AK Parti'den Çerçeve Yasa Hamlesi: PKK/KCK’ya Yönelik Düzenleme Bu Hafta Meclis’e Sunuluyor - Son Dakika
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AK Parti'den Çerçeve Yasa Hamlesi: PKK/KCK’ya Yönelik Düzenleme Bu Hafta Meclis’e Sunuluyor

AK Parti\'den Çerçeve Yasa Hamlesi: PKK/KCK’ya Yönelik Düzenleme Bu Hafta Meclis’e Sunuluyor
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Haber: Emine DALFİDAN (TBMM) - Süreçle ilgili "çerçeve yasa" teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek, diğer partilerle de paylaşılması ve Meclis’e sunulması planlanıyor.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Süreçle ilgili "çerçeve yasa" teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek, diğer partilerle de paylaşılması ve Meclis'e sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yarın veya perşembe günü sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin gelecek hafta başında komisyonda, ardından da bekletilmeden Genel Kurul'da görüşülerek çıkarılması yönünde planlama yapılıyor.

AK Parti Grubu'nda çerçeve yasa teklifine son şeklini vermek üzere çalışmalar sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan grup koordinatörleriyle görüşmesine ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmazken yetkililer, çerçeve yasa teklifinin konu başlıklarında uzlaşma sağlanmasından sonra grup koordinatörlerinin bir araya gelebileceğini ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, "çerçeve yasa"da yer alacak hükümlerle ilgili temaslar, etki analizleri devam ediyor.

AK Parti'nin dün yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel çerçeveyle ilgili, bu süreçle ilgili çalışmaları yürüten Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Teklifle ilgili görüşmeler tamamlanıp taslağa son şekli verildikten sonra içeriğe ilişkin yarın veya perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden bilgilendirilmesi bekleniyor.

GEREKLİ SÜRENİN GEÇMESİ BEKLENMEDEN GENEL KURULA GETİRİLEBİLİR

Taslağın diğer partilerle paylaşılıp cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin, önümüzdeki hafta başında önce Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi sonra da Genel Kurul'a getirilerek, bu sürecin önümüzdeki hafta bitirilmesine yönelik planlama yapılıyor.

Yetkililer, teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının pazartesi gününe kalması halinde ise diğer partilerle uzlaşılarak, hemen Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini, komisyonda görüşmeler tamamlandıktan sonra 2 günlük yasal süre geçmesi beklenmeden Genel Kurul'a sevk edilip yasanın çıkarılmasının hedeflendiğini, böylece önümüzdeki hafta içinde yasanın çıkmasına yönelik bir süreç işletilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

KAÇ MADDELİK OLACAK?

Teklifin kaç maddelik olacağına ilişkin şu ana kadar kulislere 10-12, 12-14 ve 15 madde olduğuna ilişkin farklı bilgiler yansıdı. Yetkililer, bunun nedeninin teknik olarak henüz kesinlik kazanmamasından kaynaklandığını, temaslar devam ettiği sürece değişiklikler olabileceğine işaret ediyor.

KANUN YAYINLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK, MECLİS'TE İZLEME KURULU OLUŞTURULACAK

Şu anda üzerinde çalışılan taslağa göre, kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. "Geçici ve müstakil bir kanun" olacağı belirtilen kanun teklifinin geçerlilik süresinin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra güvenlik bürokrasisinden süreci izleyecek, raporlayacak "silah bırakmanın ve örgütün kendini feshinin takibini gerçekleştirecek" bir kurul devreye girecek.

Bu kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanların da yer alması konusunda müzakereler sürüyor.

Kurul, kendi denetim sistematiği içinde çalışacak. Kurulun aradaki işlemlerin denetleyicisi ve takip edicisi olması planlanıyor.

Ayrıca TBMM Başkanlığı bünyesinde, partilerin temsilcilerinin de olduğu, bilgilendirmeye yönelik bir izleme grubu oluşturulacak. Meclis'teki izleme grubunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan söz konusu kurulla irtibatlı çalışması öngörülüyor.

TEKLİF ORTAK MI VERİLECEK?

Yetkililer, teklifin diğer partilerin imzasıyla "ortak teklif" olup olmayacağı konusunda, "Rapor ortaklaşa çıktı, biz ortak verilmesini arzu ederiz, niyetimiz o. Raporda nasıl olacağı tarif edildi, süreç açısından da ortaklaşa verilmesi fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

Teklifin diğer partilerle ortak sunulması halinde, bir basın toplantısıyla açıklama yapılması beklenmiyor ancak her partinin teklifle ilgili kendi açıklamasını yapacağı öngörülüyor.

"PKK VE KCK YAPILANMASINA" YÖNELİK OLDUĞU AÇIKÇA YAZILACAK

Çerçeve yasa teklifinin isminin ne olacağı konusu da merak edilirken yetkililer, süreçle ilgili komisyonun isminin "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olduğuna işaret ederek, "Komisyonun ismine benzer bir şey olacak. Henüz net değil. Komisyonun kuruması amacında tanımlanmış zaten, toplumsal huzurun, güvenliğin, uyumun sağlanması amacıyla olduğu. Kavramsal olarak komisyonun raporundakine benzer olacak" bilgisini verdi.

Kanun sadece terör örgütü PKK'ya özgü olacak. Buna ilişkin, kanunun gerekçesi, tanımı ve amacında "PKK-KCK yapılanması"na ilişkin olduğu açıkça yazılacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ 3 YIL OLABİLİR

"Suç işleyen-işlemeyen örgüt üyesi" tanımının yapılacağı kanun teklifinde, denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olabileceğine yönelik müzakereler sürerken, yetkililer, "Bu süre doğrudan 3 yıl olmayabilir, arada denetim mekanizmaları olacak" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, "asker-polis şehit eden örgüt üyelerinin, örgüt yöneticilerinin" teklifin kapsamı dışında olduğunu vurguladı. Örgütün lider kadrosuna ilişkin teklifte "özel tanım yapılacağı" belirtildi.

BAŞVURU SÜRESİ VERİLECEK, MAHKEMELER DEVREYE GİRECEK

Kanun çıktıktan sonra kanun kapsamına girenler için, 6 ay veya 1 yıl gibi belli bir başvuru süresi verilecek.

Kanun kapsamına girenlerle ilgili mahkemeler göreve başlayacak. Cezaevlerindeki mahkumlar için infaz hakimlikleri, soruşturma-kovuşturma safhası içinde olanlar konusunda da ilgili mahkemeler devreye girecek. Mahkemeler, kanundaki tanımlamalar doğrultusunda uygulama yapacak.

KANUNDAN YARARLANANLARIN YENİDEN EYLEM YAPIP YAPMADIKLARI TAKİP EDİLECEK

Kanundan yararlananların daha sonra benzer terör eylemlerine devam edip etmeyecekleri takip edilecek. Yetkililer, "Eğer kişiye erteleme verilmişse veya denetimli serbestlikten yararlanmışsa onlar takip edilecek. Bu kişi her zaman yeniden terör eyleminde bulunabilir. Denetimli serbestlik döneminde bu tür eylemler gerçekleştirilmesi halinde bunlar hakkında yine ilgili kanunlardaki hükümler işletilecek. Yani failler farklı isimler altında eylem yaparsa ilgili kanunlar işletilecek çünkü potansiyel olarak her zaman yeniden canlanma, şekil değiştirme mümkün" dedi.

Önümüzdeki hafta görüşmelerin tamamlanmaması halinde Meclis'in 14 Ağustos'a kadar çalışması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

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