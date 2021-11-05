Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.200,10 0,69 -27,90 İş Bankası (C) 6,14 -0,65 -9,61 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,16 0,00 -18,13 İş Girişim 7,86 0,00 -58,52 İş GMYO 2,12 0,95 -16,54 İş Y. Men. Değ. 16,19 0,43 -2,45 İş Yat. Ort. 2,74 -0,36 -18,53 İşbir Holding 55,90 2,95 4,14 Işık Plastik 5,94 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 0,00 -16,67 İttifak Holding 1,38 2,22 -38,12 İz Hayvancılık Tarım 21,56 -1,01 19,78 İzmir Demir Çelik 2,34 0,00 -29,30 İzmir Fırça 6,69 5,69 20,32 Jantsa Jant Sanayi 60,00 -1,56 44,76 Kafein Yazılım 20,58 -1,25 -3,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,84 -1,49 Kaplamin 24,74 -0,48 -26,80 Kardemir (A) 6,34 -1,40 6,55 Kardemir (B) 6,28 -1,41 19,17 Kardemir (D) 7,09 -2,34 22,66 Karel Elektronik 9,01 0,11 33,99 Karsan Otomotiv 3,76 -1,05 15,69 Karsu Tekstil 8,17 -0,49 -4,44 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,04 -9,99 Kartonsan 52,55 0,00 -44,49 Katmerciler Ekipman 1,46 -2,01 -15,72 Kent Gıda 174,00 0,99 -51,07 Kerevitaş Gıda 4,35 -0,68 -33,89 Kervan Gıda 11,61 1,93 13,43 Kervansaray Yat. Holding 0,76 2,70 -39,68 Kiler GMYO 2,25 -2,17 -10,36 Kızılbük GYO 34,40 -6,11 Klimasan Klima 10,45 -1,14 23,85 Koç Holding 25,00 0,32 22,23 Konfrut Gıda 4,06 -0,73 -3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 80,35 7,49 240,47 Konya Çimento 846,90 3,23 -25,05 Koray GMYO 7,28 0,28 63,60 Kordsa Teknik Tekstil 26,80 -1,03 72,35 Koza Altın 106,80 -0,47 10,44 Koza Madencilik 16,39 0,24 5,81 Körfez GMYO 6,38 -0,47 10,00 Kristal Kola 1,38 -2,13 -54,83 Kron Telekomünikasyon 34,68 3,15 -5,86 Kuştur Kuşadası Turizm 217,50 1,87 38,27 Kuyas Yatırım 2,75 -1,08 19,57 Kütahya Porselen 75,50 0,67 49,65 Kütahya Şeker Fabrikası 28,70 -1,85 Lider Faktoring 3,08 1,32 -9,68 Link Bilgisayar 27,04 -1,74 -14,42 Logo Yazılım 40,88 -2,11 31,28 Lokman Hekim Sağlık 10,84 2,17 52,72 Lüks Kadife 50,45 3,81 75,70 Makina Takım 3,21 -0,93 -5,87 Manas Enerji Yönetimi 16,26 -0,55 Margün Enerji 8,92 3,48 Marka Yatırım Holding 4,13 0,98 -35,77 Marmaris Altınyunus 176,50 1,15 58,87 Marshall 235,80 -0,08 -23,12 Martı GMYO 0,93 -2,11 -63,58 Martı Otel 1,67 0,00 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 23,06 -0,35 Mavi Giyim 75,50 1,00 46,29 Mazhar Zorlu Holding 30,76 -0,26 -2,29 Meditera Tıbbi Malzeme 34,98 -0,06 Mega Polietilen 5,04 0,00 -34,20 Menderes Tekstil 2,13 0,00 -31,07 Mercan Kimya 10,34 -0,77 Merit Turizm 25,90 -2,63 150,02 Merko Gıda 4,45 -0,45 -48,50 Metemtur Yatırım 2,98 -1,00 -63,14 Metro Holding 1,29 0,00 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 1,36 3,46 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,58 -26,18 Migros Ticaret 35,88 -0,22 -16,17 Milpa 3,88 0,00 -15,65 Mistral GMYO 4,56 -1,72 -3,18 MLP Sağlık 26,92 -0,15 35,48 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 -3,33 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,89 -0,72 -41,86 Mondi Tire Kutsan 8,23 -0,24 8,29 Nasmed Egepol 5,17 -0,19 Naturel Enerji 33,38 -0,36 -5,99 Naturelgaz 7,33 -0,27 Net Holding 4,47 1,82 30,32 Netaş Telekom. 17,51 -3,53 -37,64 Niğbaş Niğde Beton 7,35 -0,68 -85,87 Nuh Çimento 39,80 -0,70 -17,13 Nurol GMYO 11,90 1,10 63,24 Odaş Elektrik 1,46 0,69 -50,06 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,33 -0,22 Orge Enerji Elektrik 6,01 1,18 30,30 Orma Orman Mahsulleri 27,00 1,20 83,42 Osmanlı Menkul 25,50 -0,55 -17,06 Ostim Endüstriyel Yat 1,84 0,55 -21,16 Otokar 335,40 -0,18 10,23 Oyak Çimento 6,93 0,29 -21,07 Oyak Yat. Ort. 6,97 0,29 0,98 Oyak Yatırım Menkul 30,86 0,13 Oylum Sınai Yatırımlar 7,38 1,10 56,69 Özak GMYO 5,30 1,15 3,92 Özbal Çelik Boru 17,50 -2,23 167,18 Özderici GMYO 1,64 0,00 -26,13 Özerden Plastik 7,36 -0,27 -18,22 Pamel Elektrik 57,75 -1,45 170,87 Panora GMYO 6,38 -0,93 8,67 Papilon Savunma 14,04 -1,61 -38,25 Park Elek.Madencilik 5,07 0,40 -5,59 Parsan 31,42 -0,57 29,30 Pegasus 90,90 2,25 21,85 Peker GMYO 0,98 2,08 -58,11 Penguen Gıda 3,91 -1,01 -22,57 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 217,30 -0,78 Pera GMYO 1,42 -0,70 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,98 0,00 25,38 Petkim 6,53 0,00 31,12 Petrokent Turizm 3.639,90 1,05 301,58 Pınar Et ve Un 17,19 -0,58 -21,45 Pınar Su 3,90 0,26 -4,04 Pınar Süt 16,28 -0,12 -27,80 Plastikkart 17,62 -0,45 23,70 Polisan Holding 2,82 0,36 -26,65 Politeknik Metal 332,70 -0,86 -18,00 Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,54 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 64,50 0,00 -48,52 QNB Finansbank 35,90 0,34 -48,97 QUA Granite Hayal Yapı 12,20 3,65 Ral Yatırım Holding 8,76 6,70 97,30 Ray Sigorta 9,50 -0,63 -38,51 Reysaş GMYO 2,93 0,69 -9,62 Reysaş Lojistik 5,08 -0,20 -1,82 Rhea Girişim 2,14 -0,47 -42,47 Rodrigo Tekstil 14,07 -6,57 2,63 Royal Halı 3,04 0,66 -11,63 RTA Laboratuvarları 21,60 0,19 -28,67 Sabancı Holding 11,92 1,53 8,11 Safkar Ege Soğutmacılık 7,34 0,96 -32,54 Sanel Mühendislik 4,83 -0,82 41,23 Sanifoam Sünger 29,12 -2,28 114,12 Sanko Pazarlama 9,63 -0,21 3,91 Saray Matbaacılık 3,77 0,27 -57,01 Sarkuysan 18,69 1,96 114,89 Sasa Polyester 29,66 -0,74 97,94 Say Yenilenebilir Enerji 22,36 -0,27 162,75 Sekuro Plastik 18,74 -0,95 34,24 Selçuk Ecza Deposu 9,09 -0,11 -32,33 Selçuk Gıda 4,14 0,49 -16,87 Selva Gıda Sanayi 9,87 -1,30 Senkron Güvenlik 26,42 -0,23 0,61 Serve Film Prodüksiyon 13,60 0,37 -15,00 Servet GMYO 71,35 -1,59 -8,99 Seyitler Kimya 17,52 -0,90 30,13 Silverline Endüstri 5,26 -0,75 -38,84 Sinpaş GMYO 4,29 -3,81 2,63 Smartiks Yazılım 5,26 0,19 -40,63 Sodaş Sodyum Sanayii 23,32 -1,19 -11,45 Söktaş 2,93 2,09 -9,87 Sönmez Filament 29,92 5,06 -43,74 Sönmez Pamuklu 14,88 0,20 -38,00 Sumaş Suni Tahta 83,00 0,00 62,71 Şeker Fin. Kir. 5,09 -0,78 -20,47 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 8,82 -0,68 23,19 Şok Marketler Ticaret 11,35 -2,58 -9,06 T. Halk Bankası 4,60 -0,65 -17,27 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,98 1,35 -32,45 T.S.K.B. 1,57 2,61 -10,11 T.Tuborg 16,60 0,00 -6,38 Taç Tarım Ürünleri 23,18 1,85 120,13 Tat Gıda 9,58 -0,10 -17,14 TAV Havalimanları 28,50 1,71 33,80 Tek-Art Turizm 1,32 -2,22 -34,65 Tekfen Holding 15,87 -1,18 -3,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 2,66 -24,36 Temapol Polimer Plastik 14,18 -0,49 23,30 Tetamat Gıda Yatırımları 184,00 -3,56 -14,93 TGS Dış Ticaret 15,66 -1,76 23,21 Tofaş Oto. Fab. 57,75 1,32 86,83 Torunlar GMYO 4,02 -0,50 3,08 Trabzon Liman 29,74 -1,13 -7,41 Trabzonspor Sportif 4,94 -2,76 102,46 Trend GMYO 6,42 -0,47 -48,93 TSKB GMYO 2,81 -0,35 -41,78 Tuğçelik 13,70 0,29 69,55 Tukaş 7,14 -1,38 -26,32 Turcas Petrol 3,79 0,53 -21,86 Tureks Turizm Taşımacılık 13,70 0,29 Turkcell 16,95 0,71 13,64 Tümosan Motor ve Traktör 16,48 1,79 17,13 Tüpraş 144,10 0,98 33,43 Türk Hava Yolları 17,07 0,59 32,22 Türk İlaç Serum 9,57 -0,10 Türk Prysmian Kablo 27,80 2,36 130,47 Türk Telekom 8,47 2,79 7,22 Türk Traktör 163,40 1,81 -4,09 Türker Proje Gayrimenkul 133,00 -0,52 17,80 Türkiye Sigorta 4,93 0,41 -20,20 Ufuk Yatırım 20,48 1,29 52,84 Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 1,04 -8,25 Ulusoy Elektrik 51,00 0,29 -0,68 Ulusoy Un Sanayi 5,25 0,38 3,17 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,69 -0,59 -27,78 Utopya Turizm 19,01 0,00 -51,01 Uzertaş Boya 28,22 0,00 -50,14 Ülker Bisküvi 19,80 -3,41 -11,28 Ünlü Yatırım Holding 5,93 2,24 Vakıf Fin. Kir. 6,71 1,67 96,89 Vakıf GMYO 1,69 -0,59 -29,55 Vakıf Yat. Ort. 6,14 0,33 -16,58 Vakıflar Bankası 3,69 -0,54 -21,66 Vakko Tekstil 9,64 1,90 53,84 Vanet Gıda 6,12 -2,70 -20,83 VBT Yazılım 20,90 -1,04 Verusa Holding 48,80 -0,69 8,25 Verusaturk Girisim 23,62 -1,75 81,02 Vestel 25,96 1,41 44,68 Vestel Beyaz Eşya 6,11 1,33 37,66 Viking Kağıt 6,57 -1,94 -27,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,97 -0,34 -0,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,20 0,13 -16,55 Yataş 13,85 2,21 -2,12 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,18 0,32 -27,73 Yeni Gimat GMYO 15,70 0,83 35,44 Yeo Teknoloji 62,45 0,08 Yeşil GMYO 0,92 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 1,08 1,89 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,09 -0,48 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.501,10 0,22 -39,10 Yonga Mobilya 19,39 2,05 -34,91 Yükselen Çelik 5,26 -1,50 1,24 Yünsa 11,73 3,53 -15,56 Ziraat GMYO 2,35 -3,29 Zorlu Enerji 1,72 -1,15 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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