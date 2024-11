27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Başladı

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin destekçileri arasında olduğu, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 27'nci kez tiyatroseverlerle buluştu. CerModern Sanat Galerisi'nde gerçekleşen açılış törenine katılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Bu yıl özellikle yakın bir tarihte kaybettiğimiz Genco Erkal adına festivalin adanmasından da çok büyük mutluluk duyduğumu ve çok anlamlı bulduğumu belirtmek istiyorum. İyi ki bu festival var" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin destekleri ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) öncülüğünde düzenlenen 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, CerModern'de gerçekleşen açılış töreniyle tiyatroseverlerle buluştu. Festival bu yıl, vefat eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal anısına ithaf edildi. Festivalin açılış törenine, Çankaya Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

Onur Ödülü Altan Erkekli'ye

Festival açılışı, Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Çift Mavi Göz" oyunuyla başladı. Ödül töreninde söz alan TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, festivalin düzenlenmesine katkısı olan kurumlara teşekkür etti. Festivalde Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü Oyun Yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek'e verilirken, Emek Ödülü yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet vermiş Ahmet Kaya'ya verildi. Festivalin Onur Ödülü ise usta sanatçı Altan Erkekli'ye Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından takdim edildi.

"Festivalin en yüksek desteği göreceği günleri yaşayacağına yürekten inanıyorum"

Altan Erkekli'ye ödülünü takdimi sırasında "Sanata olan ilgisiyle bu salonu dolduran tüm Ankaralılara saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Güner, Festivale desteğin artmasından duyduğu memnuniyete vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki 1996 yılındaki ilk festivalden bugüne festivalin değişmeyen destekçisi olan Çankaya Belediyesi var. Tanıtım filminde Altan Bey'in eskiden söylediği 'Her şey çok güzel olacak' sözü dikkatimi çekti. Önceki yıllarda ilk olarak ABB, bu yıl da Etimesgut ve Keçiören Belediyeleri festivali desteklemeye başladı. Önümüzdeki dönemde hem Ankara'daki tüm belediyelerimizden hem de merkezi hükümet düzeyinde festivalin en yüksek desteği göreceği günleri yaşayacağına yürekten inanıyorum."

"Sanatçıya daha çok saygı duyacağımızı, destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum"

Başkan Güner, festivalin uzun yıllardır devam etmesinin önemini vurgulayarak, "Festivalde kurucularından başlayarak emek veren çok değerli isimler var. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlık diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl özellikle yakın bir tarihte kaybettiğimiz Genco Erkal adına festivalin adanmasından da çok büyük mutluluk duyduğumu ve çok anlamlı bulduğumu belirtmek istiyorum. İyi ki bu festival var. Ne yazık ki bu yüzyılda, yokluğu bu kadar derinde yaşadığımız on yıllar boyunca ilk kez tiyatroya giden Ankaralıları iyi ki TAKSAV ayrıcalığıyla sanatla buluşturabilmişiz. Bundan sonra da 'Hayatta her şey olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasçıları olarak hem sanata hem sanatçıya daha çok saygı duyacağımızı, destekleyeceğimizi ve her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Onur Ödülü alan Altan Erkekli'yi tebrik eden Başkan Güner, "Altan Bey önce asker olmak istemiş sonra inşaat mühendisi ama ne güzel ki en sonunda tiyatroyu tercih etmiş ve biz de onu tanımak ve izlemek fırsatı bulmuşuz. İyi ki böyle olmuş. Yaşamında, eğitimden sanat hayatına Ankara'dan izler taşıyan Sayın Altan Erkekli'ye bu yıl ödül verilmesinden de çok büyük bir mutluluk duyduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Kardeşçe yaşayacağımız bir dünya için tiyatro yapmaya devam edeceğim"

Altan Erkekli, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada tiyatronun kendisi için öneminden bahsederek, tiyatro yolculuğunda emek veren hocalarına teşekkür etti. Erkekli, "Daha güzel bir dünya için, emeği bölüşeceğimiz, kardeşçe yaşayacağımız bir dünya için tiyatro yapmaya devam edeceğim. Onlar bana bu yolu sundular. Emekleri, o emeğin karşılığı olarak aldığım bu ödülle taçlandırıldı" dedi.

Tören, Kökler Dans Tiyatrosu'nun "Ah'lar" oyunu ile son buldu.

3 ülke ve 11 şehirden 42 oyun sahnelenecek

27 yıldır "Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat" anlayışıyla düzenlenen festival, 21 Kasım- 2 Aralık günleri arasında tiyatroseverle buluşacak. Dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro toplulukları, üniversite tiyatro toplulukları ve özel tiyatroları izleyicisine sunan festivalde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan'dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak'tan oyunlar sahnelenecek. Toplam 42 oyunun sahne alacağı festivalde ayrıca 3 Belediye/Kent Tiyatrosu, 3 üniversite grubu ve 2 çocuk oyunu da yer alacak.

Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri, festival boyunca sahnelenecek oyunlara ev sahipliği yapacak. 25 Kasım 2024 tarihinde 'Kutular' oyunu Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, 28 Kasım 2024 tarihinde ise 'Yan Rol' oyunu Yılmaz Güney Sahnesi'nde Çankaya Belediyesi destekleriyle ücretsiz olarak sahnelenecek.