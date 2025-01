Ak Parti Grup Toplantısı... Erdoğan: "Ülkenin En Temel Sorunu Dedikoduyu Siyaset Zanneden Bir Muhalefete Ülkemizin Mahkum Olmasıdır"

Güncel

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep söylediğim gibi bu ülkenin ve demokrasimizin en temel sorunu vizyonsuz, programsız, plansız, tembel, dedikoduyu siyaset zanneden bir muhalefete ülkemizin mahkum olmasıdır. Darbe girişimlerinden Gezi kalkışmasına, çukur eylemlerinden kanlı terör saldırılarına, egemenliğimizi ve ekonomimizi hedef alan nice sinsi girişimlerden deprem felaketine kadar neredeyse her konuda kendi ülkesi ve milletine karşı olanların yanında saf tutan ve bundan hicap duymayan muhalefet anlayışını reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Kartalkaya yangın faciasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Bu süreçte ailelerimizin yaşadıkları derin ızdıraba saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Bir haftadır ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek itham ve iftira boyutlarına varan çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler. Çıkıp acılı ailelerimizi teskin etmek, yargının ve ilgili kurumların görevlerini yapmasını beklemek yerine telaşla davrandılar. Gece 03.27'de başlayan yangının haberi bize ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Çevre illerden ekipler de bölgeye sevk edildi. İlgili bakanlarımızı da Kartalkaya'ya gönderdik. Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermeleri noktasında gerekli soruşturmaların başlatılmasını sağladık. Alanlarında ülkemizin en yetkin isimlerinden oluşan 8 kişilik bir heyet kuruldu. Bu heyet de çalışmalarına devam etmektedir. Soruşturma devam ettikçe gözaltı sayısı 28'e yükseldi. İlk incelemelere göre otelin yangın alarm sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, işyerinde olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı tespit edilmiştir. Müfettişlerin tespitleri ile otelin Aralık ayında belediye yetkilileri tarafından geri çektirilmek suretiyle sümenaltı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum acımızı daha da katmerlemektedir.

"Laf cambazlığı ile kimse sorumluluktan kaçamaz"

Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın 'itfaiye müdürü korkmuştur' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde durulmalıdır. Umuyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacaktır. 78 canımızı bizden kopartan bu katliamda kimin sorumluluğu, kusuru, ihmali varsa hesap sormak için gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz. Laf cambazlığı ile kimse sorumluluktan kaçamaz. Her şeyin farkındayız. Güle oynaya tatile giden evlatlarının soğuk tabutlarına sarılan anaların, babaların beklentilerini gayet iyi biliyoruz. AK Parti grubumuz facianın tüm veçheleri ile araştırılması için Meclis'imize araştırma önergesini vermiştir ve kabul edilmiştir. Kurulacak komisyon uygulamadan kaynaklı sorunları tespit ederek bir daha benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken önlemleri belirleyecektir. Açgözlü müptezellerin daha fazla para kazanacağız diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına tahammülümüz yoktur. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz.

"Her meseleyi siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?"

Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatları ile, laf kalabalıkları ile ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörlerine de şunu söylüyorum; hadi yüzünüz yok vicdanınız da mı yok? Ortaya saçılan onca fecaate rağmen hiç mi utanmıyorsunuz? Bu milletin acısına ne zaman ortak olacaksınız? Her meseleyi siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? İstismar siyasetini ne zaman bırakacaksınız? Eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerdeki liyakatsizliklerinizle ne zaman cesaretle yüzleşeceksiniz? Kadrolarınız arasında veba gibi yayılan yolsuzluk, ahbap çavuş düzeni ile ne zaman hesaplaşacaksınız? Tam 8 gündür sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Bugün de aynı yerdeyiz. Bugün de empatiden yoksun kısır tartışmalara bulaşmak asla istemiyoruz. Ey muhalefet; ona buna siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Daha bir sene önce Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçimiz can verdi, zerre kadar umursamadınız. İzmir'in göbeğinde iki gencimiz ihmalkarlığınızdan dolayı elektrik akımına kapılarak can verdi, görmezden geldiniz. İstanbul'da bir parkta belediyenin açıp kapatmadığı su dolu çukura düşen 5 yaşındaki bir yavrumuz göz göre gitti. Antalya'daki teleferik ayıbının sorumlularını demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor.

"Muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak vicdan tutulmasıdır"

Hep söylediğim gibi bu ülkenin ve demokrasimizin en temel sorunu vizyonsuz, programsız, plansız, tembel, dedikoduyu siyaset zanneden bir muhalefete ülkemizin mahkum olmasıdır. Darbe girişimlerinden Gezi kalkışmasına, çukur eylemlerinden kanlı terör saldırılarına, egemenliğimizi ve ekonomimizi hedef alan nice sinsi girişimlerden deprem felaketine kadar neredeyse her konuda kendi ülkesi ve milletine karşı olanların yanında saf tutan ve bundan hicap duymayan muhalefet anlayışını reddediyoruz. Demokrasimizin bir an önce yapıcı ve sağlıklı bir muhalefete kavuşması en büyük temennimizdir. Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak vicdan tutulmasıdır."

(SÜRECEK)