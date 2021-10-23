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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

23.10.2021 11:06
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,00-2,91-25,93
İş Bankası (C)5,435,64-20,06
İş Bankası (Kur.)348.249,70-4,59-8,36
İş Fin.Kir.3,063,73-20,73
İş Girişim7,941,93-58,10
İş GMYO1,913,24-24,80
İş Y. Men. Değ.14,838,72-10,65
İş Yat. Ort.2,713,44-19,42
İşbir Holding57,15-4,516,47
Işık Plastik6,20-0,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,95-2,06-16,67
İttifak Holding1,242,48-44,39
İz Hayvancılık Tarım24,0418,4233,56
İzmir Demir Çelik2,290,88-30,81
İzmir Fırça6,031,528,45
Jantsa Jant Sanayi56,201,5435,59
Kafein Yazılım19,921,94-6,65
Kalekim Kimyevi Maddeler14,021,74

Kaplamin23,940,00-29,17
Kardemir (A)6,355,486,72
Kardemir (B)6,325,3319,92
Kardemir (D)7,528,3630,10
Karel Elektronik8,61-3,9128,04
Karsan Otomotiv3,643,1212,00
Karsu Tekstil8,33-0,48-2,57
Kartal Yenilenebilir Enerji16,9010,82

Kartonsan49,368,06-47,86
Katmerciler Ekipman1,300,00-24,95
Kent Gıda178,600,06-49,78
Kerevitaş Gıda4,142,48-37,08
Kervan Gıda11,742,8914,70
Kervansaray Yat. Holding0,803,90-36,51
Kiler GMYO1,96-2,97-21,91
Kızılbük GYO28,10-1,75

Klimasan Klima10,293,0021,95
Koç Holding22,323,819,13
Konfrut Gıda4,212,43-0,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,6012,69199,15
Konya Çimento825,002,22-26,99
Koray GMYO7,414,9666,52
Kordsa Teknik Tekstil25,707,9865,27
Koza Altın102,404,075,89
Koza Madencilik16,246,984,84
Körfez GMYO5,406,30-6,90
Kristal Kola1,290,78-57,77
Kron Telekomünikasyon32,60-2,10-11,51
Kuştur Kuşadası Turizm241,700,2953,66
Kuyas Yatırım2,563,2311,30
Kütahya Porselen66,950,9032,71
Kütahya Şeker Fabrikası31,00-2,08

Lider Faktoring3,22-0,92-5,57
Link Bilgisayar28,003,70-11,38
Logo Yazılım43,304,1939,05
Lokman Hekim Sağlık10,28-0,3944,84
Lüks Kadife45,06-8,0856,92
Makina Takım3,2217,52-5,57
Manas Enerji Yönetimi15,58-2,62

Margün Enerji8,431,08

Marka Yatırım Holding4,22-0,71-34,37
Marmaris Altınyunus175,40-2,0157,88
Marshall258,606,51-15,68
Martı GMYO0,90-4,26-64,76
Martı Otel1,653,12-22,54
Matriks Bilgi Dağıtım22,38-2,91

Mavi Giyim71,450,9238,44
Mazhar Zorlu Holding32,105,251,97
Meditera Tıbbi Malzeme34,82-1,36

Mega Polietilen4,97-1,97-35,12
Menderes Tekstil2,063,00-33,33
Mercan Kimya10,277,54

Merit Turizm23,80-18,33129,74
Merko Gıda4,470,90-48,26
Metemtur Yatırım3,060,00-62,15
Metro Holding1,292,38-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,744,18-5,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-0,57-25,75
Migros Ticaret34,149,14-20,23
Milpa3,88-0,77-15,65
Mistral GMYO4,46-5,51-5,31
MLP Sağlık25,48-0,2328,23
MMC San. ve Tic. Yat.5,68-0,7023,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,2615,42-38,73
Mondi Tire Kutsan9,254,4021,71
Nasmed Egepol5,210,19

Naturel Enerji32,583,30-8,25
Naturelgaz7,261,40

Net Holding4,492,9830,90
Netaş Telekom.17,003,34-39,46
Niğbaş Niğde Beton7,933,39-84,75
Nuh Çimento43,8616,15-8,68
Nurol GMYO14,84-4,75103,57
Odaş Elektrik1,40-3,45-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,53-10,40

Orge Enerji Elektrik5,780,1725,31
Orma Orman Mahsulleri26,403,5379,35
Osmanlı Menkul23,68-2,55-23,22
Ostim Endüstriyel Yat1,753,55-25,01
Otokar337,800,4211,01
Oyak Çimento6,734,34-23,35
Oyak Yat. Ort.6,851,48-0,75
Oyak Yatırım Menkul29,06-3,58

Oylum Sınai Yatırımlar7,975,9869,21
Özak GMYO5,058,84-0,98
Özbal Çelik Boru16,681,40154,66
Özderici GMYO1,596,00-28,38
Özerden Plastik7,32-0,81-18,67
Pamel Elektrik63,757,87199,02
Panora GMYO6,332,107,82
Papilon Savunma12,814,74-43,66
Park Elek.Madencilik4,833,43-10,06
Parsan29,142,1719,92
Pegasus78,65-3,145,43
Peker GMYO0,964,35-58,96
Penguen Gıda3,42-3,39-32,28
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım183,201,78

Pera GMYO1,370,74-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,94-2,3025,16
Petkim6,466,6029,72
Petrokent Turizm3.500,00-1,69286,14
Pınar Et ve Un16,252,85-25,74
Pınar Su3,871,04-4,78
Pınar Süt16,503,97-26,83
Plastikkart18,90-2,9332,69
Polisan Holding2,724,21-29,25
Politeknik Metal326,00-1,33-19,65
Prizma Press Matbaacılık3,964,21-27,74
QNB Finans Fin. Kir.64,15-3,53-48,80
QNB Finansbank34,10-2,85-51,53
QUA Granite Hayal Yapı10,952,34

Ral Yatırım Holding5,7811,1530,18
Ray Sigorta9,43-5,23-38,96
Reysaş GMYO2,816,84-13,32
Reysaş Lojistik5,2112,770,70
Rhea Girişim1,84-1,60-50,54
Rodrigo Tekstil12,69-1,70-7,44
Royal Halı3,05-0,97-11,34
RTA Laboratuvarları21,081,84-30,38
Sabancı Holding10,565,39-4,23
Safkar Ege Soğutmacılık7,100,85-34,74
Sanel Mühendislik4,990,8145,91
Sanifoam Sünger24,56-7,3280,59
Sanko Pazarlama9,773,945,42
Saray Matbaacılık3,81-1,55-56,56
Sarkuysan14,8111,0270,28
Sasa Polyester28,266,2488,60
Say Yenilenebilir Enerji21,043,44147,24
Sekuro Plastik19,061,3836,53
Selçuk Ecza Deposu8,614,74-35,90
Selçuk Gıda4,333,34-13,05
Selva Gıda Sanayi8,20-0,24

Senkron Güvenlik29,740,7513,25
Serve Film Prodüksiyon15,205,19-5,00
Servet GMYO68,35-3,19-12,82
Seyitler Kimya15,513,6815,20
Silverline Endüstri5,112,61-40,58
Sinpaş GMYO4,02-0,25-3,83
Smartiks Yazılım5,271,54-40,52
Sodaş Sodyum Sanayii24,001,61-8,87
Söktaş3,077,72-5,56
Sönmez Filament27,08-3,66-49,08
Sönmez Pamuklu13,600,00-43,33
Sumaş Suni Tahta84,90-3,4166,44
Şeker Fin. Kir.4,834,55-24,53
Şekerbank1,002,04-33,77
Şişe Cam8,545,9619,28
Şok Marketler Ticaret11,103,45-11,06
T. Halk Bankası4,412,08-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,347,92-28,07
T.S.K.B.1,275,83-27,28
T.Tuborg15,86-1,06-10,55
Taç Tarım Ürünleri23,78-0,08125,83
Tat Gıda10,146,18-12,29
TAV Havalimanları25,70-1,6820,66
Tek-Art Turizm1,245,98-38,61
Tekfen Holding14,748,22-10,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,092,01-29,68
Temapol Polimer Plastik14,051,8122,17
Tetamat Gıda Yatırımları188,802,11-12,71
TGS Dış Ticaret14,180,5011,57
Tofaş Oto. Fab.58,254,3988,44
Torunlar GMYO3,75-1,57-3,85
Trabzon Liman29,724,35-7,47
Trabzonspor Sportif4,0327,9465,16
Trend GMYO6,30-1,10-49,88
TSKB GMYO3,055,17-36,81
Tuğçelik12,840,2358,91
Tukaş6,680,91-31,06
Turcas Petrol3,562,01-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık11,591,05

Turkcell15,924,054,07
Tümosan Motor ve Traktör15,492,0410,09
Tüpraş139,207,9128,89
Türk Hava Yolları14,14-3,429,53
Türk İlaç Serum10,56-4,95

Türk Prysmian Kablo20,0628,2666,30
Türk Telekom7,502,18-5,06
Türk Traktör172,005,200,96
Türker Proje Gayrimenkul136,002,4920,46
Türkiye Sigorta5,102,82-17,45
Ufuk Yatırım22,2015,2665,67
Ulaşlar Turizm Yat.4,077,11-4,01
Ulusoy Elektrik50,90-0,49-0,88
Ulusoy Un Sanayi5,150,391,21
Umpaş Holding1,295,74-50,57
Uşak Seramik1,631,87-30,34
Utopya Turizm19,482,53-49,79
Uzertaş Boya29,983,38-47,03
Ülker Bisküvi19,691,81-11,77
Ünlü Yatırım Holding5,66-1,74

Vakıf Fin. Kir.6,521,4091,31
Vakıf GMYO1,544,76-35,80
Vakıf Yat. Ort.6,03-0,66-18,07
Vakıflar Bankası3,432,69-27,18
Vakko Tekstil9,160,5546,18
Vanet Gıda5,72-2,89-26,00
VBT Yazılım20,52-2,47

Verusa Holding44,121,43-2,13
Verusaturk Girisim19,380,5248,53
Vestel24,685,5637,55
Vestel Beyaz Eşya50,508,3735,11
Viking Kağıt6,300,48-30,00
Yapı ve Kredi Bank.2,589,79-13,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,26-0,33-16,39
Yataş12,79-1,62-9,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,191,27-27,50
Yeni Gimat GMYO15,00-0,6629,40
Yeo Teknoloji65,65-6,35

Yeşil GMYO0,880,00-36,23
Yeşil Yapı1,081,89-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,063,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme9.999,90-5,12-35,90
Yonga Mobilya19,05-4,42-36,05
Yükselen Çelik5,172,78-0,49
Yünsa13,35-1,91-3,90
Ziraat GMYO1,632,52

Zorlu Enerji1,573,97-37,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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