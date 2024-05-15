Türkiye'de doğurganlık hızı en yüksek Şanlıurfa, en düşük Bartın olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de doğurganlık hızı en yüksek Şanlıurfa, en düşük Bartın olarak kayıtlara geçti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa olarak kaydedildi. Şanlıurfa'yı Şırnak ve Mardin takip etti. En düşük doğurganlık hızı ise Bartın'da görüldü. Ayrıca, Türkiye'nin doğum ve kaba doğum hızı AB üyesi ülkelerin üzerinde yer aldı. Yaşa özel doğurganlık hızı incelendiğinde ise 25-29 yaş grubunun en yüksek doğurganlık hızına sahip olduğu görüldü. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı ise 29,2 olarak belirlendi.

15.05.2024 10:45
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Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2023'te en yüksek gerçekleştiği kent, 3,27 çocukla Şanlıurfa olarak belirlendi. Şanlıurfa'yı, 2,72 çocukla Şırnak, 2,4 çocukla Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocukla Bartın oldu. Bu ilin ardından 1,14 çocukla Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocukla Kütahya geldi.

TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE 27 ÜLKEYİ SOLLLADI

Türkiye'nin kaba doğum hızının AB üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 11,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,7 ile İtalya olduğu kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğum istatistikleri belli oldu! Doğurganlık hızı en fazla Şanlıurfa'da, en düşük Bartın'da

AVRUPADA DOĞURGANLIK EN FAZLA FRANSA EN AZ MALTA'DA

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması, 2022 yılında 1,46 çocuk olarak kayıtlara geçti. AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülkenin 1,79 çocukla Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,08 çocukla Malta olduğu görüldü.

Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı.

Kaba doğum hızı binde 11,2 oldu Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken, 2023'te binde 11,2 oldu. Buna göre, 2001'de bin nüfus başına 20,3 doğum, 2023 yılında ise 11,2 doğum düştü.

Türkiye'nin doğum istatistikleri belli oldu! Doğurganlık hızı en fazla Şanlıurfa'da, en düşük Bartın'da

DOĞURGANLIK HIZI EN YÜKSEK YAŞ 25-29 ARASI

Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızı, 2001 yılında en yüksek binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2023 yılında binde 101 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ederken, 2001 yılında binde 49 olan adölesan doğurganlık hızı 2023 yılında binde 11'e geriledi. Buna göre geçen yıl 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 11 doğum düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında 2022 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 37 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 1 ile Danimarka olarak kayıtlara geçti. Adölesan doğurganlık hızı 2022 yılında binde 12 olan Türkiye, AB üyesi 7 ülkeyle beraber AB ortalamasının üzerinde yer aldı.

ORTALAMA ANNE OLMA YAŞI 29

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu geçen yıl gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27 olarak belirlendi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu iller 29 ile Artvin ve Tunceli olurken, bu ili 28,6 yaşla İstanbul, 28,4 yaşla Trabzon ve Rize takip etti. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu iller ise 24,2 ile Muş ve Ağrı oldu. Bu illeri 24,4 yaşla Şanlıurfa, 24,8 yaşla Gaziantep izledi.

Türkiye\'de doğurganlık hızı en yüksek Şanlıurfa, en düşük Bartın olarak kayıtlara geçti
Kaynak: AA

Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de doğurganlık hızı en yüksek Şanlıurfa, en düşük Bartın olarak kayıtlara geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • NURETTİN AVGIN: Şanlıurfa İstanbul ve Gaziantepten sonra en fazla sığınmacı barındıran şehir. Sığınmacıların bu istitistikte önemli bir yeri dır mutlaka. Adamlar Türkiye'ye zaten üçer beşer çocukla gelmişti. O çocukların bir çoğu şimdi büyüyüp evlendi ve onlar da üçer beşer çocuk sahibi oluyor. 20 yıl sonra Suriyeli sığınmacıların sayısı Türkiye nüfusunda çok büyük bir yere sahip olacak. 15 0 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Kürtler gümbür gümbür geliyor. Maşallah. 8 7 Yanıtla
    kamer tekeş: multeciler! 10 1
  • Turan Akhan: Urfa değil urfaydaki mülteciler diyecektiniz heralde 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türkiye'de doğurganlık hızı en yüksek Şanlıurfa, en düşük Bartın olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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