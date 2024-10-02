Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3) - Son Dakika
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Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3)

Adana\'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3)

BAKAN KACIR: BU COŞKUYA ORTAK OLACAĞIZSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da ilk kez düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulundu.

02.10.2024 15:53
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BAKAN KACIR: BU COŞKUYA ORTAK OLACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da ilk kez düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulundu. 2018'den bu yana TEKNOFEST'i gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kacır, "Daha önce İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te Azerbaycan'da, Bakü'de bu heyecanı hep birlikte yaşamıştık. Şimdi de TEKNOFEST Akdeniz'de, Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'ndayız. 2- 6 Ekim tarihlerinde çarşambadan pazara burada bu heyecana, bu coşkuya hep birlikte ortak olacağız" dedi.

'100 BİN TEKNOGİRİŞİMCİNİN DÜNYAYA AÇILMASINI HEDEFLİYORUZ'

2018'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 14 yarışma gerçekleştirildiğini, 20 bin gencin yarıştığını hatırlatan Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl muhteşem bir rekoru gençlerimizle birlikte kırdık. 50 teknoloji yarışmasına 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. Dünyada eşi, benzeri olmayan, adeta bir toplumsal dip dalgaya dönüşmüş bir seferberliğe dönüşmüş bir hareket TEKNOFEST. Bu yılın TEKNOFEST'inde 11 yeni teknoloji yarışması var. Kuantum teknolojilerinden nükleer enerjiye, akıllı haberleşme ağlarından hava savunma sistemlerine, finans teknolojilerinden, blok zincir teknolojilerine 11 yeni yarışmayı TEKNOFEST'e ilave etmiş olduk. Her yıl yarışmacılarımız daha ileriye taşıyorlar. Artık sadece araştırma geliştirme projeleri değil, teknoloji girişimlerini de inşa ediyorlar. Malumunuz 2030 için önemli bir hedefimiz var. 100 bin teknogirişimin bu topraklardan doğmasını ve dünyaya açılmasını hedefliyoruz. İşte TEKNOFEST'ler adeta Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak bizim o hedefe taşıyan en önemli unsurlar. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde burada çok keyifli vakit geçireceğiz. 7'den 77'ye farklı yaş grupları için hazırlanmış alanlarda çok küçük yaş grubundan misafirlerimiz için hazırlanmış Bilim Merkezi alanlarında, dijital deneyim merkezleri alanlarında yine Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonlarını gerçekleştiren astronotlarımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in Türkiye'deki şu anda kurulmuş en büyük planetaryumunda milletimizle bu misyonların detaylarını paylaşacağı alanlarda ve pek çok farklı etkinlikle ziyaretçilerimize, misafirlerimize muhteşem hatıralar yaşatacağız. İnşallah TEKNOFEST'ten bu ateş çemberine dönmüş zor coğrafyada Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna güçlü şekilde devam etmesi için en önemli kazanımlarımız olmayı sürdürecek. Bizler de her daim TEKNOFEST kuşağının Türk gençliğinin önünü açmaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesi için çalışmaya, sadece savunma sanayinde değil, sanayinin teknolojinin tüm kritik alanlarında haberleşme teknolojilerinde finans teknolojilerinde, sağlık, gıda, tarım teknolojilerinde tüm bu alanlarda Türkiye'nin millileşme sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3) - Son Dakika

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