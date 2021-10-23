Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 -2,91 -25,93 İş Bankası (C) 5,43 5,64 -20,06 İş Bankası (Kur.) 348.249,70 -4,59 -8,36 İş Fin.Kir. 3,06 3,73 -20,73 İş Girişim 7,94 1,93 -58,10 İş GMYO 1,91 3,24 -24,80 İş Y. Men. Değ. 14,83 8,72 -10,65 İş Yat. Ort. 2,71 3,44 -19,42 İşbir Holding 57,15 -4,51 6,47 Işık Plastik 6,20 -0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -2,06 -16,67 İttifak Holding 1,24 2,48 -44,39 İz Hayvancılık Tarım 24,04 18,42 33,56 İzmir Demir Çelik 2,29 0,88 -30,81 İzmir Fırça 6,03 1,52 8,45 Jantsa Jant Sanayi 56,20 1,54 35,59 Kafein Yazılım 19,92 1,94 -6,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,02 1,74 Kaplamin 23,94 0,00 -29,17 Kardemir (A) 6,35 5,48 6,72 Kardemir (B) 6,32 5,33 19,92 Kardemir (D) 7,52 8,36 30,10 Karel Elektronik 8,61 -3,91 28,04 Karsan Otomotiv 3,64 3,12 12,00 Karsu Tekstil 8,33 -0,48 -2,57 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,90 10,82 Kartonsan 49,36 8,06 -47,86 Katmerciler Ekipman 1,30 0,00 -24,95 Kent Gıda 178,60 0,06 -49,78 Kerevitaş Gıda 4,14 2,48 -37,08 Kervan Gıda 11,74 2,89 14,70 Kervansaray Yat. Holding 0,80 3,90 -36,51 Kiler GMYO 1,96 -2,97 -21,91 Kızılbük GYO 28,10 -1,75 Klimasan Klima 10,29 3,00 21,95 Koç Holding 22,32 3,81 9,13 Konfrut Gıda 4,21 2,43 -0,36 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,60 12,69 199,15 Konya Çimento 825,00 2,22 -26,99 Koray GMYO 7,41 4,96 66,52 Kordsa Teknik Tekstil 25,70 7,98 65,27 Koza Altın 102,40 4,07 5,89 Koza Madencilik 16,24 6,98 4,84 Körfez GMYO 5,40 6,30 -6,90 Kristal Kola 1,29 0,78 -57,77 Kron Telekomünikasyon 32,60 -2,10 -11,51 Kuştur Kuşadası Turizm 241,70 0,29 53,66 Kuyas Yatırım 2,56 3,23 11,30 Kütahya Porselen 66,95 0,90 32,71 Kütahya Şeker Fabrikası 31,00 -2,08 Lider Faktoring 3,22 -0,92 -5,57 Link Bilgisayar 28,00 3,70 -11,38 Logo Yazılım 43,30 4,19 39,05 Lokman Hekim Sağlık 10,28 -0,39 44,84 Lüks Kadife 45,06 -8,08 56,92 Makina Takım 3,22 17,52 -5,57 Manas Enerji Yönetimi 15,58 -2,62 Margün Enerji 8,43 1,08 Marka Yatırım Holding 4,22 -0,71 -34,37 Marmaris Altınyunus 175,40 -2,01 57,88 Marshall 258,60 6,51 -15,68 Martı GMYO 0,90 -4,26 -64,76 Martı Otel 1,65 3,12 -22,54 Matriks Bilgi Dağıtım 22,38 -2,91 Mavi Giyim 71,45 0,92 38,44 Mazhar Zorlu Holding 32,10 5,25 1,97 Meditera Tıbbi Malzeme 34,82 -1,36 Mega Polietilen 4,97 -1,97 -35,12 Menderes Tekstil 2,06 3,00 -33,33 Mercan Kimya 10,27 7,54 Merit Turizm 23,80 -18,33 129,74 Merko Gıda 4,47 0,90 -48,26 Metemtur Yatırım 3,06 0,00 -62,15 Metro Holding 1,29 2,38 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,74 4,18 -5,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -0,57 -25,75 Migros Ticaret 34,14 9,14 -20,23 Milpa 3,88 -0,77 -15,65 Mistral GMYO 4,46 -5,51 -5,31 MLP Sağlık 25,48 -0,23 28,23 MMC San. ve Tic. Yat. 5,68 -0,70 23,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,26 15,42 -38,73 Mondi Tire Kutsan 9,25 4,40 21,71 Nasmed Egepol 5,21 0,19 Naturel Enerji 32,58 3,30 -8,25 Naturelgaz 7,26 1,40 Net Holding 4,49 2,98 30,90 Netaş Telekom. 17,00 3,34 -39,46 Niğbaş Niğde Beton 7,93 3,39 -84,75 Nuh Çimento 43,86 16,15 -8,68 Nurol GMYO 14,84 -4,75 103,57 Odaş Elektrik 1,40 -3,45 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,53 -10,40 Orge Enerji Elektrik 5,78 0,17 25,31 Orma Orman Mahsulleri 26,40 3,53 79,35 Osmanlı Menkul 23,68 -2,55 -23,22 Ostim Endüstriyel Yat 1,75 3,55 -25,01 Otokar 337,80 0,42 11,01 Oyak Çimento 6,73 4,34 -23,35 Oyak Yat. Ort. 6,85 1,48 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 29,06 -3,58 Oylum Sınai Yatırımlar 7,97 5,98 69,21 Özak GMYO 5,05 8,84 -0,98 Özbal Çelik Boru 16,68 1,40 154,66 Özderici GMYO 1,59 6,00 -28,38 Özerden Plastik 7,32 -0,81 -18,67 Pamel Elektrik 63,75 7,87 199,02 Panora GMYO 6,33 2,10 7,82 Papilon Savunma 12,81 4,74 -43,66 Park Elek.Madencilik 4,83 3,43 -10,06 Parsan 29,14 2,17 19,92 Pegasus 78,65 -3,14 5,43 Peker GMYO 0,96 4,35 -58,96 Penguen Gıda 3,42 -3,39 -32,28 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 183,20 1,78 Pera GMYO 1,37 0,74 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,94 -2,30 25,16 Petkim 6,46 6,60 29,72 Petrokent Turizm 3.500,00 -1,69 286,14 Pınar Et ve Un 16,25 2,85 -25,74 Pınar Su 3,87 1,04 -4,78 Pınar Süt 16,50 3,97 -26,83 Plastikkart 18,90 -2,93 32,69 Polisan Holding 2,72 4,21 -29,25 Politeknik Metal 326,00 -1,33 -19,65 Prizma Press Matbaacılık 3,96 4,21 -27,74 QNB Finans Fin. Kir. 64,15 -3,53 -48,80 QNB Finansbank 34,10 -2,85 -51,53 QUA Granite Hayal Yapı 10,95 2,34 Ral Yatırım Holding 5,78 11,15 30,18 Ray Sigorta 9,43 -5,23 -38,96 Reysaş GMYO 2,81 6,84 -13,32 Reysaş Lojistik 5,21 12,77 0,70 Rhea Girişim 1,84 -1,60 -50,54 Rodrigo Tekstil 12,69 -1,70 -7,44 Royal Halı 3,05 -0,97 -11,34 RTA Laboratuvarları 21,08 1,84 -30,38 Sabancı Holding 10,56 5,39 -4,23 Safkar Ege Soğutmacılık 7,10 0,85 -34,74 Sanel Mühendislik 4,99 0,81 45,91 Sanifoam Sünger 24,56 -7,32 80,59 Sanko Pazarlama 9,77 3,94 5,42 Saray Matbaacılık 3,81 -1,55 -56,56 Sarkuysan 14,81 11,02 70,28 Sasa Polyester 28,26 6,24 88,60 Say Yenilenebilir Enerji 21,04 3,44 147,24 Sekuro Plastik 19,06 1,38 36,53 Selçuk Ecza Deposu 8,61 4,74 -35,90 Selçuk Gıda 4,33 3,34 -13,05 Selva Gıda Sanayi 8,20 -0,24 Senkron Güvenlik 29,74 0,75 13,25 Serve Film Prodüksiyon 15,20 5,19 -5,00 Servet GMYO 68,35 -3,19 -12,82 Seyitler Kimya 15,51 3,68 15,20 Silverline Endüstri 5,11 2,61 -40,58 Sinpaş GMYO 4,02 -0,25 -3,83 Smartiks Yazılım 5,27 1,54 -40,52 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 1,61 -8,87 Söktaş 3,07 7,72 -5,56 Sönmez Filament 27,08 -3,66 -49,08 Sönmez Pamuklu 13,60 0,00 -43,33 Sumaş Suni Tahta 84,90 -3,41 66,44 Şeker Fin. Kir. 4,83 4,55 -24,53 Şekerbank 1,00 2,04 -33,77 Şişe Cam 8,54 5,96 19,28 Şok Marketler Ticaret 11,10 3,45 -11,06 T. Halk Bankası 4,41 2,08 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,34 7,92 -28,07 T.S.K.B. 1,27 5,83 -27,28 T.Tuborg 15,86 -1,06 -10,55 Taç Tarım Ürünleri 23,78 -0,08 125,83 Tat Gıda 10,14 6,18 -12,29 TAV Havalimanları 25,70 -1,68 20,66 Tek-Art Turizm 1,24 5,98 -38,61 Tekfen Holding 14,74 8,22 -10,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 2,01 -29,68 Temapol Polimer Plastik 14,05 1,81 22,17 Tetamat Gıda Yatırımları 188,80 2,11 -12,71 TGS Dış Ticaret 14,18 0,50 11,57 Tofaş Oto. Fab. 58,25 4,39 88,44 Torunlar GMYO 3,75 -1,57 -3,85 Trabzon Liman 29,72 4,35 -7,47 Trabzonspor Sportif 4,03 27,94 65,16 Trend GMYO 6,30 -1,10 -49,88 TSKB GMYO 3,05 5,17 -36,81 Tuğçelik 12,84 0,23 58,91 Tukaş 6,68 0,91 -31,06 Turcas Petrol 3,56 2,01 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 11,59 1,05 Turkcell 15,92 4,05 4,07 Tümosan Motor ve Traktör 15,49 2,04 10,09 Tüpraş 139,20 7,91 28,89 Türk Hava Yolları 14,14 -3,42 9,53 Türk İlaç Serum 10,56 -4,95 Türk Prysmian Kablo 20,06 28,26 66,30 Türk Telekom 7,50 2,18 -5,06 Türk Traktör 172,00 5,20 0,96 Türker Proje Gayrimenkul 136,00 2,49 20,46 Türkiye Sigorta 5,10 2,82 -17,45 Ufuk Yatırım 22,20 15,26 65,67 Ulaşlar Turizm Yat. 4,07 7,11 -4,01 Ulusoy Elektrik 50,90 -0,49 -0,88 Ulusoy Un Sanayi 5,15 0,39 1,21 Umpaş Holding 1,29 5,74 -50,57 Uşak Seramik 1,63 1,87 -30,34 Utopya Turizm 19,48 2,53 -49,79 Uzertaş Boya 29,98 3,38 -47,03 Ülker Bisküvi 19,69 1,81 -11,77 Ünlü Yatırım Holding 5,66 -1,74 Vakıf Fin. Kir. 6,52 1,40 91,31 Vakıf GMYO 1,54 4,76 -35,80 Vakıf Yat. Ort. 6,03 -0,66 -18,07 Vakıflar Bankası 3,43 2,69 -27,18 Vakko Tekstil 9,16 0,55 46,18 Vanet Gıda 5,72 -2,89 -26,00 VBT Yazılım 20,52 -2,47 Verusa Holding 44,12 1,43 -2,13 Verusaturk Girisim 19,38 0,52 48,53 Vestel 24,68 5,56 37,55 Vestel Beyaz Eşya 50,50 8,37 35,11 Viking Kağıt 6,30 0,48 -30,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 9,79 -13,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,26 -0,33 -16,39 Yataş 12,79 -1,62 -9,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 1,27 -27,50 Yeni Gimat GMYO 15,00 -0,66 29,40 Yeo Teknoloji 65,65 -6,35 Yeşil GMYO 0,88 0,00 -36,23 Yeşil Yapı 1,08 1,89 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,06 3,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.999,90 -5,12 -35,90 Yonga Mobilya 19,05 -4,42 -36,05 Yükselen Çelik 5,17 2,78 -0,49 Yünsa 13,35 -1,91 -3,90 Ziraat GMYO 1,63 2,52 Zorlu Enerji 1,57 3,97 -37,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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