100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

08.04.2026 11:41
Beşiktaş’ta Selçuk Kürkoğlu'na ait araç kiralama şirketini kundaklayıp villasını kurşunlayan ve yaklaşık 100 milyonluk zarara yol açan saldırıları “Şapkalılar Çetesi” üstlendi. Kürkoğlu'nu hedef almaya devam eden çete, "Ettiğin kelimelerin karşılığını aldın, almaya da devam edeceksin" açıklamasında bulundu.

Başiktaş'ta Selçuk Kürkoğlu'na (55) ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı saldırganlardan tarafından benzin dökülerek kundaklandı. 14 aracın zarar gördüğü olayın hemen ardından bu kez de Kürkoğlu'nun villası kurşunlandı. Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar oluştu.

KUNDAKLAMA VE SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan oto galerinin benzin dökülerek kundaklandığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişiden birinin oto galeriye benzin döktüğü ardından da ateşe verildiği anlar görülüyor; araçlar alev alev yanıyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüpheli bir süre sonra silahla ateş açıyor. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçıyor.

TELEFONLA TEHDİT EDİLMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Selçuk Kürkoğlu'nun geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

"ONLAR SERT GİRİŞ YAPINCA BEN DE SERT GİRDİM"

Olayla ilgili konuşan Selçuk Kürkoğlu, "Vallahi ben bir holdingin başkanıyım. Bölgede kafe, restoran, zincirlerimiz var. Pazar günü saat iki buçuk, üç civarında cep telefonumdan yabancı bir telefon, Amerika telefonuydu herhalde çaldı, açtım. Açtığım gibi karşımdaki hep sanki böyle bir tehditvari konuşur gibi direkt sert bir giriş yapınca, ben de biraz onlara sert giriş yaptım. Ben de onlara bayağı bir konuştum. Sonra bu üç dört dakika falan sürdü. Telefonunu falan kapattılar, engellediler. Aradan bir 15-20 dakika sonra tekrar aradılar. Tekrar No'ya bastılar. Yani cevap vermediler mesajlaşmaya başladılar. Tehditvari bazı şeyler. Sonra akşam saat 7-7,5 civarında ben şirketten restoranlardan çıktım. Eve geldim. Eve geldikten sonra gece saat 03.30-04 gibiydi bir telefon geldi. Bir taksiciydi herhalde. Sizin kiralama şirketinde araçlar yanıyor diyor. Biz hemen buradan çıktık. 5 dakikada şirketin olduğu bölgeye gittik. Gittiğimizde arabalara yanıyordu. Yaklaşık 15'e yakın araba yanıyordu. Hatta 17, 18 de olabilir. Biz onlardan şey yaparken bir telefon daha geldi. O ara telefona bizim Dilek Hanım baktı. Dedi ki şey, evi de kurşunlamışlar diye. Sonra biz oradan birkaç araba evin olduğu bölüme geldik. Geldiğimizde polisler falan vardı zaten orada. Bir 5-6 tane mermi villaya ateş etmişler. Sonra WhatsApp'tan mesajlar yazmaya başladılar. İşte tabi ben bunları çok kale almadım" dedi.

"100 MİLYONA YAKIN ZARAR GÖRÜNÜYOR"

Kürkoğlu, "Kimseye de verecek bir lira paramız yok, vermeyiz de. Zaten emniyet geldi. Şu an takipteler, her an yakalanabilirler. Arabaların hiçbirinin kaskosu yok. Bazı haberlerde sanki arabalar kasko, biz yakmışız gibi haberler çıkıyor. Arabalarda kasko yok. Yaklaşık 100 milyona yakın araçlarla ilgili bir zarar görünüyor. Ben şöyle söyleyeyim, bunlara hangi iş yerinin sahiplerini, kimi alıyorlarsa bu adamları tehdit ediyorsa bunları kimse kale almasın. Direkt emniyete gidip savcılığa gidip suç duyusunda bulunsun. Zaten devletimiz büyük. Bir günde bunların hepsini temizler" dedi.

"TALİMATI VERENLER TÜRKİYE'DE DEĞİL"

Kürkoğlu, "Çünkü bunu yapanlar zaten çoluk çocuk. Bunların talimatlarını veren Türkiye'de değil. Yapan çocuklar 15 yaşında, 17 yaşında işte kamera kayıtlarından gördünüz. Motosikletle geliyor, benzin döküp yakıp kaçıyor. Mesela villaya gelip ateş eden de motosikletli, iki kişi geliyor, motordan iniyor, ateş edip aynı motorla kaçıyorlar. Yani 1 dakika sürmüyor ateş etmeleri. Bence aynı kişiler değil. Oradaki ekip farklı, buradaki ekip farklı" diye konuştu.

KUNDAKLAMAYI ŞAPKALILAR ÇETESİ ÜSTLENDİ

100 milyonluk zarar neden olan kundaklamayı kimin yaptığı merak edilirken "Şapkalılar Çetesi" açıklama yaparak olayı üstlendi. Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan ve Fatih ilçeleri esnafa adeta kan kusturan ve liderliğini cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan yaptığı "Şapkalılar çetesi" açıklamasında haraç kesme iddialarını kabul etmedi.

İşte sosyal medyadan yaptıkları o açıklama:

“Cümleten selamünaleyküm hakkımızda yapılan yanlış haberler ve de üzerimize atılan iftiralardan dolayı açıklama yapma gereği duyduk. Selçuk Kürkoğlu isimli şahıs ile yaşadığımız sorunun özetle anlatmak istiyoruz; Selçuk isimli şahıs bizi aradı. Telefonunu merhaba diye açtık. "You Istanbul isimli eğlence mekanına haraç kesmişsiniz, mekan benim mekanım" dedi. Bizde karşılık olarak Selçuk Bey bir yanlış anlaşılma var galiba, birisi bizim ismimizi kullanmış diyerek olayı toparlamaya çalıştık. Bu şahıs ise telefonun ucundan gereksizce ego ve kibir yaparak, pervasızca kutsallarımıza ağır küfürler ederek tehdit içerikli cevaplar verdi. Karşılıklı birkaç dakika telefonda tartıştıktan sonra telefonu kapattık. Daha sonra çevresine sorduğumuzda bu arkadaşın etrafındaki herkese bu şekilde küfürlü ve de üst perdeden konuştuğunu, kendisinin ahlaki problemleri olduğunu ağır bir uyuşturucu bağımlısı ve de alkolik olduğunu öğrendik. Yola çıktığı herkese maddi manevi yaralar veren dolandıran zalimlik yapan bir birey olduğunu öğrendik. Ve diyeceğimiz o ki; bu devlet herkese büyük sadece sana değil. 101 tane suç kaydı olup sokakta rahat rahat gezebilen, hala milleti dolandırabilen mazlumların canını yakan bir şahıs olarak hayatına devam etmekte. Ve de bu arkadaş haberlerde kendisini biz ona haraç kesmişiz o da dik durmuş gibi anlatıp mazlumu oynayıp kendini saygın bir iş adamı olarak medyaya ve de topluma lanse ediyor. "

"ETTİĞİN KELİMELERİN KARŞILIĞINI ALAMAYA DEVAM EDECEKSİN"

"Biz sana haraç kesmedik, bir şey talep etmedik. Adamlık yapıp sana insan gibi olayı toparlamak adına cevap verdik karşındakinin kim olduğunu bilmeden egonla kibrinle cevap verdin ettiğin kelimelerin karşılığını aldın, almaya da devam edeceğinden hiç şüphen olmasın. Sana, küfür etmemeyi insanlarla nasıl konuşman gerektiğini insanların hakkını yememeyi bu yaşa kadar kimse öğretememiş ama biz sana adamlığı ve insanlığı öğreteceğiz sözümüz olsun.”

    Yorumlar (1)

  Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    iyi olmuş
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
