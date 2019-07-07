Son Dakika Haberleri: O fotoğraflara tepki yağdı! Genç memur mesleğinden oldu
Son Dakika Fotogaleri

O fotoğraflara tepki yağdı! Genç memur mesleğinden oldu

1 saat önce

Rusya'da, 27 yaşındaki devlet memuru Anna Anufrieva'nın, bir dergiye verdiği çıplak pozların ortaya çıkmasından sonra istifası istendi.

1
Rusya'da devlet memuru olarak çalışan 27 yaşındaki Anna Anufrieva'nın, Playboy dergisine verdiği çıplak fotoğrafların ortaya çıkmasıyla mesleği tehlikeye girdi.
2
İddialara göre devlet memuru Anufrieva'nın, müstehcen fotoğraflarından sonra kurum tarafından istifası istendi.
3
Anufrieva ise iddiaların aksine istifasının istenmediğini, kendisinin istifa ettiğini söyledi.
4
Genç kadın, çıplak pozlarının tartışılmasının etik olmadığını, ama müdürlerine olan saygısından dolayı istifa ettiğini ve daha fazla detay vermek istemediğini söyledi.
5
Anna Anufrieva, derginin yıllık takviminde yer alma umudu ile derginin çıplak poz yarışmasına katılmıştı.
6
Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra Anna, devlet memuru olduğu için kamuoyunda büyük tepki topladı.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Geleneksel boğa festivali başladı! Kızgın boğalar sokakları birbirine katıyor Dondurma ustasından çok konuşulacak iddia: Dondurmamı kim yediyse iyi yere geldi Yemekteyiz'in dış sesi bakın kime ait! Cinsel ilişki partisinde ölen Şeyh'in cenazesinde dikkat çeken detay!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O fotoğraflara tepki yağdı! Genç memur mesleğinden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]