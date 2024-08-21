TCG Kınalıada Korveti Görevini Tamamladı - Son Dakika
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TCG Kınalıada Korveti Görevini Tamamladı

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TCG Kınalıada gemisi, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği seferi tamamlayarak Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda törenle karşılandı. Gemide görevli askerlerin aileleriyle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

21.08.2024 20:56
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TCG Kınalıada Korveti görevini tamamladı, Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda törenle karşılandı

İZMİR - Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi 'nin 100'üncü Yıl Dönümü" ve "ERTUĞRUL Firkateyn'nin Japonya Seyri 'nin 134'üncü Yıl Dönümü" kapsamında 8 Nisan'da seyre çıkan TCG KINALIADA gemisi İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı Leventler Liman'ında törenle karşılandı

TCG Kınalıada korveti, 1890'da Japonya'ya giden ancak dönüş yolunda batan Ertuğrul fırkateyninin anısına Uzak Doğu'ya çıktığı tarihi seferi bugün tamamladı. Yurda 135 gün sonra dönen gemide görevli askerlerin aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Törende konuşan Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural, "Türk Deniz kuvvetleri dünya barışına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, dünya denizlerinde önemli görevler icra etmektedir. Harp durumunda yurdu savunmakla görevli olan deniz kuvvetleri, barış döneminde bir harp meydana gelmemesi için caydırıcılık sağlamakta, ayrıca en az bunun kadar önemli diplomasiye destek faaliyetleri icra etmektedir. bu itibarla deniz kuvvetleri dış politikanın en önemli araçlarından biri durumundadır. Bu açıdan Türk denizcileri Barbaros'un 'denizlere hakim olan cihana hakim olur' özdeyişinin bilinciyle, denizlerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "zafer 'zafer benimdir' diyebilenindir. başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir' düsturunun uygulayıcısı konumundadır" dedi.

TCG Kınalıada gemisinde görevli ve seyirden dönen Astsubay Başçavuş Hakan Tamyüksel, "TCG Kınalıada gemisinde 8 nisanda başladığımız görevi, 4.5 ay süreyle icra ettik. Başarılı bir şekilde görevimizi yaptık. Türk milletini en iyi şekilde temsil ettik" diye konuştu.

TCG Kınalıada gemisinde görev yapan Teğmen Ömer Faruk Çil " 4,5 ay süre gelen bu seyirde, 19 farklı ülke ve 23 limanda ülkemizin bayrağını başarı ile temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

TCG KINALIADA gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırmak, milli platformları tanıtmak ve liman ziyareti yapılan ülkeler ile ikili ilişkileri geliştirmek için 8 Nisan-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında 19 ülkede 23 liman ziyareti yaptı. Görev süresince; Süveyş Kanal Geçişi, Bab-El Mendeb, Malakka, Hürmüz ve Kanmon Boğaz Geçişleri yapılmış, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Basra Körfezi, Arap Denizi, Bengal Körfezi, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Güney Çin Denizi'nde seyir icra edilmiş, Güney yarımküreye geçildi. Toplamda 1926 saat seyir yapılarak 27280 deniz mili mesafe (Ekvator'da 1,25 dünya turuna eşit mesafe) kat edildi. Arap Denizi doğusundan Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan coğrafyada görev icra eden TCG Kınalıada, ayrıca Bangladeş ve Tayland ülkelerine liman ziyareti icra eden ilk milli ve ilk Türk gemisi oldu.

TCG Kınalıada'nın ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kenti oldu. Sırasıyla Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Japonya'nın Kushimoto, Tokyo ve Hiroşima kentlerini ziyaret edecek. Japonya'nın ardından Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanları ziyaret edildi.

MİLGEM projesi çerçevesinde İstanbul Tersanesi· Komutanlığı'nda inşa adılmış olan 4 adet ADA sınıfı korvetin dördüncü ve son gemisi olup Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı ve HAVELSAN ortaklığında geliştirildi.

Modern ve son teknoloji ürün olan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni kullanan ve ROKETSAN A.Ş. tarafından geliştirilen Satıhtan Satıha Atılan Türkiye'nin İlk Güdümlü Mermisi olan Atmaca'nın entegre edildiği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk platformu oldu.

Satıhtan Satıha Atılan İlk Milli Güdümlü Mermi ATMACA, 2021 yılında TCG KINALIADA'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.

Törene Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural ve TCG Kınalıada personelinin aileleri katıldı.

TCG Kınalıada Korveti Görevini Tamamladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TCG Kınalıada Korveti Görevini Tamamladı - Son Dakika

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