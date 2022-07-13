Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak - Son Dakika
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Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak

13.07.2022 16:49

Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjdeli haber geldi. Projeyle ilgili verilen detaylarda 81 ilde seçilen belli KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklama imkanı tanınacak. Belirlenen KYK yurtları, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında gençlere kapılarını açacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili çalışmalarının hazır olduğunu, bu konuda tüm detayları ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

"YURTLARIMIZ GENÇ SEYYAHLARI BEKLİYOR"

Kasapoğlu, 81 ildeki KYK yurtlarında gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla uygulanacak projenin detaylarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum" diye konuştu.

"BU YAZ FARKLI BİR UYGULAMAYA GEÇİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının her daim milletin hizmetinde olması gibi bir misyonu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "İşte pandemi sürecinde bunu gördük. Karantina uygulamasını en başarılı uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil, gerektiğinde tüm memleket evlatlarının, hatta yurt dışından gelen misafirlerin de evi. Onu da ispatladık. Bu yaz farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. Gençlerimiz Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye, nereyi gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanlarını yine yurtlarımızda sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacak."

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"100 BİNDEN FAZLA GENCİMİZ ÜCRETSİZ 'MÜZEKART'INA KAVUŞTU"

Yakın zamanda "Müzekart Genç Ne Sever" (GNS) uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Müze ve ören yerlerini ücretsiz hale getirdik. 18- 25 yaş arası tüm gençler için ücretsiz Müzekart GNS uygulamasını başlattık. 'Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacak ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak 300'den fazla müze ile ören yerini ziyaret edecek' dedik. Duyurumuzdan sonra kısa süre içinde 100 binden fazla gencimiz başvurusunu yaptı ve ücretsiz Müzekart'larına kavuştu. Binlerce gencimiz ise arzu ettikleri müzeleri gezmeye başladı. Gençlerimiz, 'gençnesever.com'a girip, ücretsiz Müzekart'larını hemen alabilirler. İlana çıkan etkinlikler, ücretsiz biletler ve çekilişler için ayrıca başvuruda bulunabilirler" açıklamasında bulundu.

HER İLDE 3'ER GÜN KONAKLAMA HAKKI

Yurtlardaki konaklama konusunda sınırlamaya ilişkin soru üzerine de Kasapoğlu, "Her ilde 3'er gün konaklama süreci var. Ona göre programlarını yapıp, her ilde 3'er gün konaklamaya devam edecekler" dedi.

YORUMLAR
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KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır Bakan Kasapoğlu 'Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle (öğrenci kredi ödemesi) faiz uygulaması değil' Bakan Kasapoğlu 'Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle (öğrenci kredi ödemesi) faiz uygulaması değil'
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak - Son Dakika
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