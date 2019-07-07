O fotoğraflara tepki yağdı! Genç memur mesleğinden oldu

İddialara göre devlet memuru Anufrieva'nın, müstehcen fotoğraflarından sonra kurum tarafından istifası istendi.

Anufrieva ise iddiaların aksine istifasının istenmediğini, kendisinin istifa ettiğini söyledi.

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Genç kadın, çıplak pozlarının tartışılmasının etik olmadığını, ama müdürlerine olan saygısından dolayı istifa ettiğini ve daha fazla detay vermek istemediğini söyledi.

