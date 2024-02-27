Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "5 Yıllık Süreçte 77 Projeyle Yola Çıktık, 182 Proje Tamamladık"

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, basın mensuplarıyla bir araya geldiği proje tanıtım toplantısında, "Beş yıllık süreçte 77 projeyle yola çıktık, 182 proje tamamladık. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, büyüklerimizin özgürce yaşayabileceği, aydınlık bir Antalya için azimle gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Böcek, basın mensuplarıyla buluştu. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda Başkan Böcek'in 5 yılda kente kazandırdığı hizmetler anlatılırken, yeni dönemde hayata geçireceği 132 projenin de tanıtımı yapıldı.

Beş yıllık görev süresinde birçok olumsuzluk ile karşı karşıya kalmasına rağmen Antalya'ya hizmetin hiç aksamadığını söyleyen Böcek, şöyle konuştu:

"Dünyanın göz bebeği Antalya'mız için borç lügatı yapmadan çalışmalara başladık. Antalya'ya hizmet eden herkese teşekkür ettik. Yarım kalan projeleri tamamladık. Göreve geldiğim de hiç unutmam 'ASAT'ın elektrikleri kesilecek' dediler. 2018 Ağustos ayından 2019 Mart ayına kadar 78 milyon liralık elektrik borcu ödenmemiş. Aylık 5 milyon 130 bin TL faiz ödüyorduk. Gerekli tasarrufları yaptık. Hiçbir çalışma arkadaşımızı siyasi görüşü nedeniyle cezalandırmadık. Sadece 28 arkadaşımız siyaset yaptığı için disiplin kurulu kararı ile işten çıkarıldı, 38 arkadaşımızın görev yeri değişti. Sosyal belediyecilik ilkesiyle kimseyi kırmadan Antalya'mızın aydınlık geleceği için çalıştık.

"EXPO ALANINI CANLI TUTACAĞIZ"

Antalya'da 2 olan festival sayısını 8'e çıkardık. Ülkede ortaya çıkan ekonomik krize rağmen hizmetlerimiz hiç aksamadı. Hatırlarsınız hükümet 'EXPO alanına tramvay yapıyoruz' diye lansman yaptı. Seçimden sonra EXPO'nun tramvay parasını, 379 milyon TL'yi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldılar. Bugünün parasıyla 2 milyar TL'dir. EXPO için Antalya'daki bütün belediyelerin gerçekleşen bütçelerinin binde 2'sini aldılar. Şu an EXPO'da sünnet düğünü yapılıyor. EXPO hevesimiz 6 ay sürdü, sonrasında atıl bir şekilde bırakıldı. Antalyalı vatandaşlarımızın parasını oraya yatırdık. Şimdi düğün yapılıyor. Yeni dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak EXPO alanında gastronomi festivali gibi birçok etkinlik yaparak EXPO alanını canlı tutacağız. EXPO alanına yönelik tarım ve turizm alanına yönelik önemli projelerimiz olacak.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SUYUNU SUNAN BELEDİYEYİZ"

Yerelden kalkınma projesiyle bugüne kadar yapılmayan birçok proje hayata geçirdik. Çiftçimize, üreticimize makine teçhizat yönünden gerekli bütün destekleri, teknolojik yenilikleri sunduk. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik 50 ton suyu 50 TL yaptık. Türkiye'nin en ucuz suyunu halkımıza sunan belediyeyiz. 5 ton suyu 5 TL yaptık. Şu an beş ton su bir ekmekten daha ucuz. Bunları hep tasarrufla yaptık. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza 10 tona kadar suyu ücretsiz yaptık. Engelli bireylerimize yönelik yüzde 10 olan su indirimi yüzde 40'a çıkarttık. Üniversite öğrencilerimize 5 ton suyu ücretsiz yaptık. Şimdi 10 tona çıkartıyoruz.

"77 PROJE İLE YOLA ÇIKTIK, 182 PROJE TAMAMLADIK"

3 bin 311 kilometre içme suyu hattı yaptık. Türkiye'de 30 Büyükşehir arasında bu bir ilktir. 514 kilometre kanalizasyon yaptık. Aksu'ya gidin orda köfteciler vardır yanında kokudan durulmazdı. Kepez ilçesine 162 km kanalizasyon yaptık. Finike'nin denizin kenarındaki 8 mahallede kanalizasyon yoktu. Bunları dahi tamamladık. Beş yıllık süreçte 77 projeyle yola çıktık, 182 proje tamamladık. Antalya'mız konserlerin iptal edilmediği siyaset üstü bir şehirdir. Antalya'mızda ne Ata'mızdan ne de Cumhuriyeti'mizden öden vermedik, vermeyeceğiz. Biz önce bize seven seçen insanlara Allah'ımıza hesap veriyoruz. Sonra halkımıza hesap veriyoruz. Ben Antalya'da 2002 yılından itibaren muhalefette çalışan bir belediye başkanıyım. Antalya'nın en büyük fuar ve kongre merkezini yaptık. Doğal gazı bitmiş bir Konyaaltı inşa ettik.

"BİZ İNSANLARA DOKUNUYORUZ"

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. 11 kreş yaptık. Bizim anlayışımızda belediyecilik insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Kovid dönemini hatırlayın. Yeri geldi hesaplarımıza bloke kondu. Biz oradaki insanlara yardım ettik. Askıda fatura uygulaması yaptık. Birçok vatandaşımıza destek olduk. Belediye mülklerimizde kiralarımızı öteledik. Esnafa yönelik 23 TL olan su ücretini 11 TL'ye düşürdük. Sosyal belediyecilik anlayışı ile öğrencilerimize 8 bin TL burs desteği veriyoruz. Antalya'da İmar Yönetmeliği'ni güncelledik. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımızı davet ederek yaptık. Ben bilirim anlayışı ile yapmadık. 2022 yılında Deprem Master Planı çalışmalarına başladık. 19 ilçenin yapı stokunu envanterini çıkartıyoruz. Bütün belediyelerimize 7 defa yazı yazdık. Serik ve Kepez Belediyesi yapı stoku envanterini göndermedi. İnsanların deprem olmadan can güvenliği önemli bizler için. Biz insanlara dokunuyoruz.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA SESLENİYORUM: BU KADAR UCUZ SİYASET NEDEN YAPILIR"

26 milyon vatandaşa hizmet ediyoruz. Burası Antalya; böyle denizi, kumu, antik kenti olan başka bir şehir yok. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı'mıza sesleniyorum. Halka hizmet hakka hizmettir. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Belek Arıtma'yı yaptık. 20 yıl Antalyalının atıksu gelirini verdik. Sayın Bakan geçtiğimiz günlerde Kemer'de arıtmayı ziyaret etmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kemer Arıtma'yı yakında bitiriyoruz demişler. 14-28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Antalya'ya geldi. Ona da yalan söylediler. 'CHP'li belediyeler arıtma yapmıyor biz yapıyoruz' diye. Kimse babasının malını bağışlamıyor. Kimse kusura bakmasın burası Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Muhittin Böcek ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzası ile 27 yıl Kemer'de atıksu gelirimizi verdik. Müteahhitlik anlaşması gibidir. Ne var bunda? Bu projeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ile yapıyoruz deyin. Bu kadar ucuz siyaset neden yapılır?"

Geçen beş yıllık süreçte ek bütçeler yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Böcek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız 1.8 milyar TL'lik bütçe mazot ve enerji parasıdır. 2022 yılında Ekim ayında ASAT'a 34 milyon elektrik parası geldi. 2023 yılı Ekim ayında ise 184 milyon elektrik parası geldi. Sadece bir aylık elektrik bedeli bu. Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediye arasında sudaki KDV indirimini ilk uygulayan belediyeyiz.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜYEN HERKESİN OYUNA TALİBİM"

Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim sevdamız Antalya'dır. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar. Bir mahallede kaç oy aldık diye bakmadım. Benim hayatımın geçtiği şehir Antalya. Hayatımın ikinci yaşamını verdiği bu şehirde gençlere, kadınlara, çocuklara, büyüklerimize özgürce yaşayabileceği, aydınlık bir şehre azimle gururla devam edeceğiz. Türkiye'nin ittifakı kurulmuştur. Antalya'da Antalya'nın İttifakı kurulmuştur. Ben kendisini Türkiye Cumhuriyeti kabul eden ezana, al bayrağı sahip çıkan, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen AK Partili, ülkücü vatandaşımın da oyuna talibim. Tüm ittifakın belediye başkanıyım. Bütün vatandaşların memnuniyeti sonucunda 'Herkesin Başkanı' olmaya devam edeceğim."

"ALTIN PORTAKAL'I SEÇİME KURBAN ETTİLER"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin 60'ıncı yılında hükümetin baskısıyla iptal edildiğini söyledi. Devletin dört tane bakanının açıklama yaptığını hatırlatan Başkan Böcek, "Herkesin özgürce yaşadığı bu şehirde sadece seçime kurban ettiler kimse kusura bakmasın. Türkiye İttifakı'nın desteğiyle yeniden göreve geleceğiz ve Altın Portakal'ın altmışıncısını Muhittin Böcek olarak yapacağım" dedi.

Yeni dönem için hazırladıkları vizyon projelerin tüm vatandaşlara dokunacağını aktaran Başkan Böcek, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan buldukları 59 milyon 850 bin Euro'luk krediye hazine garantisi verilmediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransız Kalkınma Ajansı bize güvendi krediyi çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bu krediye Ak Parti'li arkadaşlar ret verdi. Antalya'da seçim siyaset bu kadar böyle ucuz mu olur? Böyle küçük işlerle uğraşılır mı? Şimdi bu krediyle yılda 500 milyon lira harcadığımız atık çamuru bertarafı için yakma tesisi kuracağız. Hızla gelişen Altıntaş bölgesinin nüfusa yönelik Lara Arıtması'nın kapasitesini iki katına çıkaracağız. Ayrıca Altıntaş bölgesinin altyapısını, pazar yeriyle, spor sahalarıyla kısa sürede tamamlayacağım."

Türkiye'nin turizmden 45 milyar dolar olan gelirinin 20 milyar dolarının Antalya'dan sağlandığının altını çizen Başkan Böcek, 26 milyona ev sahipliği yaptıklarını ancak 2 milyon 696 bin nüfusa göre devletten pay aldıklarını kaydetti. Kundu Turizm Yolu'yla ilgili proje için turizmcilerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret ettiklerini anlatan Böcek, şu bilgileri verdi:

"ANTALYA'DAN KAZANIP ANTALYA'YA YATIRIM YAPILMIYOR"

"Bakanımız 'Paramız yok' dedi. Antalya'dan kazanıp Antalya'ya yatırım yapılmıyor. En azından burada yarısını siz verin dedik onu da vermediler. Şimdi toplantılar yapıyor Sayın Bakanımız muhtarlarımıza falan, belediye başkanı adaylarıyla çalışıyorlar. Arkadaşlar Antalya'da tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz."

EMEKLİLER İÇİN YAŞAM KÖYÜ PROJESİ

Antalya'da 490 bin emekli yaşadığı bilgisini veren Başkan Böcek, şunları dile getirdi:

"O emekli asgari ücret bile alamıyor şu anda. Yazık değil midir? Eğer bir ülke emeklisine sahip çıkamıyorsa ondan bir şey olmaz denir. Bizim yaşlılarımızın konaklayabileceği Yaşam Köyü, Yaşlı Bakım Evleri projelerimiz var. Ayrıca şehit yakınlarına, dul ve yetimlerine yönelik bir çalışma içerisindeyiz. İnsanların yanında olacağım."

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan önce 20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan Böcek, şunları kaydetti:

"107 MECLİSİN 71'İNE KATILMAYANLAR BÜYÜKŞEHİR'E TALİP OLMAYA ÇALIŞIYOR"

"20 yılda toplam 10 ya da 15 kez büyükşehir belediye meclisi toplantısına katılamadım. Şimdi Büyükşehir'e talip olan arkadaşlar son beş yıllık süreç içerisinde 107 meclis toplantısının 71'ine katılmamış. Hani rakibiniz diyorsunuz ya, rakibim yok benim rakibim kendim. Eğer bir yere talip olduysanız kent adına, ilçenizin A'dan Z'ye her şeyiyle ilgileneceksiniz. Şov yapma yeri değildir meclisler. 107 meclisin 71'ine katılmayan arkadaş Büyükşehir'e talip olmaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın. Siyaset insanların gözünü boyamak insanlara yanlış şey söylemek değildir. Ben kendimi Antalya'ya adadım derken, 20 yılda 10 veya 15 defa meclise katılmamışım. Sen 5 yılda 107 meclisin 71'ine katılma, oradan Bakanlığın yapacağı işleri konuş, doğru olmayabilir. Biz Antalya'da hemşerilerimizi kandırmadık. Hiç olmayacak şeyleri konuşmadık. Hizmetin hasedi olmaz. Antalya'mız için çivi çakan iktidarıyla muhalefetiyle belediye başkanlarına kurum kuruluşlarımıza her ortamda teşekkür etmeden çekinmedik."

Ulaşımla ilgili sorulara da cevap veren Başkan Böcek, son 5 yılda Antalya nüfusunun 184 bin 549 kişi arttığını, 387 bin 696 yeni aracın trafiğe çıktığını kaydederek, sözlerine şöyle son verdi:

"Bunun içinde servisler yok. Depremden sonra 11 ilden gelen vatandaşlarımız yok. Rus-Ukrayna Savaşı'ndan sonra gelen yabancı plakalar yok. Göreve geldikten sonra ne bir cadde kapattım, ne bir yanlış bir işlem yaptım. 125 hem uzaktan erişim hem akıllı kavşak yaptık. Cırnık köprüsünü genişlettim, 4-5 şeride çıkardım. Trafik denetleme merkezi kurduk, Gazipaşa'ya kadar tüm trafik ışıkları kontrolümüzdedir. 102 yeni otobüs aldım. İktidar oldun mu yapman gerekenler çok açıktır, bellidir. Çevre yolları yapılmalı. Hızlı tren ihalesi yapıldı şimdi. Her seçim dönemi bir ihale yapılıyor bu yollarla ilgili. Antalya da bunlara artık yani yeter diyecek diye düşünüyorum."