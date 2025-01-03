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Antalya, 2024'te Tarihi Turist Rekoru Kırdı

Antalya, 2024\'te Tarihi Turist Rekoru Kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Antalya 2024 yılında 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaştı. 1 milyon yurt dışı Türk vatandaşı da kente geldi.

03.01.2025 12:58  Güncelleme: 13:05
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Antalya'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı. Antalya Havalimanı'ndan giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcu sayısı ile birlikte, 2024 yılında kente gelen toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 278 bin 103 oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2024 yılında Antalya'mızın turizmdeki büyük başarısına yakından tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya'nın 2024 yılında tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attığı belirtildi. Açıklamada, "Antalya'ya 2024 yılında gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak, 16 milyon 925 bin 349'a ulaştı. Antalya Havalimanı'ndan giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcu sayısıyla birlikte, 2024 yılında kente gelen toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 278 bin 103 olarak kaydedildi. Bu rakamla Antalya, bir yıl içinde ağırladığı toplam ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti" ifadelerine yer verildi.

'ZİYARETÇİ SAYISI TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI'

Bakanlık, açıklamasında, "Bir yıl içinde yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak, 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu veri, Antalya turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Hava yoluyla 2024 yılında kente gelen günlük ziyaretçi sayısında da tarihi bir zirveye ulaşıldı. 3 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden giriş yapan 102 bin 755 ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı elde edildi. Bu rakam, Antalya turizminin yoğunluğunu ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koydu" denildi.

EN ÇOK TURİST GELEN ÜLKELER

Yılın 12 aylık döneminde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile birinci oldu. Almanya 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya takip etti.

GURBETÇİ REKORU DA KIRILDI

Antalya, 2024 yılında yurt dışından gelen Türk vatandaşı ziyaretçi sayısında da tarihi bir başarıya imza attı. 1 yıl içinde yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu veri, Antalya turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISINDA ZİRVE NOKTASI

Hava yoluyla 2024 yılında kente gelen günlük ziyaretçi sayısında da tarihi bir zirveye ulaşıldı. 3 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden giriş yapan 102 bin 755 ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı elde edildi. Bu rakam, Antalya turizminin yoğunluğunu ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

ARALIK AYI ZİYARETÇİ VERİLERİ

Antalya'ya aralık ayında gelen turist sayısı, 318 bin 641 olarak kaydedildi. Aralıkta kente en çok ziyaretçi, 81 bin 244 ile Almanya'dan gelirken Rusya Federasyonu 46 bin 793 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 34 bin 170 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika takip etti.

BAKAN ERSOY: TARİHİ BAŞARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın 2024 yılında toplam 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ile tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak, rekor kırdığını belirtti. Ersoy, "Antalya'mıza yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımızın sayısı da ilk kez 1 milyon barajını aştı. Bu tarihi başarı, şehrimizin uluslararası cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi. Antalya turizmi; doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle büyümeye ve Türkiye'yi bir turizm merkezi olarak zirvede tutmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2025 yılında yeni rekorlara imza atmayı diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya, 2024'te Tarihi Turist Rekoru Kırdı - Son Dakika

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