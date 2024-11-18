Akar'dan Türkiye'nin Savunma Ruhu Vurgusu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Hiçbir zaman fidandan çınara Söğüt ruhunu, Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele ruhunu ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ruhunu unutmayacağız. Savunmadaki en büyük gücümüz milli birlik ve beraberliğimizdir." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Akar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu konferansa katıldı.

Akar, Türkiye'de ve dünyada ciddi bir belirsizlik olduğunu belirterek, "Her şeyin cevabını almanız mümkün değil. Dolayısıyla 'risk' diyoruz, 'tehdit' diyoruz, 'tehlike' diyoruz. Risk, ülkemize karşı herhangi bir şekilde kullanılabilecek araç gereç, SİHA, mühimmat böyle bir şey var mı? Var. O bir risk. Eğer niyet varsa bu bir tehdit. Bize karşı kullanılacak bir niyeti varsa bu bir tehdit. İsrail meselesinde konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Çatışma ortamlarının arkasında gıda ve enerji kaynaklarının yattığına işaret eden Akar, "Bir tarafta Filistin, oradaki kan devam ediyor. Diğer tarafta kuzeyimizde Ukrayna'da devam ediyor. Yemen'de, Uzakdoğu'da, Çin'de çatışma ortamları söz konusu. Fakat diğer tarafta da Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ciddi bir gerilim var. Ne olacağı belli değil. Belirsizlik çok tehlikeli. Dolayısıyla bunların hepsini görmemiz lazım. Hepsini takip etmek zorundayız. Ne için? Bekamız ve refahımız için." diye konuştu.

"Siyonazi çetelerin yaptıkları artık risk olmaktan çıktı"

Akar, İsrail'in risk olmaktan çıkarak tehdit oluşturduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"İsrail'in çıkardığı teopolitik dediğimiz arz-ı mevud meselesi. 'Dini bir gerekçeyle bütün alanlar benimdir. Biz insanız, diğerleri hayvan, ben istediğim her şeyi yaparım.' düşüncesi var. Bu da yeni bir akım olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Siyonazi çetelerin yaptıkları artık risk olmaktan çıktı. Gerçekten bizim ülkemiz için bir tehdit. Bunu görmemiz lazım. Buna göre hazırlık, buna göre plan program yapmamız lazım. Bunu da herkesin anlaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade ettiğinde bazıları farklı yorumlar yaptılar. Yanlış, gerçekten bu tehdit, şu anda İsrail'deki kara, deniz, hava vasıtasıyla Türkiye'ye karşı herhangi bir işte bulunmak, bir icraatta bulunmak, bir harekatta bulunmak, etkide bulunmak gayet mümkün. Dolayısıyla bizim bu konuda teyakkuzda olmamız, dikkatli olmamız lazım."

Sosyal medyanın etkin kullanımının önemine dikkati çeken Akar, "Sosyal medyayı bildiğimiz takdirde bu siber saldırılar, diji terör, diji saldırı vesair konularda Türkiye sizlerle beraber güçlü olacak. Aksi halde orada sadece devleti, sadece görevlileri yalnız bırakırsanız bir yere varmamız mümkün değil. Efendim tık alıyor binlerce, milyonlarca. Bizim arkadaşımız doğru bir şey söylüyor. Kimsenin haberi yok. Kimse sahip çıkmıyor. Yalan yanlış bir şey söylüyorlar. Herkes susuyor. Dolayısıyla sosyal medyayı da mutlaka bizim etkin kullanmamız lazım." dedi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir zaman fidandan çınara Söğüt ruhunu, Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele ruhunu ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ruhunu unutmayacağız. Savunmadaki en büyük gücümüz milli birlik ve beraberliğimizdir. Bunları daima hatırlayacağız. Bunlardan ders alacağız. Ülkemizin bekası, asil milletimizin refahı için, bunların yapılması bizim için hayati önem taşıyor. Bu parti meselesi değil, zihniyet meselesi. Ülke tek, vatan tek. Bu vatanın, milletin, devletin bekası için, bu milletin refahı için birlik ve beraberlik içerisinde bakmamız gereken hadise. Nedir bu? Anavatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan, dijital vatan bunlar birdir, bütündür. Bunlar parçalanamaz. Bunları Allah'a çok şükür bugüne kadar parçalamak isteyenler ya denizlere döküldü ya da bulundukları çukurlara gömüldüler. Bundan sonra da gömmeye hazırız."

"15 Temmuz'un olma sebeplerinin en başında gelen konuların biri bu din konusundaki zafiyet"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, 15 Temmuz'un sebepleriyle ilgili birçok şey söylenebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buradaki temel konu din. Eğer dini bilen toplum olsa bunun cevabını verir. Değilse aldatılırsınız. Aldatılmamak için gerçeği bilmek lazım. Trabzon'un nerede olduğunu bilmezsen İstanbul'da kahvede seni işletirler. 15 Temmuz'un olma sebeplerinin en başında gelen konuların biri bu din konusundaki zafiyet. Bunun bir an evvel giderilmesi ve temizlenmesi lazım. Bütün bunlara rağmen Çanakkale, Söğüt, Milli Mücadele ve 15 Temmuz'a karşı mücadele ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir övünçle güvenle ve gururla ifade ediyorum, uluslararası arenada şu anda özne haline geldi. Sevenler var, sevmeyenler var. Fakat özne haline geldi. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Bunu herkesin dinlemesi, anlaması lazım. Şu anda 3 kıtada etki alanımız var. Avrupa, Asya, Afrika'da etki alanımız var, orada işler yapıyoruz."

"Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara çatır çatır gömdü"

Çözüm sürecine değinen Akar, şunları söyledi:

"2013-2015 senesinde bir çözüm süreci başlatıldı. Bu devletin zafiyeti değil, devletin alicenaplığı. Devlet diyor ki 'Teröristler ben sizi yeneceğim, sizi etkisiz hale getireceğim, ben sizi gömerim. Fakat ben size bir şans veriyorum, silahlarınızı bırakın, gidin adalete teslim olun.' Teröristlerin elebaşları, arkasındaki akıl verenler bunu bir zafiyet gibi gördüler, zafiyet gibi gösterdiler ve şımardılar. Neler yaptılar. Katliamlar, sözde mahkemeler, sözde şehitlikler, mezarlıklar yaptılar. 24 Temmuz 2015'te, o katliamlardan sonra 'Yeter artık.' denildi ve harekata başlandı. Hakkari Yüksekova İkiyaka dağlarında, Şemdinli bölgesinde büyük operasyonlar yaptık. Bunlar dağlarda gömüldüler. Dağlarda Mehmetçik'le baş edemeyeceğini anlayan teröristler şehirlere kaçtılar. Çukurlar kazdılar. Bu çukurlarla başarı sağlayacaklarını zannettiler. Allah'a çok şükür Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara çatır çatır gömdü. Türkiye'yi terk ettiler. Tam o sırada 15 Temmuz hain darbe girişim oldu. Buna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, polisimizin, jandarmamızın gerçek vatansever evlatları ve asil milletimiz hep beraber Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o teröristleri, FETÖ'cüleri yerle bir etti, akamete uğrattı çok şükür. Bunun arkasından Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı başladı. Çok şükür Mehmetçik o terör koridorunu parçaladı ve teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüler. Buna paralel olarak 2019'dan itibaren de Irak'ın kuzeyinde harekatlarla hudutlarımız güvence altına alındı."

"Bizim tek derdimiz teröristler"

Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teröristlerle mücadele ediyoruz. Hiçbir şekilde bizim yaptığımızı maalesef bazı ülkelerin devlet başkanları, bakanları, genelkurmay başkanları dahil orayı çaptırıyorlar, bizim Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde yaptığımız operasyonları oradaki Kürtlere, Araplara karşı yapıldı şeklinde ifadelerde bulunuyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Biz hiçbir ordunun göstermediği kadar planlamada, icraatta büyük bir ciddiyetle samimiyetle dikkat ettik. Hiçbir sivile zarar vermedik. Kültürel, dini, tarihi yapılara, çevreye zarar vermemek için her türlü tedbiri aldık, almaktayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim tek derdimiz teröristler. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Biz bunların peşindeyiz. Mehmetçik bunların korunaklarını, sığınaklarını tek tek buluyor ve bunları imha ediyor. Teröristleri etkisiz hale getiriyor."

Teröristlerin önünde iki yol olduğunu ifade eden Akar, "Birincisi bulundukları çukura gömülecekler. İkincisi adalete teslim olacaklar. Başka yolları yok. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse PKK, YPG, PYD de asla ve asla Kürtlerin, Zazaların, kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Hiçbir şekilde bu kabul edilemez." diye konuştu.

Programa, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, diğer protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'yu da ziyaret eden Akar, daha sonra Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde düzenlenen Sıla Sohbetleri programında öğrencilerle bir araya geldi.