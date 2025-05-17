Kuzey Makedonya\'da Yeni Yatırım Temeli Atıldı

TÜRKİYE-Kuzey Makedonya arasındaki ticari iş birliği yeni yatırımların önünü açarken, Bursalı iş insanının, Üsküp Serbest Bölgesi'ndeki 27 bin metrekare alanda 35 milyonluk avroluk yatırım bedeliyle kuracağı rezistans fabrikasının temeli atıldı. Tamamlandığında 100 milyon avroya ulaşacak olan yatırımda, ayda 1 milyon adet ile başlayacak olan üretim kapasitesi ise 5 yılda 3 milyon adete ulaşacak.

Dünyanın önde gelen beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri markalarına rezistans üreten Türk firması, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kuracağı fabrikasının temelini attı. Üsküp Serbest Bölgesi'nde düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hrsitijan Mickoski, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Izet Medziti, TİDZ Teknolojik Endüstriyel Kalkınma Bölgeleri Müdürlüğü Müdürü Goce Dimovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Faruk Ulusoy, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Murat Evke, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Üyesi iş insanları katıldı. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski törende yaptığı konuşmada, projenin sadece bir yatırım değil, aynı zamanda Makedonya'nın ihracat kapasitesine ve ekonomik istikrarına katkı sağlayacak çok yönlü bir kalkınma hamlesi olduğunu belirtti.

'GELECEĞİNİ İNŞA EDEN MAKEDONYA'NIN TEMELİNİ ATIYORUZ'

2025 yılında doğrudan yabancı miktarının 1 milyar 225 milyon avroya yükseldiğini söyleyen Mickoski, şöyle konuştu:

"Son ekonomik göstergeler de bizlere umut vermektedir. 2025 yılı Mart ayında sanayi üretiminde yüzde 5,25 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2024 yılına kıyasla, doğrudan yabancı yatırım miktarı 1 milyar 225 milyon avroya ulaşmıştır. Bu başarıyla Makedonya, kişi başına düşen doğrudan yabancı yatırım açısından bölgedeki en yüksek seviyeye sahip ülkelerden biri haline gelmiştir. Enflasyon verilerine baktığımızda da olumlu gelişmeler görmekteyiz. Mart ayında enflasyon oranı yüzde 2,7, nisan ayında ise yüzde 2,6 olarak kaydedilmiştir. Aynı dönemde maaşlar yüzde 10 oranında artmıştır. Tüm bu veriler, hükümetimizin yoksullukla mücadele ettiğini ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ciddi çaba harcadığını göstermektedir. Yılın ilk 3 ayında Makedonya'daki kredi aktivitelerinde artış yaşanmış ve bu oran Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Ekonomik göstergeler ve parametreler değerlendirildiğinde, Makedonya'nın doğru yolda ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmelere rağmen, karşılaştığımız zorluklara rağmen, hükümetimiz her bir vatandaşımız için yılmadan mücadele etmektedir. ve bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Bugün burada yalnızca bir fabrikanın değil, çalışan, üreten ve geleceğini inşa eden bir Makedonya'nın temelini atıyoruz."

'TOPLAM TİCARET HACMİMİZİ 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ'

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu, Türkiye'nin hemen her alanda verdiği desteklerle Kuzey Makedonya'nın en önemli ortakları arasında yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Derin tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı olan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, son dönemde her alanda geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Başbakanın, şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek üzere İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret ve bu vesileyle imzalanan 'Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildiri', ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşımıştır. Toplam ticaret hacmimiz 1 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Bu rakamı 2 milyar dolara çıkarma yönünde karşılıklı bir irade mevcuttur. Bu hedefe ulaşmak adına, 1999 tarihli Serbest Ticaret Anlaşmamızın güncellenmesi konusunda mutabakata varılmış olup, müzakerelere en kısa sürede başlamayı ümit ediyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında, Sayın Ticaret Bakanımızın da katılımıyla Türkiye–Kuzey Makedonya İş Forumu'nu, dün ise Sayın Başbakan Yardımcısının teşrifleriyle 9'uncu Balkan Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Bu etkinliklerin, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz."

'TÜRK İŞ İNSANLARINI YATIRIM İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ'

Türk iş insanlarına yatırım çağrısı da yapan Ulusoy, "Türkiye, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren çok sayıda firma ve kuruluşuyla; bankacılık, eğitim, kültür, sağlık, savunma sanayii, yenilenebilir enerji, turizm, inşaat, tarım, tekstil, hazır giyim, imalat sanayi ve perakende ticaret gibi birçok alanda ekonomik bağlarını kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Türk firmaları, bu güzel ülkede yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayarak hem ülkenin kalkınmasına hem de ihracatın gelişimine katkı sunmaktadır. Bizler de Türk iş insanlarını Kuzey Makedonya'da yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bugün temelini atacağımız bu fabrika, Kuzey Makedonya'da ülkemizi gururla temsil eden firmalar arasında yerini alacak; ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'ATILAN BU TEMEL İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUĞUN SEMBOLÜ OLACAK'

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke de Kuzey Makedonya'nın stratejik konumu ve dinamik ekonomisiyle yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Bugün burada atılan bu temel, yalnızca bir fabrikanın değil, aynı zamanda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluğun ve iş birliğinin de sembolü olacaktır. Bu yatırımın hem yerel ekonomiye hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. RUMELİSİAD ailesi olarak, bölgede iş dünyasına her zaman destek olmayı, yatırımları teşvik etmeyi ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı temel hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bugün atılan bu adımın iş dünyamıza yeni ufuklar açacağına ve iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inancım tamdır."

'5 YIL İÇİNDE YATIRIM 100 MİLYON AVROYA ULAŞACAK'

Şirketinin, 3 fabrikada 800 çalışanıyla, üretiminin yüzde 60'ını dünyanın 5 kıtasına ihraç eden bir konuma ulaştığını söyleyen ve ilk yurt dışı yatırımını Kuzey Makedonya'ya yaptığına dikkat çeken iş insanı Faruk Şahin ise "Makedonya'da herhangi bir pazarım bulunmamaktadır. Bu yatırımın yüzde 100'ü ihracata yönelik olacak ve Makedonya'ya döviz kazandıracaktır. Eğer bugünkü bu yatırımcıya yönelik iştahınız ve konukseverliğiniz önümüzdeki 5 yıl boyunca da devam ederse, 5 yıl içinde bu yatırımı 100 milyon avroya ulaştırarak, bin kişiye istihdam sağlayan bir rezistans kompleksi haline getireceğim" dedi.

'YÜZDE 100 İHRACAT YAPACAĞIZ'

Bursa'dan sonraki ilk yatırımını yaptığı Kuzey Makedonya'yı, Avrupa'nın elektrikli ısıtıcı üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyleyen Şahin, "İlk fazda 35 milyon avro civarında bir yatırım planlıyoruz. Toplamda 600 kişi çalışacak. Başlangıçta 300, sistem oturduktan sonra 600 kişi çalışacak ve Makedonya'da bizim bir pazarımız olmadığı için, burası yüzde 100 ihracat yapacak. İkinci fazdaki binamız, eğer buradaki altyapı, rekabet şartları, her şey yolunda giderse yatırımın ikinci fazını gerçekleştirip 50 milyon avroya çıkacağız. Sonra bu ilk 3 yıl içerisindeki atılımlardan sonra 5'inci yıl için yaptığımız planlamada yatırım miktarını 100 milyon avroya çıkartıp burayı tam anlamıyla Avrupa'nın elektrik ısıtıcı üretim merkezi haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA PAZARININ YÜZDE 60'INI ELE GEÇİRECEĞİZ'

Üretime 2026'nın ilk çeyreğinde başlaması planlanan fabrikanın, 3'üncü fazla birlikte, 70 bin metrekarelik açık alan, 40 bin metrekarelik ise kapalı alana ulaşacağını söyleyen Faruk Şahin, "Buradaki şu andaki toplam metrekare ilk fazda 27 bin metrekarelik bir alan üzerine 17 bin metrekarelik bir inşaat planlıyoruz. Ama yatırımın üçüncü fazında buradaki toplam rezerv alanla beraber, 70 bin metrekarelik bir açık alana, 40 bin metrekarelik kapalı alana ulaşmış olacağız. İnşaat sürecini hızlandırmak için açıkçası prefabrik yerine özellikle çeliği seçtik. 2 ay zaman kazanalım diye. 2026'nın ilk çeyreğinde burada yatırıma, üretime başlamış olacağız. Şu andaki dünyada ilk defa uygulanacak bizim sektörümüzde robotik sistemleri burada hayata geçirerek üretimimize başlayacağız. İlk 5 yıllık stratejimizde Avrupa pazarının yüzde 60'ını ele geçirmeyi düşünüyoruz. Yüzde 60'ına hükmetmeyi düşünüyoruz. Şu anda zaten fırın segmentinde açık ara Avrupa'nın lideriyiz. Ama bunun yanında biz işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı rezistanslarında da aynı performansa ulaşmak için yatırımımızı hızla büyütüyoruz. Son 15-20 yıldır rezistans olarak Avrupa'da yeni üretim yok. Avrupa'daki üreticilerin birçoğu Uzak Doğu'ya fabrikalarını kaydırdı ya da üçüncü ülkelere kaydırdı. Fas, Tunus gibi, Afrika ülkelerine kaydırdılar" ifadelerini kullandı.