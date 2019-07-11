Son Dakika Haberleri: İnternet kaçamağı sonu oldu! Genç hostes otel odasında ölü bulundu
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İnternet kaçamağı sonu oldu! Genç hostes otel odasında ölü bulundu

1 gün önce

Rusya'da, internetten tanıştığı sevgilisiyle otele giden 23 yaşındaki hostes, ertesi gün otel odasının küvetinde ölü bulundu.

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Rusya'da, 23 yaşındaki Albina Mukhametzyanova, sevgilisiyle birlikte gittiği otel odasında ölü bulundu.
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Daha önce Tatar şehri Yarçallı'da yaşayan ancak hostes olduktan sonra Rusya'ya yerleşen genç kız, I FLY isimli havayolunda çalışıyordu.
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Albina, Moskova Vnukovo Havalimanı'na yakın bir otelde kalıyor ve herkesten gizlediği sevgilisiyle sık sık burada görüşüyordu.
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Genç hostes ve sevgilisi, diğer günlerde olduğu gibi yine bir oda tutarak otelde buluştular.
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Çift odaya yerleştikten bir süre sonra, Albina'nın erkek arkadaşı odadan çıkarak resepsiyona gitti ve odayı bir gün daha kiralamak istediğini söyledi. Ardından bir taksiye binerek oteli terk etti.
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İki gün sonra odayı temizlemeye giren kat görevlileri, genç kızın cansız bedenini buldu.
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Banyodaki küvetin içinde cesedi bulunan Albina'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
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Resepsiyon görevlileri, gizemli sevgilinin 25 yaşında Nikita E. olduğunu söyledi.
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Albina ve Nikita'nın cep telefonu üzerindeki bir uygulamadan tanıştıkları tahmin ediliyor.
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Albina'nın kız kardeşi ise ablasının ölümü ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada çok fazla takipçisi vardı. Ama biriyle ciddi anlamda iletişim kurduğunu görmedim. Böyle bir şey olsa bana anlatırdı. Birbirimizin en yakınıyız" şeklinde konuştu.
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İpuçları bulabilmek için otel odasını arayan polisler, Albina'nın sosyal medya hesaplarını da inceliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2019 08:54 
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