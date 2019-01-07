Aşk Adası'nın Bebek Yüzlü Güzeli Tanınmaz Halde!
1 saat önce
Aşk Adası'nın 27 yaşındaki bebek yüzlü makyaj artisti Alexandra Cane, karbondioksit lazer uygulamasından sonra tanınmaz hale geldi.
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'Love Island' yarışmasıyla ünlenen Alexandra Cane, daha güzel bir cilde sahip olmak istedi ve 2,775 sterlin (18.841 TL) ödeyip karbondioksit lazer uygulamasını yaptırdı.
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CİLDİ YANDI
Cildi oldukça kanlanan ve yanık gibi gözüken genç kadın herkesi şaşkına çevirdi.
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INSTAGRAM HİKAYESİNDE PAYLAŞTI, HAYRANLARI PANİK OLDU
Özellikle gözlerine yanmalar olduğunu ve görmede sıkıntılar yaşadığını söylemesiyle hayranları büyük panik yaşadı.
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'NORMAL BİR PROSEDÜR' DEDİ
Mesajlara yanıt veren Cane, bunun normal bir prosedür olduğunu birkaç gün içinde düzelmesi gerektiğini söyledi.
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Pek çok takipçisi Cane'e tepki gösterdi ve doğal halinin de oldukça güzel olduğunu böyle risklere girmemesi gerektiğini belirtti.
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Ancak genç kadın "bunun hepsi makyajdan ibaret dedi ve gerçek halinin çok farklı olduğunu belirterek yaptırdığı uygulamayı savundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:40
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