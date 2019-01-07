Aşk Adası'nın Bebek Yüzlü Güzeli Tanınmaz Halde!

1 'Love Island' yarışmasıyla ünlenen Alexandra Cane, daha güzel bir cilde sahip olmak istedi ve 2,775 sterlin (18.841 TL) ödeyip karbondioksit lazer uygulamasını yaptırdı.

2 CİLDİ YANDI Cildi oldukça kanlanan ve yanık gibi gözüken genç kadın herkesi şaşkına çevirdi.

3 INSTAGRAM HİKAYESİNDE PAYLAŞTI, HAYRANLARI PANİK OLDU Özellikle gözlerine yanmalar olduğunu ve görmede sıkıntılar yaşadığını söylemesiyle hayranları büyük panik yaşadı.

4 'NORMAL BİR PROSEDÜR' DEDİ Mesajlara yanıt veren Cane, bunun normal bir prosedür olduğunu birkaç gün içinde düzelmesi gerektiğini söyledi.

5 Pek çok takipçisi Cane'e tepki gösterdi ve doğal halinin de oldukça güzel olduğunu böyle risklere girmemesi gerektiğini belirtti.

6 Ancak genç kadın "bunun hepsi makyajdan ibaret dedi ve gerçek halinin çok farklı olduğunu belirterek yaptırdığı uygulamayı savundu.

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