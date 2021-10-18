Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,11
|-1,54
|-33,98
|Acıpayam Selüloz
|15,93
|-0,62
|-6,45
|Adel Kalemcilik
|24,90
|-0,24
|-25,42
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,42
|0,29
|-33,07
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,02
|-0,72
|28,50
|Ak Enerji
|1,83
|1,10
|-17,19
|Akbank
|5,10
|-0,78
|-24,53
|Akçansa
|15,08
|-0,07
|-6,35
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|0,00
|-22,19
|Akfen GMYO
|6,26
|6,64
|139,77
|Akın Tekstil
|29,54
|-0,94
|-6,99
|Akiş GMYO
|1,71
|0,59
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|35,92
|0,06
|-41,90
|Aksa
|20,30
|2,06
|46,95
|Aksa Enerji
|6,62
|2,80
|77,96
|Aksigorta
|6,93
|0,29
|-16,60
|Aksu Enerji
|16,56
|0,67
|119,42
|Alarko Carrıer
|284,70
|-0,63
|-21,68
|Alarko GMYO
|22,04
|0,55
|-12,99
|Alarko Holding
|8,48
|0,59
|-0,49
|Albaraka Türk
|1,79
|0,00
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,40
|0,63
|-14,36
|Alkim Kağıt
|14,60
|0,14
|12,80
|Alkim Kimya
|17,78
|1,20
|26,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|0,00
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|53,00
|1,05
|6,08
|Anadolu Efes
|21,24
|1,43
|-0,57
|Anadolu Grubu Holding
|23,28
|0,09
|-10,89
|Anadolu Hayat Emek.
|9,81
|-0,41
|22,08
|Anadolu Isuzu
|17,50
|-0,57
|-2,78
|Anadolu Sigorta
|6,09
|-0,49
|-15,66
|Anel Elektrik
|2,66
|1,92
|-16,09
|Arçelik
|32,94
|1,42
|15,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,80
|-0,14
|-10,98
|Arena Bilgisayar
|9,15
|-0,54
|-16,07
|Armada Bilgisayar
|49,60
|1,56
|1,06
|Arsan Tekstil
|4,28
|0,23
|7,38
|Arzum Ev Aletleri
|17,05
|1,79
|-29,44
|Aselsan
|16,12
|-2,24
|-11,67
|Ata GMYO
|3,75
|-1,06
|-31,94
|Atakule GMYO
|2,70
|1,12
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,67
|1,98
|1,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-0,73
|-22,29
|ATP Bilgisayar
|35,96
|1,87
|Avrasya GMYO
|1,87
|-0,53
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|-0,42
|-25,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,46
|-1,52
|7,67
|Aydem Enerji
|6,76
|0,60
|Ayen Enerji
|5,03
|5,01
|-7,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|0,00
|63,13
|Aygaz
|17,19
|2,08
|21,17
|Bagfaş
|20,28
|1,00
|1,40
|Bak Ambalaj
|18,96
|-0,47
|-4,13
|Balatacılar Balatacılık
|8,62
|-4,43
|4,61
|Bantaş Ambalaj
|3,16
|-0,32
|1,07
|Banvit
|64,15
|-0,23
|23,37
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,38
|0,24
|Baştaş Başkent Çimento
|9,13
|-2,56
|-47,44
|Batı Çimento
|14,15
|-1,05
|200,42
|Batısöke Çimento
|2,47
|0,00
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|8,42
|-5,50
|-20,64
|Bera Holding
|9,80
|-0,31
|-51,68
|Berkosan Yalıtım
|7,29
|-0,55
|-18,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,73
|-4,50
|41,83
|Beyaz Filo
|9,13
|-0,54
|-9,42
|Bilici Yatırım
|13,91
|-1,35
|151,39
|Bim Mağazalar
|61,00
|0,66
|-14,44
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,02
|3,70
|Birko Mensucat
|1,07
|0,00
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,41
|0,64
|Birlik Mensucat
|2,05
|2,50
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|12,11
|0,00
|-19,13
|BMS Çelik Hasır
|8,30
|0,97
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,43
|3,50
|Borusan Mannesmann
|22,48
|0,36
|-19,14
|Borusan Yat. Paz.
|325,80
|0,56
|-28,28
|Bosch Fren Sistemleri
|804,60
|0,32
|-34,57
|Bossa
|26,42
|-0,97
|48,01
|Brisa
|22,48
|1,08
|16,10
|Burçelik
|22,06
|0,82
|4,95
|Burçelik Vana
|20,92
|-0,38
|-57,87
|Bursa Çimento
|3,70
|-0,27
|-25,67
|Carrefoursa
|40,86
|-0,63
|-43,09
|Casa Emtia Petrol
|123,50
|-0,16
|16,51
|Ceo Event Medya
|9,72
|-9,92
|51,17
|Coca Cola İçecek
|78,35
|0,13
|23,37
|Cosmos Yat. Holding
|10,65
|-0,19
|32,13
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|0,43
|-20,44
|Çan2 Termik
|14,60
|1,81
|Çelebi
|153,40
|-0,71
|-15,96
|Çelik Halat
|6,19
|1,48
|-31,96
|Çemaş Döküm
|1,13
|0,00
|-33,63
|Çemtaş
|13,76
|1,47
|-12,42
|Çimbeton
|202,30
|-0,05
|-31,77
|Çimentaş
|26,50
|0,08
|-26,71
|Çimsa
|30,30
|1,68
|70,22
|Çuhadaroğlu Metal
|8,52
|-1,62
|12,00
|Dagi Giyim
|3,10
|-1,27
|-8,99
|Dagi Yatırım Holding
|12,15
|-1,22
|-5,81
|Dardanel
|2,55
|0,39
|-52,11
|Datagate Bilgisayar
|13,04
|-0,53
|-19,06
|Demısaş Döküm
|6,85
|0,15
|5,78
|Denge Holding
|1,45
|-1,36
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,59
|-1,85
|-13,68
|Derimod
|8,94
|-2,61
|-8,21
|Derlüks Yatırım Holding
|4,97
|0,61
|-43,65
|Desa Deri
|7,97
|-0,13
|-18,17
|Despec Bilgisayar
|9,09
|0,66
|-30,40
|Deva Holding
|23,68
|1,28
|-1,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,07
|0,54
|2,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,32
|2,13
|15,82
|Ditaş Doğan
|18,20
|4,30
|39,94
|DO-CO
|868,80
|1,61
|37,90
|Doğan Burda
|29,42
|6,21
|31,11
|Doğan Holding
|2,55
|0,00
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,12
|-0,47
|-8,97
|Doğusan
|4,36
|-1,58
|-0,46
|Doğuş GMYO
|8,99
|-1,75
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|31,16
|0,39
|20,20
|Döktaş Dökümcülük
|27,34
|-0,87
|-10,71
|Duran Doğan Basım
|16,11
|0,50
|53,57
|Dyo Boya
|9,75
|-0,71
|-13,31
|Eczacıbaşı İlaç
|5,73
|-0,35
|-20,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,14
|-0,23
|30,54
|E-Data Teknoloji
|10,01
|0,00
|Edip Gayrimenkul
|3,61
|-2,96
|8,73
|Ege Endüstri
|1.192,10
|2,32
|-28,40
|Ege Gübre
|174,90
|1,63
|21,92
|Ege Profil
|28,28
|0,58
|-24,88
|Ege Seramik
|14,99
|0,20
|55,14
|Egeplast
|22,52
|-0,44
|-32,37
|Ekiz Kimya
|6,18
|1,31
|-13,32
|Emek Elektrik
|2,97
|1,71
|4,02
|Eminiş Ambalaj
|18,50
|-2,12
|-49,78
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|0,00
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|11,22
|4,96
|-2,69
|Enka İnşaat
|10,15
|0,59
|44,14
|Erbosan
|86,70
|0,93
|113,78
|Ereğli Demir Çelik
|18,19
|2,02
|38,47
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|0,31
|Ersu Gıda
|4,94
|3,13
|0,00
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,14
|0,54
|Escort Teknoloji
|5,08
|0,40
|-22,68
|Esenboğa Elektrik
|27,64
|1,39
|45,27
|Etiler Gıda
|5,16
|1,38
|29,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,89
|-2,20
|28,03
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|0,00
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,95
|-0,25
|-11,06
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|1,08
|-33,80
|Europap Tezol Kağıt
|13,86
|0,14
|Fade Gıda
|7,85
|0,00
|50,91
|Fenerbahçe Futbol
|30,16
|-2,20
|2,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,51
|0,40
|-14,86
|F-M İzmit Piston
|101,40
|0,50
|-17,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,42
|0,98
|-4,68
|Ford Otosan
|165,90
|0,30
|35,83
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,79
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|20,60
|6,19
|-1,81
|Galata Wind Enerji
|4,30
|2,63
|Galatasaray Sportif
|3,34
|0,00
|-17,53
|Garanti Bankası
|8,82
|-1,23
|-13,11
|Garanti Faktoring
|13,07
|0,54
|17,43
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|1,77
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,64
|-0,45
|12,05
|Gediz Ambalaj
|14,98
|-0,79
|11,79
|Gen İlaç
|12,61
|-1,25
|Gentaş
|3,04
|0,33
|-32,64
|Gersan Elektrik
|5,25
|0,19
|-14,50
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,90
|2,23
|Global Men. Değ.
|5,71
|-1,72
|-4,99
|Global Yat. Holding
|1,84
|0,00
|-47,63
|Good-Year
|8,43
|-0,82
|5,79
|Göltaş Çimento
|37,78
|0,80
|-7,95
|Gözde Girişim
|5,61
|-0,18
|-29,70
|GSD Denizcilik
|4,45
|2,06
|82,74
|GSD Holding
|2,73
|2,63
|8,76
|Gübre Fabrik.
|52,25
|6,20
|-39,28
|Güler Yat. Holding
|2,44
|1,24
|-29,53
|Halk GMYO
|2,29
|1,33
|-24,87
|Hatay Tekstil
|15,78
|0,51
|15,73
|Hedef Girişim
|2,71
|0,37
|7,34
|Hektaş
|8,11
|0,62
|51,81
|HUB Girişim
|10,08
|2,23
|-44,62
|Hürriyet Gzt.
|1,99
|-2,93
|-5,24
|ICBC Turkey Bank
|5,26
|-0,94
|-19,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,00
|-0,56
|219,47
|İdealist GMYO
|2,30
|-0,43
|-3,08
|İhlas Ev Aletleri
|0,92
|-1,08
|-50,62
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|0,00
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|-1,16
|-65,50
|İhlas Holding
|0,54
|-1,82
|-51,90
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|1,30
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|1,42
|38,83
|Info Yatırım
|4,43
|2,55
|-5,15
|İntema
|33,44
|0,24
|-16,19
|Inveo Yatırım Holding
|94,00
|-1,62
|112,57
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|0,72
|-4,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,35
|2,66
|36,67
(Sürecek)
Kaynak: AA
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