-30,29
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|-0,72
|-4,50
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|-0,54
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,80
|2,50
|-23,36
|Milpa
|4,07
|-1,45
|-11,52
|Mistral GMYO
|4,52
|0,00
|-4,03
|MLP Sağlık
|26,46
|-0,75
|33,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,94
|0,68
|29,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,82
|0,29
|-42,45
|Mondi Tire Kutsan
|7,77
|-0,38
|2,24
|Nasmed Egepol
|6,18
|-2,22
|Naturel Enerji
|35,88
|-0,77
|1,05
|Naturelgaz
|7,62
|0,26
|Net Holding
|4,30
|0,23
|25,36
|Netaş Telekom.
|16,06
|0,44
|-42,81
|Niğbaş Niğde Beton
|8,99
|-5,27
|-82,71
|Nuh Çimento
|32,16
|-1,71
|-33,04
|Nurol GMYO
|11,52
|-3,27
|58,02
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,75
|-53,82
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,63
|2,68
|Orge Enerji Elektrik
|6,32
|-2,17
|37,02
|Orma Orman Mahsulleri
|26,50
|-1,85
|80,03
|Osmanlı Menkul
|25,90
|-0,46
|-16,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|0,90
|-19,02
|Otokar
|305,30
|0,73
|0,33
|Oyak Çimento
|6,45
|0,78
|-26,54
|Oyak Yat. Ort.
|6,60
|0,61
|-4,38
|Oyak Yatırım Menkul
|23,94
|0,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,18
|4,68
|94,90
|Özak GMYO
|4,61
|-0,86
|-9,61
|Özbal Çelik Boru
|14,22
|0,49
|117,10
|Özderici GMYO
|1,46
|0,00
|-34,23
|Özerden Plastik
|7,53
|0,27
|-16,33
|Pamel Elektrik
|47,50
|0,59
|122,80
|Panora GMYO
|6,76
|-0,59
|14,72
|Papilon Savunma
|12,73
|-1,09
|-44,01
|Park Elek.Madencilik
|4,55
|0,00
|-15,27
|Parsan
|26,34
|0,46
|8,40
|Pegasus
|71,10
|2,16
|-4,69
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,01
|-0,66
|-40,40
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|163,30
|9,97
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,28
|0,27
|21,56
|Petkim
|6,24
|1,79
|25,30
|Petrokent Turizm
|1.977,00
|-1,20
|118,12
|Pınar Et ve Un
|15,96
|-0,13
|-27,07
|Pınar Su
|7,83
|-0,76
|5,38
|Pınar Süt
|16,01
|0,25
|-29,00
|Plastikkart
|19,03
|1,22
|31,70
|Polisan Holding
|2,65
|0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|336,00
|-0,44
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|0,25
|-27,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,30
|-0,30
|-46,29
|QNB Finansbank
|37,80
|0,00
|-46,27
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,23
|-0,49
|Ral Yatırım Holding
|4,32
|3,10
|-2,70
|Ray Sigorta
|9,40
|0,43
|-39,16
|Reysaş GMYO
|2,92
|-0,68
|-9,93
|Reysaş Lojistik
|5,35
|-1,11
|3,40
|Rhea Girişim
|1,94
|1,04
|-47,85
|Rodrigo Tekstil
|14,15
|-0,21
|3,21
|Royal Halı
|3,22
|2,55
|-6,40
|RTA Laboratuvarları
|23,14
|0,35
|-23,58
|Sabancı Holding
|9,70
|-0,51
|-12,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,37
|0,55
|-32,26
|Sanel Mühendislik
|4,79
|-0,42
|40,06
|Sanifoam Sünger
|23,10
|-0,17
|69,85
|Sanko Pazarlama
|9,52
|2,15
|2,72
|Saray Matbaacılık
|4,02
|-0,50
|-54,16
|Sarkuysan
|12,15
|-0,16
|39,70
|Sasa Polyester
|26,08
|0,23
|74,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,60
|-2,18
|142,07
|Sekuro Plastik
|21,18
|-0,75
|51,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,52
|0,00
|-36,57
|Selçuk Gıda
|5,14
|-3,02
|3,21
|Selva Gıda Sanayi
|7,98
|1,66
|Senkron Güvenlik
|26,52
|0,00
|0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|12,00
|-2,76
|-25,00
|Servet GMYO
|78,80
|4,03
|0,51
|Seyitler Kimya
|21,32
|0,19
|58,36
|Silverline Endüstri
|5,27
|0,38
|-38,72
|Sinpaş GMYO
|4,18
|1,95
|0,00
|Smartiks Yazılım
|5,49
|0,73
|-38,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,60
|3,48
|-2,79
|Söktaş
|2,84
|0,35
|-12,64
|Sönmez Filament
|36,70
|-0,16
|-47,72
|Sönmez Pamuklu
|13,16
|-0,15
|-45,17
|Sumaş Suni Tahta
|90,05
|1,87
|76,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-0,40
|-23,13
|Şekerbank
|1,00
|1,01
|-33,77
|Şişe Cam
|8,17
|0,00
|14,11
|Şok Marketler Ticaret
|12,49
|-0,48
|0,08
|T. Halk Bankası
|4,55
|0,00
|-18,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,80
|3,64
|-26,59
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,65
|0,00
|-6,10
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|-2,60
|142,17
|Tat Gıda
|8,91
|1,25
|-22,93
|TAV Havalimanları
|24,24
|0,92
|13,80
|Taze Kuru Gıda
|192,50
|0,79
|-11,00
|Tek-Art Turizm
|1,29
|0,00
|-36,14
|Tekfen Holding
|13,92
|0,80
|-15,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,07
|0,00
|-29,91
|Temapol Polimer Plastik
|14,16
|0,64
|23,13
|TGS Dış Ticaret
|14,86
|-1,65
|16,92
|Tofaş Oto. Fab.
|47,28
|-0,08
|52,95
|Torunlar GMYO
|3,63
|0,00
|-6,92
|Trabzon Liman
|26,26
|-0,15
|-18,24
|Trabzonspor Sportif
|3,30
|4,10
|35,25
|Trend GMYO
|6,61
|1,23
|-47,41
|TSKB GMYO
|2,83
|-1,39
|-41,36
|Tuğçelik
|13,03
|-2,25
|61,26
|Tukaş
|6,69
|0,60
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,40
|0,29
|-29,90
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,12
|3,63
|Turkcell
|15,37
|-0,07
|0,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,48
|-0,19
|10,02
|Tüpraş
|109,70
|0,00
|1,57
|Türk Hava Yolları
|13,09
|0,31
|1,39
|Türk İlaç Serum
|13,69
|1,86
|Türk Prysmian Kablo
|14,97
|2,53
|24,10
|Türk Telekom
|7,10
|0,57
|-12,26
|Türk Traktör
|152,00
|0,33
|-10,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,90
|0,30
|18,60
|Türkiye Sigorta
|4,82
|0,42
|-21,98
|Ufuk Yatırım
|20,46
|3,33
|52,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|1,29
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|51,00
|0,89
|-0,68
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|0,00
|3,57
|Umpaş Holding
|1,19
|-1,65
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,67
|0,00
|-28,63
|Utopya Turizm
|20,22
|-4,17
|-47,89
|Uzertaş Boya
|28,60
|-7,20
|-49,47
|Ülker Bisküvi
|19,17
|0,05
|-14,10
|Ünlü Yatırım Holding
|6,35
|9,29
|Vakıf Fin. Kir.
|7,76
|-0,26
|127,70
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,69
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,13
|0,16
|-16,71
|Vakıflar Bankası
|3,37
|-0,30
|-28,45
|Vakko Tekstil
|9,50
|-0,11
|51,60
|Vanet Gıda
|6,13
|0,49
|-20,70
|VBT Yazılım
|20,80
|0,68
|Verusa Holding
|46,60
|-0,21
|3,37
|Verusaturk Girisim
|20,74
|0,00
|58,95
|Vestel
|27,62
|0,29
|41,44
|Vestel Beyaz Eşya
|48,10
|0,92
|28,69
|Viking Kağıt
|6,69
|0,75
|-25,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,84
|-19,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,50
|0,07
|-15,73
|Yataş
|13,65
|0,37
|-5,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,46
|0,00
|-21,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,54
|0,19
|34,06
|Yeo Teknoloji
|60,50
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,96
|0,00
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,14
|0,00
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|-0,92
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.199,00
|-34,62
|Yonga Mobilya
|20,10
|0,10
|-32,53
|Yükselen Çelik
|4,94
|1,65
|-5,58
|Yünsa
|13,21
|0,61
|-4,91
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,57
|0,64
|-37,92
(Son)
Kaynak: AA
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