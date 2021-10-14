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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

14.10.2021 19:25
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.998,604,20-23,46
İş Bankası (C)5,200,19-23,45
İş Bankası (Kur.)365.000,003,40-3,95
İş Fin.Kir.3,00-1,64-22,28
İş Girişim7,95-0,13-58,05
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.13,530,67-18,48
İş Yat. Ort.2,64-1,49-21,50
İşbir Holding55,00-4,102,46
Işık Plastik6,23-1,27

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,97-1,02-14,91
İttifak Holding1,23-1,60-44,84
İz Hayvancılık Tarım21,002,9416,67
İzmir Demir Çelik2,300,00-30,50
İzmir Fırça6,031,018,45
Jantsa Jant Sanayi55,25-1,5233,30
Kafein Yazılım19,92-0,40-6,65
Kalekim Kimyevi Maddeler13,870,29

Kaplamin23,600,51-30,18
Kardemir (A)5,87-0,51-1,34
Kardemir (B)5,84-1,0210,82
Kardemir (D)6,750,1516,78
Karel Elektronik9,201,2136,82
Karsan Otomotiv3,57-1,119,85
Karsu Tekstil8,500,47-0,58
Kartal Yenilenebilir Enerji15,111,00

Kartonsan46,901,12-50,46
Katmerciler Ekipman1,34-0,74-22,65
Kent Gıda178,50-1,92-49,80
Kerevitaş Gıda4,08-0,24-37,99
Kervan Gıda11,49-0,4312,26
Kervansaray Yat. Holding0,709,37-44,44
Kiler GMYO1,91-0,52-23,90
Kızılbük GYO31,769,97

Klimasan Klima9,75-0,7115,55
Koç Holding21,68-0,376,00
Konfrut Gıda4,16-1,42-1,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,250,42151,06
Konya Çimento807,00-0,74-28,58
Koray GMYO7,32-1,7464,49
Kordsa Teknik Tekstil24,02-1,3154,47
Koza Altın101,901,095,38
Koza Madencilik15,411,25-0,52
Körfez GMYO5,152,18-11,21
Kristal Kola1,29-1,53-57,77
Kron Telekomünikasyon33,54-1,41-8,96
Kuştur Kuşadası Turizm219,103,7939,29
Kuyas Yatırım2,51-0,409,13
Kütahya Porselen66,601,6832,01
Kütahya Şeker Fabrikası31,68-4,00

Lider Faktoring3,29-1,79-3,52
Link Bilgisayar27,12-1,24-14,17
Logo Yazılım41,883,4634,49
Lokman Hekim Sağlık10,560,0948,78
Lüks Kadife54,4510,0089,63
Makina Takım2,76-1,08-19,06
Manas Enerji Yönetimi15,841,02

Margün Enerji8,33-0,36

Marka Yatırım Holding4,351,64-32,35
Marmaris Altınyunus181,206,0963,10
Marshall244,20-0,37-20,38
Martı GMYO0,951,06-62,80
Martı Otel1,551,97-27,23
Matriks Bilgi Dağıtım31,80-0,06

Mavi Giyim70,80-0,4237,18
Mazhar Zorlu Holding30,72-1,22-2,41
Meditera Tıbbi Malzeme35,563,67

Mega Polietilen5,160,00-32,64
Menderes Tekstil2,02-0,49-34,63
Mercan Kimya9,710,21

Merit Turizm26,509,96155,81
Merko Gıda4,48-1,97-48,15
Metemtur Yatırım3,12-0,95-61,41
Metro Holding1,26-1,56-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,590,00-10,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-1,14-25,32
Migros Ticaret31,22-0,70-27,06
Milpa4,030,25-12,39
Mistral GMYO4,82-1,032,34
MLP Sağlık25,74-2,4329,54
MMC San. ve Tic. Yat.5,651,0722,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,40-1,39-45,99
Mondi Tire Kutsan8,771,9815,39
Nasmed Egepol5,29-0,75

Naturel Enerji32,14-1,23-9,49
Naturelgaz7,210,00

Net Holding4,430,0029,15
Netaş Telekom.16,761,76-40,31
Niğbaş Niğde Beton7,77-0,13-85,06
Nuh Çimento35,464,54-26,17
Nurol GMYO15,00-1,12105,76
Odaş Elektrik1,44-2,70-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,61-0,26

Orge Enerji Elektrik5,77-0,6925,09
Orma Orman Mahsulleri25,70-0,8574,59
Osmanlı Menkul24,20-2,50-21,53
Ostim Endüstriyel Yat1,71-0,58-26,73
Otokar335,50-2,4710,26
Oyak Çimento6,50-0,15-25,97
Oyak Yat. Ort.6,78-1,45-1,77
Oyak Yatırım Menkul30,10-1,25

Oylum Sınai Yatırımlar7,272,3954,35
Özak GMYO4,68-0,64-8,24
Özbal Çelik Boru16,60-9,19153,44
Özderici GMYO1,500,00-32,43
Özerden Plastik7,380,14-18,00
Pamel Elektrik58,800,51175,80
Panora GMYO6,22-0,325,95
Papilon Savunma12,38-1,20-45,55
Park Elek.Madencilik4,793,01-10,80
Parsan28,30-0,4916,46
Pegasus79,001,415,90
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,40-1,45-32,67
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım180,002,27

Pera GMYO1,38-0,72-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,88-0,5224,83
Petkim6,110,0022,69
Petrokent Turizm3.518,90-0,31288,23
Pınar Et ve Un16,010,38-26,84
Pınar Su3,710,82-8,71
Pınar Süt16,030,19-28,91
Plastikkart19,99-0,6538,34
Polisan Holding2,63-0,38-31,59
Politeknik Metal329,000,58-18,91
Prizma Press Matbaacılık3,740,27-31,75
QNB Finans Fin. Kir.65,10-1,59-48,04
QNB Finansbank35,260,40-49,88
QUA Granite Hayal Yapı10,70-1,38

Ral Yatırım Holding4,772,587,43
Ray Sigorta10,3410,00-33,07
Reysaş GMYO2,650,00-18,26
Reysaş Lojistik4,71-0,63-8,97
Rhea Girişim1,86-0,53-50,00
Rodrigo Tekstil12,97-0,08-5,40
Royal Halı3,10-2,21-9,88
RTA Laboratuvarları20,84-0,86-31,18
Sabancı Holding10,110,10-8,31
Safkar Ege Soğutmacılık7,09-0,28-34,83
Sanel Mühendislik4,92-2,1943,86
Sanifoam Sünger25,085,4784,41
Sanko Pazarlama9,43-0,951,75
Saray Matbaacılık3,880,78-55,76
Sarkuysan12,521,4643,95
Sasa Polyester26,80-1,0378,85
Say Yenilenebilir Enerji20,68-0,39143,01
Sekuro Plastik19,33-2,0338,47
Selçuk Ecza Deposu8,330,73-37,98
Selçuk Gıda4,240,71-14,86
Selva Gıda Sanayi8,13-1,93

Senkron Güvenlik31,00-1,4618,05
Serve Film Prodüksiyon14,50-1,02-9,38
Servet GMYO72,001,69-8,16
Seyitler Kimya14,710,629,26
Silverline Endüstri5,01-1,96-41,74
Sinpaş GMYO4,07-0,25-2,63
Smartiks Yazılım5,20-0,38-41,31
Sodaş Sodyum Sanayii23,76-2,94-9,78
Söktaş2,80-1,75-13,87
Sönmez Filament38,306,45-45,44
Sönmez Pamuklu13,802,22-42,50
Sumaş Suni Tahta85,45-1,2167,51
Şeker Fin. Kir.4,69-0,21-26,72
Şekerbank0,990,00-34,44
Şişe Cam8,11-0,2513,28
Şok Marketler Ticaret10,58-1,12-15,23
T. Halk Bankası4,380,92-21,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,96-0,10-32,52
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,07-0,80-9,37
Taç Tarım Ürünleri23,800,42126,02
Tat Gıda9,762,31-15,58
TAV Havalimanları25,400,4719,25
Taze Kuru Gıda186,20-0,48-13,92
Tek-Art Turizm1,200,84-40,59
Tekfen Holding13,71-0,72-16,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,96-1,16-31,18
Temapol Polimer Plastik13,960,7221,39
TGS Dış Ticaret14,09-1,4710,86
Tofaş Oto. Fab.56,001,1781,16
Torunlar GMYO3,843,23-1,54
Trabzon Liman26,72-0,67-16,81
Trabzonspor Sportif3,14-1,5728,69
Trend GMYO6,52-8,04-48,13
TSKB GMYO2,88-4,32-40,33
Tuğçelik13,030,7761,26
Tukaş6,650,00-31,37
Turcas Petrol3,53-0,28-27,22
Tureks Turizm Taşımacılık11,760,51

Turkcell15,16-0,26-0,90
Tümosan Motor ve Traktör15,34-0,789,03
Tüpraş125,001,7915,74
Türk Hava Yolları14,300,2810,77
Türk İlaç Serum11,24-0,53

Türk Prysmian Kablo17,37-10,0044,00
Türk Telekom7,370,00-6,70
Türk Traktör162,10-2,41-4,85
Türker Proje Gayrimenkul135,900,6720,37
Türkiye Sigorta4,912,08-20,53
Ufuk Yatırım19,261,2643,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,81-4,27-10,14
Ulusoy Elektrik51,100,00-0,49
Ulusoy Un Sanayi5,13-1,160,82
Umpaş Holding1,17-0,85-55,17
Uşak Seramik1,61-0,62-31,20
Utopya Turizm19,572,73-49,56
Uzertaş Boya28,840,14-49,05
Ülker Bisküvi19,330,31-13,39
Ünlü Yatırım Holding5,76-2,21

Vakıf Fin. Kir.6,57-0,6192,78
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,111,33-16,98
Vakıflar Bankası3,454,23-26,75
Vakko Tekstil9,220,2247,13
Vanet Gıda6,00-1,48-22,38
VBT Yazılım20,62-0,10

Verusa Holding44,020,05-2,35
Verusaturk Girisim19,75-1,0051,36
Vestel23,88-1,1633,09
Vestel Beyaz Eşya46,38-0,1724,09
Viking Kağıt6,32-0,47-29,78
Yapı ve Kredi Bank.2,390,00-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,180,07-16,61
Yataş13,08-1,28-7,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,19-0,62-27,50
Yeni Gimat GMYO14,900,8828,54
Yeo Teknoloji77,00-4,82

Yeşil GMYO0,89-2,20-35,51
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,02-0,49-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme10.539,90-0,57-32,44
Yonga Mobilya19,200,26-35,55
Yükselen Çelik5,06-1,56-2,61
Yünsa13,56-2,52-2,39
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,520,00-39,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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