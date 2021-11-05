Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.200,10
|0,69
|-27,90
|İş Bankası (C)
|6,14
|-0,65
|-9,61
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,16
|0,00
|-18,13
|İş Girişim
|7,86
|0,00
|-58,52
|İş GMYO
|2,12
|0,95
|-16,54
|İş Y. Men. Değ.
|16,19
|0,43
|-2,45
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-0,36
|-18,53
|İşbir Holding
|55,90
|2,95
|4,14
|Işık Plastik
|5,94
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|0,00
|-16,67
|İttifak Holding
|1,38
|2,22
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|21,56
|-1,01
|19,78
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,00
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,69
|5,69
|20,32
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|-1,56
|44,76
|Kafein Yazılım
|20,58
|-1,25
|-3,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,84
|-1,49
|Kaplamin
|24,74
|-0,48
|-26,80
|Kardemir (A)
|6,34
|-1,40
|6,55
|Kardemir (B)
|6,28
|-1,41
|19,17
|Kardemir (D)
|7,09
|-2,34
|22,66
|Karel Elektronik
|9,01
|0,11
|33,99
|Karsan Otomotiv
|3,76
|-1,05
|15,69
|Karsu Tekstil
|8,17
|-0,49
|-4,44
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,04
|-9,99
|Kartonsan
|52,55
|0,00
|-44,49
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|-2,01
|-15,72
|Kent Gıda
|174,00
|0,99
|-51,07
|Kerevitaş Gıda
|4,35
|-0,68
|-33,89
|Kervan Gıda
|11,61
|1,93
|13,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|2,70
|-39,68
|Kiler GMYO
|2,25
|-2,17
|-10,36
|Kızılbük GYO
|34,40
|-6,11
|Klimasan Klima
|10,45
|-1,14
|23,85
|Koç Holding
|25,00
|0,32
|22,23
|Konfrut Gıda
|4,06
|-0,73
|-3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|80,35
|7,49
|240,47
|Konya Çimento
|846,90
|3,23
|-25,05
|Koray GMYO
|7,28
|0,28
|63,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,80
|-1,03
|72,35
|Koza Altın
|106,80
|-0,47
|10,44
|Koza Madencilik
|16,39
|0,24
|5,81
|Körfez GMYO
|6,38
|-0,47
|10,00
|Kristal Kola
|1,38
|-2,13
|-54,83
|Kron Telekomünikasyon
|34,68
|3,15
|-5,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|217,50
|1,87
|38,27
|Kuyas Yatırım
|2,75
|-1,08
|19,57
|Kütahya Porselen
|75,50
|0,67
|49,65
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,70
|-1,85
|Lider Faktoring
|3,08
|1,32
|-9,68
|Link Bilgisayar
|27,04
|-1,74
|-14,42
|Logo Yazılım
|40,88
|-2,11
|31,28
|Lokman Hekim Sağlık
|10,84
|2,17
|52,72
|Lüks Kadife
|50,45
|3,81
|75,70
|Makina Takım
|3,21
|-0,93
|-5,87
|Manas Enerji Yönetimi
|16,26
|-0,55
|Margün Enerji
|8,92
|3,48
|Marka Yatırım Holding
|4,13
|0,98
|-35,77
|Marmaris Altınyunus
|176,50
|1,15
|58,87
|Marshall
|235,80
|-0,08
|-23,12
|Martı GMYO
|0,93
|-2,11
|-63,58
|Martı Otel
|1,67
|0,00
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,06
|-0,35
|Mavi Giyim
|75,50
|1,00
|46,29
|Mazhar Zorlu Holding
|30,76
|-0,26
|-2,29
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,98
|-0,06
|Mega Polietilen
|5,04
|0,00
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,13
|0,00
|-31,07
|Mercan Kimya
|10,34
|-0,77
|Merit Turizm
|25,90
|-2,63
|150,02
|Merko Gıda
|4,45
|-0,45
|-48,50
|Metemtur Yatırım
|2,98
|-1,00
|-63,14
|Metro Holding
|1,29
|0,00
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|1,36
|3,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|35,88
|-0,22
|-16,17
|Milpa
|3,88
|0,00
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,56
|-1,72
|-3,18
|MLP Sağlık
|26,92
|-0,15
|35,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|-3,33
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,89
|-0,72
|-41,86
|Mondi Tire Kutsan
|8,23
|-0,24
|8,29
|Nasmed Egepol
|5,17
|-0,19
|Naturel Enerji
|33,38
|-0,36
|-5,99
|Naturelgaz
|7,33
|-0,27
|Net Holding
|4,47
|1,82
|30,32
|Netaş Telekom.
|17,51
|-3,53
|-37,64
|Niğbaş Niğde Beton
|7,35
|-0,68
|-85,87
|Nuh Çimento
|39,80
|-0,70
|-17,13
|Nurol GMYO
|11,90
|1,10
|63,24
|Odaş Elektrik
|1,46
|0,69
|-50,06
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,33
|-0,22
|Orge Enerji Elektrik
|6,01
|1,18
|30,30
|Orma Orman Mahsulleri
|27,00
|1,20
|83,42
|Osmanlı Menkul
|25,50
|-0,55
|-17,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,84
|0,55
|-21,16
|Otokar
|335,40
|-0,18
|10,23
|Oyak Çimento
|6,93
|0,29
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,97
|0,29
|0,98
|Oyak Yatırım Menkul
|30,86
|0,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,38
|1,10
|56,69
|Özak GMYO
|5,30
|1,15
|3,92
|Özbal Çelik Boru
|17,50
|-2,23
|167,18
|Özderici GMYO
|1,64
|0,00
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,36
|-0,27
|-18,22
|Pamel Elektrik
|57,75
|-1,45
|170,87
|Panora GMYO
|6,38
|-0,93
|8,67
|Papilon Savunma
|14,04
|-1,61
|-38,25
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|0,40
|-5,59
|Parsan
|31,42
|-0,57
|29,30
|Pegasus
|90,90
|2,25
|21,85
|Peker GMYO
|0,98
|2,08
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,91
|-1,01
|-22,57
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|217,30
|-0,78
|Pera GMYO
|1,42
|-0,70
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,98
|0,00
|25,38
|Petkim
|6,53
|0,00
|31,12
|Petrokent Turizm
|3.639,90
|1,05
|301,58
|Pınar Et ve Un
|17,19
|-0,58
|-21,45
|Pınar Su
|3,90
|0,26
|-4,04
|Pınar Süt
|16,28
|-0,12
|-27,80
|Plastikkart
|17,62
|-0,45
|23,70
|Polisan Holding
|2,82
|0,36
|-26,65
|Politeknik Metal
|332,70
|-0,86
|-18,00
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,54
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,50
|0,00
|-48,52
|QNB Finansbank
|35,90
|0,34
|-48,97
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,20
|3,65
|Ral Yatırım Holding
|8,76
|6,70
|97,30
|Ray Sigorta
|9,50
|-0,63
|-38,51
|Reysaş GMYO
|2,93
|0,69
|-9,62
|Reysaş Lojistik
|5,08
|-0,20
|-1,82
|Rhea Girişim
|2,14
|-0,47
|-42,47
|Rodrigo Tekstil
|14,07
|-6,57
|2,63
|Royal Halı
|3,04
|0,66
|-11,63
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|0,19
|-28,67
|Sabancı Holding
|11,92
|1,53
|8,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,34
|0,96
|-32,54
|Sanel Mühendislik
|4,83
|-0,82
|41,23
|Sanifoam Sünger
|29,12
|-2,28
|114,12
|Sanko Pazarlama
|9,63
|-0,21
|3,91
|Saray Matbaacılık
|3,77
|0,27
|-57,01
|Sarkuysan
|18,69
|1,96
|114,89
|Sasa Polyester
|29,66
|-0,74
|97,94
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,36
|-0,27
|162,75
|Sekuro Plastik
|18,74
|-0,95
|34,24
|Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|-0,11
|-32,33
|Selçuk Gıda
|4,14
|0,49
|-16,87
|Selva Gıda Sanayi
|9,87
|-1,30
|Senkron Güvenlik
|26,42
|-0,23
|0,61
|Serve Film Prodüksiyon
|13,60
|0,37
|-15,00
|Servet GMYO
|71,35
|-1,59
|-8,99
|Seyitler Kimya
|17,52
|-0,90
|30,13
|Silverline Endüstri
|5,26
|-0,75
|-38,84
|Sinpaş GMYO
|4,29
|-3,81
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,26
|0,19
|-40,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,32
|-1,19
|-11,45
|Söktaş
|2,93
|2,09
|-9,87
|Sönmez Filament
|29,92
|5,06
|-43,74
|Sönmez Pamuklu
|14,88
|0,20
|-38,00
|Sumaş Suni Tahta
|83,00
|0,00
|62,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,09
|-0,78
|-20,47
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|8,82
|-0,68
|23,19
|Şok Marketler Ticaret
|11,35
|-2,58
|-9,06
|T. Halk Bankası
|4,60
|-0,65
|-17,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,98
|1,35
|-32,45
|T.S.K.B.
|1,57
|2,61
|-10,11
|T.Tuborg
|16,60
|0,00
|-6,38
|Taç Tarım Ürünleri
|23,18
|1,85
|120,13
|Tat Gıda
|9,58
|-0,10
|-17,14
|TAV Havalimanları
|28,50
|1,71
|33,80
|Tek-Art Turizm
|1,32
|-2,22
|-34,65
|Tekfen Holding
|15,87
|-1,18
|-3,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,55
|2,66
|-24,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,18
|-0,49
|23,30
|Tetamat Gıda Yatırımları
|184,00
|-3,56
|-14,93
|TGS Dış Ticaret
|15,66
|-1,76
|23,21
|Tofaş Oto. Fab.
|57,75
|1,32
|86,83
|Torunlar GMYO
|4,02
|-0,50
|3,08
|Trabzon Liman
|29,74
|-1,13
|-7,41
|Trabzonspor Sportif
|4,94
|-2,76
|102,46
|Trend GMYO
|6,42
|-0,47
|-48,93
|TSKB GMYO
|2,81
|-0,35
|-41,78
|Tuğçelik
|13,70
|0,29
|69,55
|Tukaş
|7,14
|-1,38
|-26,32
|Turcas Petrol
|3,79
|0,53
|-21,86
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,70
|0,29
|Turkcell
|16,95
|0,71
|13,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,48
|1,79
|17,13
|Tüpraş
|144,10
|0,98
|33,43
|Türk Hava Yolları
|17,07
|0,59
|32,22
|Türk İlaç Serum
|9,57
|-0,10
|Türk Prysmian Kablo
|27,80
|2,36
|130,47
|Türk Telekom
|8,47
|2,79
|7,22
|Türk Traktör
|163,40
|1,81
|-4,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,00
|-0,52
|17,80
|Türkiye Sigorta
|4,93
|0,41
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|20,48
|1,29
|52,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,89
|1,04
|-8,25
|Ulusoy Elektrik
|51,00
|0,29
|-0,68
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|0,38
|3,17
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,69
|-0,59
|-27,78
|Utopya Turizm
|19,01
|0,00
|-51,01
|Uzertaş Boya
|28,22
|0,00
|-50,14
|Ülker Bisküvi
|19,80
|-3,41
|-11,28
|Ünlü Yatırım Holding
|5,93
|2,24
|Vakıf Fin. Kir.
|6,71
|1,67
|96,89
|Vakıf GMYO
|1,69
|-0,59
|-29,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,14
|0,33
|-16,58
|Vakıflar Bankası
|3,69
|-0,54
|-21,66
|Vakko Tekstil
|9,64
|1,90
|53,84
|Vanet Gıda
|6,12
|-2,70
|-20,83
|VBT Yazılım
|20,90
|-1,04
|Verusa Holding
|48,80
|-0,69
|8,25
|Verusaturk Girisim
|23,62
|-1,75
|81,02
|Vestel
|25,96
|1,41
|44,68
|Vestel Beyaz Eşya
|6,11
|1,33
|37,66
|Viking Kağıt
|6,57
|-1,94
|-27,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,97
|-0,34
|-0,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,20
|0,13
|-16,55
|Yataş
|13,85
|2,21
|-2,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,18
|0,32
|-27,73
|Yeni Gimat GMYO
|15,70
|0,83
|35,44
|Yeo Teknoloji
|62,45
|0,08
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,08
|1,89
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|-0,48
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.501,10
|0,22
|-39,10
|Yonga Mobilya
|19,39
|2,05
|-34,91
|Yükselen Çelik
|5,26
|-1,50
|1,24
|Yünsa
|11,73
|3,53
|-15,56
|Ziraat GMYO
|2,35
|-3,29
|Zorlu Enerji
|1,72
|-1,15
|-31,99
(Son)
Kaynak: AA
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