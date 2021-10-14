Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.998,60
|4,20
|-23,46
|İş Bankası (C)
|5,20
|0,19
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|3,40
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|3,00
|-1,64
|-22,28
|İş Girişim
|7,95
|-0,13
|-58,05
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,53
|0,67
|-18,48
|İş Yat. Ort.
|2,64
|-1,49
|-21,50
|İşbir Holding
|55,00
|-4,10
|2,46
|Işık Plastik
|6,23
|-1,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|-1,02
|-14,91
|İttifak Holding
|1,23
|-1,60
|-44,84
|İz Hayvancılık Tarım
|21,00
|2,94
|16,67
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|0,00
|-30,50
|İzmir Fırça
|6,03
|1,01
|8,45
|Jantsa Jant Sanayi
|55,25
|-1,52
|33,30
|Kafein Yazılım
|19,92
|-0,40
|-6,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,87
|0,29
|Kaplamin
|23,60
|0,51
|-30,18
|Kardemir (A)
|5,87
|-0,51
|-1,34
|Kardemir (B)
|5,84
|-1,02
|10,82
|Kardemir (D)
|6,75
|0,15
|16,78
|Karel Elektronik
|9,20
|1,21
|36,82
|Karsan Otomotiv
|3,57
|-1,11
|9,85
|Karsu Tekstil
|8,50
|0,47
|-0,58
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,11
|1,00
|Kartonsan
|46,90
|1,12
|-50,46
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|-0,74
|-22,65
|Kent Gıda
|178,50
|-1,92
|-49,80
|Kerevitaş Gıda
|4,08
|-0,24
|-37,99
|Kervan Gıda
|11,49
|-0,43
|12,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|9,37
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,91
|-0,52
|-23,90
|Kızılbük GYO
|31,76
|9,97
|Klimasan Klima
|9,75
|-0,71
|15,55
|Koç Holding
|21,68
|-0,37
|6,00
|Konfrut Gıda
|4,16
|-1,42
|-1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,25
|0,42
|151,06
|Konya Çimento
|807,00
|-0,74
|-28,58
|Koray GMYO
|7,32
|-1,74
|64,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,02
|-1,31
|54,47
|Koza Altın
|101,90
|1,09
|5,38
|Koza Madencilik
|15,41
|1,25
|-0,52
|Körfez GMYO
|5,15
|2,18
|-11,21
|Kristal Kola
|1,29
|-1,53
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|33,54
|-1,41
|-8,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|219,10
|3,79
|39,29
|Kuyas Yatırım
|2,51
|-0,40
|9,13
|Kütahya Porselen
|66,60
|1,68
|32,01
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,68
|-4,00
|Lider Faktoring
|3,29
|-1,79
|-3,52
|Link Bilgisayar
|27,12
|-1,24
|-14,17
|Logo Yazılım
|41,88
|3,46
|34,49
|Lokman Hekim Sağlık
|10,56
|0,09
|48,78
|Lüks Kadife
|54,45
|10,00
|89,63
|Makina Takım
|2,76
|-1,08
|-19,06
|Manas Enerji Yönetimi
|15,84
|1,02
|Margün Enerji
|8,33
|-0,36
|Marka Yatırım Holding
|4,35
|1,64
|-32,35
|Marmaris Altınyunus
|181,20
|6,09
|63,10
|Marshall
|244,20
|-0,37
|-20,38
|Martı GMYO
|0,95
|1,06
|-62,80
|Martı Otel
|1,55
|1,97
|-27,23
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,80
|-0,06
|Mavi Giyim
|70,80
|-0,42
|37,18
|Mazhar Zorlu Holding
|30,72
|-1,22
|-2,41
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,56
|3,67
|Mega Polietilen
|5,16
|0,00
|-32,64
|Menderes Tekstil
|2,02
|-0,49
|-34,63
|Mercan Kimya
|9,71
|0,21
|Merit Turizm
|26,50
|9,96
|155,81
|Merko Gıda
|4,48
|-1,97
|-48,15
|Metemtur Yatırım
|3,12
|-0,95
|-61,41
|Metro Holding
|1,26
|-1,56
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,59
|0,00
|-10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|-1,14
|-25,32
|Migros Ticaret
|31,22
|-0,70
|-27,06
|Milpa
|4,03
|0,25
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,82
|-1,03
|2,34
|MLP Sağlık
|25,74
|-2,43
|29,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|1,07
|22,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,40
|-1,39
|-45,99
|Mondi Tire Kutsan
|8,77
|1,98
|15,39
|Nasmed Egepol
|5,29
|-0,75
|Naturel Enerji
|32,14
|-1,23
|-9,49
|Naturelgaz
|7,21
|0,00
|Net Holding
|4,43
|0,00
|29,15
|Netaş Telekom.
|16,76
|1,76
|-40,31
|Niğbaş Niğde Beton
|7,77
|-0,13
|-85,06
|Nuh Çimento
|35,46
|4,54
|-26,17
|Nurol GMYO
|15,00
|-1,12
|105,76
|Odaş Elektrik
|1,44
|-2,70
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,61
|-0,26
|Orge Enerji Elektrik
|5,77
|-0,69
|25,09
|Orma Orman Mahsulleri
|25,70
|-0,85
|74,59
|Osmanlı Menkul
|24,20
|-2,50
|-21,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|-0,58
|-26,73
|Otokar
|335,50
|-2,47
|10,26
|Oyak Çimento
|6,50
|-0,15
|-25,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,78
|-1,45
|-1,77
|Oyak Yatırım Menkul
|30,10
|-1,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,27
|2,39
|54,35
|Özak GMYO
|4,68
|-0,64
|-8,24
|Özbal Çelik Boru
|16,60
|-9,19
|153,44
|Özderici GMYO
|1,50
|0,00
|-32,43
|Özerden Plastik
|7,38
|0,14
|-18,00
|Pamel Elektrik
|58,80
|0,51
|175,80
|Panora GMYO
|6,22
|-0,32
|5,95
|Papilon Savunma
|12,38
|-1,20
|-45,55
|Park Elek.Madencilik
|4,79
|3,01
|-10,80
|Parsan
|28,30
|-0,49
|16,46
|Pegasus
|79,00
|1,41
|5,90
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,40
|-1,45
|-32,67
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|180,00
|2,27
|Pera GMYO
|1,38
|-0,72
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,88
|-0,52
|24,83
|Petkim
|6,11
|0,00
|22,69
|Petrokent Turizm
|3.518,90
|-0,31
|288,23
|Pınar Et ve Un
|16,01
|0,38
|-26,84
|Pınar Su
|3,71
|0,82
|-8,71
|Pınar Süt
|16,03
|0,19
|-28,91
|Plastikkart
|19,99
|-0,65
|38,34
|Polisan Holding
|2,63
|-0,38
|-31,59
|Politeknik Metal
|329,00
|0,58
|-18,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|0,27
|-31,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,10
|-1,59
|-48,04
|QNB Finansbank
|35,26
|0,40
|-49,88
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,70
|-1,38
|Ral Yatırım Holding
|4,77
|2,58
|7,43
|Ray Sigorta
|10,34
|10,00
|-33,07
|Reysaş GMYO
|2,65
|0,00
|-18,26
|Reysaş Lojistik
|4,71
|-0,63
|-8,97
|Rhea Girişim
|1,86
|-0,53
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|12,97
|-0,08
|-5,40
|Royal Halı
|3,10
|-2,21
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|20,84
|-0,86
|-31,18
|Sabancı Holding
|10,11
|0,10
|-8,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,09
|-0,28
|-34,83
|Sanel Mühendislik
|4,92
|-2,19
|43,86
|Sanifoam Sünger
|25,08
|5,47
|84,41
|Sanko Pazarlama
|9,43
|-0,95
|1,75
|Saray Matbaacılık
|3,88
|0,78
|-55,76
|Sarkuysan
|12,52
|1,46
|43,95
|Sasa Polyester
|26,80
|-1,03
|78,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,68
|-0,39
|143,01
|Sekuro Plastik
|19,33
|-2,03
|38,47
|Selçuk Ecza Deposu
|8,33
|0,73
|-37,98
|Selçuk Gıda
|4,24
|0,71
|-14,86
|Selva Gıda Sanayi
|8,13
|-1,93
|Senkron Güvenlik
|31,00
|-1,46
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|-1,02
|-9,38
|Servet GMYO
|72,00
|1,69
|-8,16
|Seyitler Kimya
|14,71
|0,62
|9,26
|Silverline Endüstri
|5,01
|-1,96
|-41,74
|Sinpaş GMYO
|4,07
|-0,25
|-2,63
|Smartiks Yazılım
|5,20
|-0,38
|-41,31
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,76
|-2,94
|-9,78
|Söktaş
|2,80
|-1,75
|-13,87
|Sönmez Filament
|38,30
|6,45
|-45,44
|Sönmez Pamuklu
|13,80
|2,22
|-42,50
|Sumaş Suni Tahta
|85,45
|-1,21
|67,51
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|-0,21
|-26,72
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,11
|-0,25
|13,28
|Şok Marketler Ticaret
|10,58
|-1,12
|-15,23
|T. Halk Bankası
|4,38
|0,92
|-21,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,96
|-0,10
|-32,52
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,07
|-0,80
|-9,37
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,42
|126,02
|Tat Gıda
|9,76
|2,31
|-15,58
|TAV Havalimanları
|25,40
|0,47
|19,25
|Taze Kuru Gıda
|186,20
|-0,48
|-13,92
|Tek-Art Turizm
|1,20
|0,84
|-40,59
|Tekfen Holding
|13,71
|-0,72
|-16,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,96
|-1,16
|-31,18
|Temapol Polimer Plastik
|13,96
|0,72
|21,39
|TGS Dış Ticaret
|14,09
|-1,47
|10,86
|Tofaş Oto. Fab.
|56,00
|1,17
|81,16
|Torunlar GMYO
|3,84
|3,23
|-1,54
|Trabzon Liman
|26,72
|-0,67
|-16,81
|Trabzonspor Sportif
|3,14
|-1,57
|28,69
|Trend GMYO
|6,52
|-8,04
|-48,13
|TSKB GMYO
|2,88
|-4,32
|-40,33
|Tuğçelik
|13,03
|0,77
|61,26
|Tukaş
|6,65
|0,00
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,53
|-0,28
|-27,22
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,76
|0,51
|Turkcell
|15,16
|-0,26
|-0,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,34
|-0,78
|9,03
|Tüpraş
|125,00
|1,79
|15,74
|Türk Hava Yolları
|14,30
|0,28
|10,77
|Türk İlaç Serum
|11,24
|-0,53
|Türk Prysmian Kablo
|17,37
|-10,00
|44,00
|Türk Telekom
|7,37
|0,00
|-6,70
|Türk Traktör
|162,10
|-2,41
|-4,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,90
|0,67
|20,37
|Türkiye Sigorta
|4,91
|2,08
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|19,26
|1,26
|43,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,81
|-4,27
|-10,14
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|0,00
|-0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,13
|-1,16
|0,82
|Umpaş Holding
|1,17
|-0,85
|-55,17
|Uşak Seramik
|1,61
|-0,62
|-31,20
|Utopya Turizm
|19,57
|2,73
|-49,56
|Uzertaş Boya
|28,84
|0,14
|-49,05
|Ülker Bisküvi
|19,33
|0,31
|-13,39
|Ünlü Yatırım Holding
|5,76
|-2,21
|Vakıf Fin. Kir.
|6,57
|-0,61
|92,78
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|1,33
|-16,98
|Vakıflar Bankası
|3,45
|4,23
|-26,75
|Vakko Tekstil
|9,22
|0,22
|47,13
|Vanet Gıda
|6,00
|-1,48
|-22,38
|VBT Yazılım
|20,62
|-0,10
|Verusa Holding
|44,02
|0,05
|-2,35
|Verusaturk Girisim
|19,75
|-1,00
|51,36
|Vestel
|23,88
|-1,16
|33,09
|Vestel Beyaz Eşya
|46,38
|-0,17
|24,09
|Viking Kağıt
|6,32
|-0,47
|-29,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,00
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,18
|0,07
|-16,61
|Yataş
|13,08
|-1,28
|-7,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|-0,62
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|14,90
|0,88
|28,54
|Yeo Teknoloji
|77,00
|-4,82
|Yeşil GMYO
|0,89
|-2,20
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,06
|-0,93
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|-0,49
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.539,90
|-0,57
|-32,44
|Yonga Mobilya
|19,20
|0,26
|-35,55
|Yükselen Çelik
|5,06
|-1,56
|-2,61
|Yünsa
|13,56
|-2,52
|-2,39
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-39,90
(Son)
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