Kim inanır 61 yaşında olduğuna! Ünlü yıldız genç kızlara taş çıkarttı

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Melanie Griffith 4 Temmuz Perşembe günü İspanya'nın Formentera adası kıyılarında lüks yat üzerinde görüntülendi.
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61 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte bir yatta eğlenceli bir gün geçirirken, fit vücuduyla beğeni topladı.
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Suya atlamaya hazırlanan Griffith, fotoğrafçılara el sallamayı da ihmal etmedi.
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Kendi döneminin sevilen yıldızlarından Don Johnson'la birlikteliğinden doğan kızı Dakota Johnson da şu an Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyor ve önemli filmlerde başrol oynuyor.
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Griffith, Instagram'da bir fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi...
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İşte yıllara meydan okuyan Griffith'in, Ibiza tatilinden kareler...