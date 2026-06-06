7 Yıl Sonra Bulundu: Nazar S.

BURSA'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırıldıktan 7 yıl sonra tutulduğu harabe evden polisin operasyonu ile kurtarılan ve Alman annesi Rebecca S.'ye (30) teslim edilen Nazar S.'nin (8) yerinin, özel ekibin dron kamerasıyla tespit edildiği ortaya çıktı. 'İnsan ticareti' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak olan babaannesi Hanife Taşdemir Stief (60) tarafından evin bahçesine çıkarılan çocuğu kamerayla tespit eden polis, eve baskın düzenlerken; Nazar'ın sadece başının gözüktüğü, dava dosyasına da giren ilk görüntüsüne DHA muhabiri ulaştı.

Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K., doğup büyüdüğü Almanya'da tanıştığı Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., 1 yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife Taşdemir Stief'i ziyaret etmek için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Almanya'da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye'de kalmak istemeyen Rebecca S.'ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'nin kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİLİK ÖZEL EKİP TARAFINDAN 7 YIL SONRA BULUNDU

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken; Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takiple 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyip, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla çocuk kurtarılırken; babaanne Hanife Taşdemir Stief ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı. Recai M., yapılan itiraz sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANNESİ OLDUĞU DNA TESTİYLE KESİNLEŞTİ

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk kez 'anne' diyen Nazar'ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı. Almanya vatandaşı olan Nazar S.'nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde 28 Nisan'da görülen duruşmada annesi Rebecca S.'ye verildi. Rebecca S.'nin avukatının Adalet Bakanlığı'nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı. Nazar, mahkeme tebligatının, geçici koruma altında tutulduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ulaşması ile 29 Nisan'da Almanya'dan Bursa'ya gelen annesi Rebecca S.'ye teslim edildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİYLE YAŞIYOR

Anne ile oğlu, Bursa Çocuk Evleri'nden ayrıldıktan sonra Nazar'ın, Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğu'ndaki pasaport işlemlerini halledip, ülkeye gitti. Nazar, yaşamını annesi ve 6 Nisan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi Emilia Zafira ile Almanya'da sürdürmeye başlarken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık babaanne Hanife Taşdemir Stief ile kardeşi ve akrabaları olan tutuksuz sanıklar Mustafa T., Ayşe T., Recai M. ve Gülşen A. hakkında hazırlanan iddianame, Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

SANIKLAR İÇİN HAPİS TALEBİ

Nazar S.'nin kayıp olarak aradığı 2019'dan bulunduğu tarihe kadar hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz ve emare bulunmaması nedeniyle 1'i tutuklu 5 sanığın '18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti' suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Nazar S.'nin beyanında kendisini dövdüğünü söylediği sanıklardan Recai M.'nin 'Kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan da cezalandırılması istendi.

HER GÜN BAŞKA BİR EVE DE GİTTİĞİ BELİRLENDİ

İddianamede; Rebecca S.'nin 2019 yılında çocuğunun babası Umut K. ve babaannesi Hanife Taşdemir Stief tarafından kaçırıldığına yönelik şikayet dilekçesi sunmasının ardından açılan davada babaannenin ceza aldığı, Umut K.'nin 2024 yılında ölümünün ardından Başsavcılık tarafından soruşturma dosyasının yeniden açılarak araştırmalara devam edildiği ve babaanne hakkında adli kontrol kararı verildiği ve haftada 1 gün karakola imza vermeye gittiği kaydedildi. İddianamede; fiziki takip altında tutulan Hanife Taşdemir Stief'in imza atıp, karakoldan ayrıldıktan sonra resmi kayıtlı bulunan evine gidip bir süre burada kaldığı, sonrasında başka bir ikamete gittiğinin tespit edildiği ve bu şekilde çocuğun alıkonulduğu evden operasyonla kurtarıldığı belirtildi.

TORUNUNU İLÇE İLÇE DOLAŞTIRMIŞ

Hanife Taşdemir Stief'in, Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu'daki akrabalarına ait bağ evlerinde sakladığı torununun yerini, yakalanma şüphesiyle sürekli değiştirdiği, operasyondan 10 ay önce de Remzi M.'ye ait eve getirdiği belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN KIYAFET İLE GÜZERGAH DEĞİŞTİRMİŞ

İlçede kendi konakladığı eve her gün giden Stief'in yolda sürekli etrafını kontrol ettiği, kıyafet değiştirdiği ve torununu alıkoyduğu eve gelirken de farklı güzergahları kullandığı tespit edildi. 6 kişilik özel ekibin adım adım takip ettiği Hanife Taşdemir Stief ile birlikte akrabası olan 9 kişi de teknik ve fiziki takibe alınırken; küçük çocuğun 7 yıl sonra ilk görüntüsüne ulaşılmasıyla da operasyon düğmesine basıldı.

BABAANNESİ BAHÇEYE ÇIKARINCA GÖRÜNTÜLENDİ

Nazar'ın 7 yıl sonra kaydedilen ve dava dosyasına da giren ilk görüntüsüne de DHA muhabiri ulaştı. Operasyonun düzenlendiği 10 Mart'ta saat 04.06'da kaydedilen görüntüde küçük çocuğun babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarıldığı görüldü. Görüntülere Nazar'ın sadece başı yansırken, aynı gün saat 08.46'da kaydedilen görüntüde de yine babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarılan çocuğun bir süre sonra yeniden içeri girdiği tespit edildi. Çocuğun söz konusu evde saklandığını sadece başını görerek belirleyen özel ekip, vakit kaybetmeden operasyon düğmesine bastı. 7 yıl boyunca izine rastlanmayan Nazar S., 10 aydır alıkonulduğu harabe evden kurtarılırken, o anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.