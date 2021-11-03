Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.000,00 0,00 -28,39 İş Bankası (C) 5,73 -1,55 -15,64 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,05 -1,29 -20,98 İş Girişim 7,69 -1,91 -59,42 İş GMYO 1,99 0,00 -21,65 İş Y. Men. Değ. 15,43 -0,84 -7,03 İş Yat. Ort. 2,68 -1,83 -20,31 İşbir Holding 53,35 0,00 -0,61 Işık Plastik 5,96 -1,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -3,16 -19,30 İttifak Holding 1,23 -1,60 -44,84 İz Hayvancılık Tarım 21,02 -4,63 16,78 İzmir Demir Çelik 2,28 -2,98 -31,11 İzmir Fırça 5,76 -1,37 3,60 Jantsa Jant Sanayi 59,25 -2,71 42,95 Kafein Yazılım 20,18 -1,08 -5,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,15 -2,28 Kaplamin 24,32 -4,40 -28,05 Kardemir (A) 6,30 -2,48 5,88 Kardemir (B) 6,25 -2,50 18,60 Kardemir (D) 7,17 -3,89 24,05 Karel Elektronik 8,75 0,46 30,13 Karsan Otomotiv 3,53 -4,08 8,62 Karsu Tekstil 8,11 -1,70 -5,15 Kartal Yenilenebilir Enerji 19,79 -9,96 Kartonsan 49,36 -1,58 -47,86 Katmerciler Ekipman 1,36 -4,90 -21,49 Kent Gıda 174,80 0,00 -50,84 Kerevitaş Gıda 4,29 1,18 -34,80 Kervan Gıda 11,35 -1,56 10,89 Kervansaray Yat. Holding 0,72 0,00 -42,86 Kiler GMYO 2,29 0,00 -8,76 Kızılbük GYO 35,78 4,13 Klimasan Klima 10,29 -2,65 21,95 Koç Holding 23,30 -1,02 13,92 Konfrut Gıda 3,98 -2,93 -5,80 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,40 -3,51 202,54 Konya Çimento 817,70 -2,11 -27,64 Koray GMYO 7,05 -1,54 58,43 Kordsa Teknik Tekstil 26,54 -2,07 70,68 Koza Altın 102,10 -1,92 5,58 Koza Madencilik 15,51 -2,58 0,13 Körfez GMYO 6,26 -6,01 7,93 Kristal Kola 1,32 -5,04 -56,79 Kron Telekomünikasyon 32,68 -0,12 -11,29 Kuştur Kuşadası Turizm 229,30 -4,02 45,77 Kuyas Yatırım 2,68 0,00 16,52 Kütahya Porselen 72,30 1,33 43,31 Kütahya Şeker Fabrikası 29,40 -2,39 Lider Faktoring 2,97 -4,50 -12,90 Link Bilgisayar 27,32 -2,43 -13,53 Logo Yazılım 41,20 0,05 32,31 Lokman Hekim Sağlık 10,43 -1,23 46,95 Lüks Kadife 47,36 -3,07 64,93 Makina Takım 3,12 -5,17 -8,50 Manas Enerji Yönetimi 16,04 0,00 Margün Enerji 8,39 -0,71 Marka Yatırım Holding 4,04 -0,25 -37,17 Marmaris Altınyunus 172,00 -1,21 54,82 Marshall 236,40 -0,38 -22,92 Martı GMYO 0,92 -4,17 -63,97 Martı Otel 1,66 -0,60 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 22,56 -1,91 Mavi Giyim 71,85 -1,51 39,22 Mazhar Zorlu Holding 30,80 -1,22 -2,16 Meditera Tıbbi Malzeme 34,18 -0,47 Mega Polietilen 5,00 -2,53 -34,73 Menderes Tekstil 2,05 -2,84 -33,66 Mercan Kimya 10,18 -3,14 Merit Turizm 26,64 -2,56 157,16 Merko Gıda 4,46 0,45 -48,38 Metemtur Yatırım 2,95 -2,64 -63,51 Metro Holding 1,25 -2,34 -39,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,78 -0,71 -3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -1,16 -26,61 Migros Ticaret 34,36 -0,46 -19,72 Milpa 3,88 0,52 -15,65 Mistral GMYO 4,67 1,97 -0,85 MLP Sağlık 26,62 -1,19 33,97 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 3,94 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,89 -0,58 -41,86 Mondi Tire Kutsan 8,44 -0,71 11,05 Nasmed Egepol 5,07 -1,74 Naturel Enerji 32,56 -2,16 -8,30 Naturelgaz 7,17 -1,24 Net Holding 4,26 -0,93 24,20 Netaş Telekom. 17,88 -1,54 -36,32 Niğbaş Niğde Beton 7,28 -3,32 -86,00 Nuh Çimento 39,38 -3,62 -18,01 Nurol GMYO 11,40 -9,81 56,38 Odaş Elektrik 1,42 -0,70 -51,43 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,29 -1,56 Orge Enerji Elektrik 5,89 -2,16 27,70 Orma Orman Mahsulleri 26,80 3,47 82,07 Osmanlı Menkul 24,32 -4,93 -20,90 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 -1,12 -24,16 Otokar 332,60 -1,42 9,30 Oyak Çimento 6,81 -0,58 -22,44 Oyak Yat. Ort. 6,76 -1,74 -2,06 Oyak Yatırım Menkul 29,94 -1,96 Oylum Sınai Yatırımlar 7,54 -2,33 60,08 Özak GMYO 5,16 0,00 1,18 Özbal Çelik Boru 18,33 3,33 179,85 Özderici GMYO 1,59 -1,85 -28,38 Özerden Plastik 7,30 -0,68 -18,89 Pamel Elektrik 54,10 -7,76 153,75 Panora GMYO 6,20 -1,27 5,61 Papilon Savunma 13,89 1,54 -38,91 Park Elek.Madencilik 4,91 -2,77 -8,57 Parsan 30,50 -1,55 25,51 Pegasus 77,75 -4,72 4,22 Peker GMYO 0,95 -2,06 -59,39 Penguen Gıda 3,88 1,04 -23,17 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 209,50 -3,46 Pera GMYO 1,38 -4,83 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,94 -1,55 25,16 Petkim 6,13 -5,11 23,09 Petrokent Turizm 3.565,00 -0,70 293,31 Pınar Et ve Un 16,97 -1,62 -22,45 Pınar Su 3,78 -1,05 -6,99 Pınar Süt 16,02 -0,87 -28,96 Plastikkart 17,42 0,46 22,30 Polisan Holding 2,74 -1,44 -28,73 Politeknik Metal 326,20 -0,28 -19,60 Prizma Press Matbaacılık 3,66 -2,66 -33,21 QNB Finans Fin. Kir. 64,00 0,00 -48,92 QNB Finansbank 34,22 -2,51 -51,36 QUA Granite Hayal Yapı 10,89 -3,71 Ral Yatırım Holding 7,07 -4,20 59,23 Ray Sigorta 9,46 0,21 -38,77 Reysaş GMYO 2,81 -2,43 -13,32 Reysaş Lojistik 5,02 -3,65 -2,98 Rhea Girişim 2,00 -5,66 -46,24 Rodrigo Tekstil 14,97 2,75 9,19 Royal Halı 2,99 -0,99 -13,08 RTA Laboratuvarları 21,58 -1,10 -28,73 Sabancı Holding 11,21 -0,44 1,67 Safkar Ege Soğutmacılık 7,02 -2,23 -35,48 Sanel Mühendislik 4,82 -0,41 40,94 Sanifoam Sünger 29,00 0,00 113,24 Sanko Pazarlama 9,47 -0,73 2,18 Saray Matbaacılık 3,69 -2,89 -57,92 Sarkuysan 18,93 -0,53 117,65 Sasa Polyester 29,22 -2,92 95,00 Say Yenilenebilir Enerji 22,18 -4,23 160,63 Sekuro Plastik 18,76 -0,79 34,38 Selçuk Ecza Deposu 8,79 -1,01 -34,56 Selçuk Gıda 4,12 -0,72 -17,27 Selva Gıda Sanayi 10,18 -3,96 Senkron Güvenlik 26,80 -0,22 2,06 Serve Film Prodüksiyon 13,90 -0,71 -13,12 Servet GMYO 67,40 -3,02 -14,03 Seyitler Kimya 16,90 -2,37 25,53 Silverline Endüstri 5,06 -2,32 -41,16 Sinpaş GMYO 4,15 -2,58 -0,72 Smartiks Yazılım 5,17 -1,15 -41,65 Sodaş Sodyum Sanayii 23,28 1,22 -11,60 Söktaş 2,77 -5,14 -14,79 Sönmez Filament 25,96 0,23 -51,19 Sönmez Pamuklu 13,70 0,00 -42,92 Sumaş Suni Tahta 85,80 0,29 68,20 Şeker Fin. Kir. 5,02 -0,40 -21,56 Şekerbank 1,03 -0,96 -31,79 Şişe Cam 8,66 0,46 20,96 Şok Marketler Ticaret 11,06 -0,81 -11,38 T. Halk Bankası 4,41 -1,34 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,86 1,76 -32,84 T.S.K.B. 1,35 -1,46 -22,70 T.Tuborg 16,30 0,25 -8,07 Taç Tarım Ürünleri 22,80 -0,52 116,52 Tat Gıda 9,28 -1,80 -19,73 TAV Havalimanları 26,30 -1,13 23,47 Tek-Art Turizm 1,29 1,57 -36,14 Tekfen Holding 15,43 -2,22 -5,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 -2,94 -27,60 Temapol Polimer Plastik 13,79 -3,16 19,91 Tetamat Gıda Yatırımları 178,90 -2,77 -17,29 TGS Dış Ticaret 15,66 -2,73 23,21 Tofaş Oto. Fab. 56,30 0,18 82,14 Torunlar GMYO 3,73 -4,85 -4,36 Trabzon Liman 29,66 -0,80 -7,66 Trabzonspor Sportif 5,14 -4,28 110,66 Trend GMYO 6,18 -1,90 -50,84 TSKB GMYO 2,78 -0,36 -42,40 Tuğçelik 13,17 -3,37 63,00 Tukaş 6,91 0,44 -28,69 Turcas Petrol 3,60 -0,55 -25,77 Tureks Turizm Taşımacılık 12,86 5,93 Turkcell 15,62 0,19 4,72 Tümosan Motor ve Traktör 15,65 -2,19 11,23 Tüpraş 138,70 -1,14 28,43 Türk Hava Yolları 15,24 -1,61 18,05 Türk İlaç Serum 9,45 -3,57 Türk Prysmian Kablo 24,26 8,01 101,12 Türk Telekom 7,72 0,00 -2,27 Türk Traktör 155,70 -3,41 -8,61 Türker Proje Gayrimenkul 132,80 -4,53 17,63 Türkiye Sigorta 4,78 -0,62 -22,63 Ufuk Yatırım 20,22 -4,08 50,90 Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 -1,52 -8,25 Ulusoy Elektrik 50,55 -1,65 -1,56 Ulusoy Un Sanayi 5,10 -1,92 0,23 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 -2,41 -30,77 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 28,24 -2,15 -50,11 Ülker Bisküvi 19,98 -1,09 -10,47 Ünlü Yatırım Holding 5,78 0,17 Vakıf Fin. Kir. 6,41 -1,84 88,09 Vakıf GMYO 1,59 -2,45 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 5,96 -1,97 -19,02 Vakıflar Bankası 3,47 -1,98 -26,33 Vakko Tekstil 9,00 -2,49 43,62 Vanet Gıda 6,40 -1,39 -17,21 VBT Yazılım 20,70 -0,86 Verusa Holding 47,90 -2,24 6,25 Verusaturk Girisim 24,32 4,02 86,39 Vestel 25,06 -0,63 39,67 Vestel Beyaz Eşya 5,90 -1,83 32,93 Viking Kağıt 6,42 -2,73 -28,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 -1,41 -6,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,74 -1,13 -17,83 Yataş 13,18 -1,57 -6,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 -3,45 -30,00 Yeni Gimat GMYO 15,25 -2,12 31,55 Yeo Teknoloji 60,00 -3,92 Yeşil GMYO 0,90 -4,26 -34,78 Yeşil Yapı 1,07 -3,60 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,05 -2,84 -52,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.799,80 0,00 -37,18 Yonga Mobilya 18,52 0,00 -37,83 Yükselen Çelik 5,27 -3,83 1,44 Yünsa 11,17 -2,62 -19,59 Ziraat GMYO 2,18 -5,63 Zorlu Enerji 1,70 -0,58 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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