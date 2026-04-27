Bakan Yardımcısı Sayan, Akıllı Ulaşım Zirvesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Mektubunun Okunmasını 'Siyasi' Buldu

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Akıllı Ulaşım Zirvesi'nin 17'ncisi İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu mektubunda, "İçinde bulunduğumuz dönemde, karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden gelmenin yolu; akıl, bilim ve sağduyudan geçmektedir" ifadesine yer verdi. Zirve katılımcılarından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise bu mektuba tepki gösterdi. Sayan "Bir kamu programında, hakkında devam eden ciddi yargı süreci bulunan bir kişinin gönderdiği mektubun siyasi metin gibi okutulması, bu kürsünün kişisel savunma alanına dönüştürülmesidir" dedi.

İBB öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde İstanbul Akıllı Ulaşım Zirvesi'nin 17'ncisi İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Akıllı ulaşım sistemlerinin geleceğine yön verecek projelerin ve vizyonların sektörün uzmanları ve liderleri tarafından konuşulacağı zirvenin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jurgis Vilcinskas ve ITS Europe Başkanı Angelos Amditis ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Zirve'de İBB'nin ulaşım ve teknoloji iştirak şirketleri; İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul da yerini aldı. Zirvenin açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan yaptı.

Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yaklaşık 34 milyon yolculuğa güvenli, konforlu, entegre hizmet sunuyoruz"

"Sizleri İstanbul'da ağırlamaktan, bu seçkin kongrede bir arada olmaktan onur duyuyorum. Ulaşım, İstanbul'umuz gibi büyük bir şehirde, ekonomik kalkınmanın, sosyal adaletin ve sürdürülebilir yaşamın temel unsuru. Bu nedenle üzerine titizlikle eğiliyoruz. Bu konuda çok çalışıyoruz. İstanbul bir metropol. Her gün milyonları taşıyoruz. İstanbul'a bu kalabalığı biz getirmedik ama çözüm için biz uğraşıyoruz. 2019'dan bu yana Ekrem Başkanımızın öncülüğünde çok çalışıyoruz. Bugün, eş zamanlı yürütülen metro projelerinde dünyada birinci sıradayız. 44,1 kilometre uzunluğunda 7 ayrı raylı sistem hattının inşaatını aynı anda devam ettiriyoruz. Sürücüsüz metro işletmeciliğinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz. Metrobüs sistemimiz, günlük yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor. İstanbulkart ile gerçekleştirilen yolculuklarda raylı sistemlerin payını yüzde 35,5'ten yüzde 43'e çıkardık. 2025'te, toplu ulaşım araçlarımızla bir günde toplamda yaklaşık 9,5 milyon İstanbulluyu taşıdık. Her gün yaklaşık 34 milyon yolculuğa güvenli, konforlu, entegre hizmet sunuyoruz."

"Başarımızın arkasında dijital dönüşüm var"

Bu başarımızın arkasında ise muazzam bir dijital dönüşüm hikayesi var. 2 bin 500'den fazla kavşağı yeni nesil teknolojilerle uzaktan yönetiyor, trafik akışını verilerle optimize ediyoruz. 60.000'den fazla kamerayla otobüs, minibüs, taksi ve deniz araçlarını anlık olarak izliyor ve denetliyoruz. AKOM, İETT, Metro ve İtfaiye gibi tüm birimlerimizle canlı iletişim kurarak şehri tek merkezden koordine ediyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri ve SCADA altyapısıyla yönetim süreçlerimizi dijitalleştiriyor, hata payını minimize ediyoruz. Metro hatlarımızı sürücüsüz teknolojilerle donatıyor; İstanbul'u otonom araç testlerinde öncü bir dünya şehri yapıyoruz. Yapay zeka destekli sürücü analizleri, dijital biletleme ve akıllı kavşaklarla hem güvenliği hem de hızı artırıyoruz. Dijital taksi uygulamalarıyla güvenli hizmet sunarken, İETT'yi sürücü destek sistemleriyle dünya çapında örnek bir marka haline getiriyoruz.

"Sürdürülebilir kentsel ulaşım planı ile bu ölçekte dünyada öncü ilk şehiriz"

Tüm bunları; ulaşımın çevreye duyarlı ve insan odaklı olması gerektiğini de bilerek yapıyoruz. AB eş finansmanıyla hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı ile bu ölçekte dünyada öncü ilk şehiriz. Düşük emisyon bölgeleri, yayalaştırma ve trafik sakinleştirme projeleriyle şehir yaşamını herkes için daha konforlu kılıyoruz. 700 kilometreyi aşan raylı sistem ağı ve 1.050 kilometreye ulaşacak bisiklet yollarıyla geleceğin İstanbul'unu inşa ediyoruz. Eski sistemin yerine, bütçeye yük getirmeyen, toplu taşıma entegreli 2 bin 400 yeni elektrikli bisikletle modern paylaşım dönemini başlatıyoruz. Tarihi Yarımada'nın dokusunu korumak ve canlandırmak için Ulaşım Eylem Planı'nı hayata geçiriyoruz. 2026'nın ilk günlerinde düzenlediğimiz ve 210 paydaşın katıldığı Ulaşım Çalıştayı'nda olduğu gibi, tüm bu adımlarımızı atarken katılımcılığı ve ortak aklı esas alıyoruz. Vizyonumuzu hayata geçirirken, şu an bu salonda olduğu gibi, uluslararası işbirliklerinin kritik önemini çok iyi biliyoruz"

"Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu: 'Ülkemiz zor bir demokrasi sınavından geçiyor'"

Aslan, konuşmasının sonundan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği şu mektubu okudu:

"Sayın misafirler, kıymetli katılımcılar, değerli dostlar, Sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Öncelikle, aranızda bulunamamaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Ülkemiz zor bir demokrasi sınavından geçiyor. Ama bu sınavı milletimizin iradesiyle en iyi şekilde atlatacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli ekiplerinin bu önemli organizasyonu büyük bir özveri ve başarıyla hayata geçirmiş olmasından dolayı gurur duyduğumu belirtmek isterim. Kalbimin ve desteğimin; inovasyonu besleyen, bilgi paylaşımına imkan tanıyan ve ortak aklı büyüten bu tür uluslararası buluşmalarla, yani sizlerle birlikte olduğunu özellikle vurgulamak isterim. İçinde bulunduğumuz dönemde, karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden gelmenin yolu; akıl, bilim ve sağduyudan geçmektedir."

"Bu kıymetli kongre de tam olarak bu ruhu yansıtmaktadır"

Bu zorlukları aşabilmek, ancak bilgi ve enformasyonun paylaşılması, farklı deneyimlerin bir araya gelmesi ve ortak bir zekanın üretilmesiyle mümkündür. Bu nedenle, bu tür yenilikçi ve bilgi odaklı organizasyonları tüm gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. İstanbul, tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olmuş; ticaretin, kültürün ve insan hareketliliğinin kalbi olarak öne çıkmış eşsiz bir şehirdir. Bu şehirde geçmiş ile gelecek, gelenek ile yenilik ve tecrübe ile bilgi iç içe geçerek yaşamaya devam etmektedir. Bugün burada düzenlenen bu kıymetli kongre de tam olarak bu ruhu yansıtmaktadır.

"Ulaşım politikalarımızı ve şehirlerimizi nasıl tasarladığımızı yeniden düşünmemizi zorunlu kılmaktadır"

İstanbul' un büyüklüğü yalnızca fiziki ölçülerle ifade edilemez. Bu şehir, her gün milyonlarca insanın, fikrin, ürünün ve bilginin hareket ettiği devasa bir yaşam alanıdır. Böylesine yoğun ve çok katmanlı bir yapıyı yönetmek; ancak bilgiye dayalı, teknolojiyle desteklenen ve yenilikçi bir anlayışla mümkün olabilir. Günümüzde şehirlerimizin karşı karşıya olduğu en büyük sınamalardan biri de iklim değişikliğidir. Bu küresel mesele, ulaşım politikalarımızı ve şehirlerimizi nasıl tasarladığımızı yeniden düşünmemizi zorunlu kılmaktadır.

"Daha akıllı ulaşım sistemleri kurmak; tercih değil, gelecek nesillere karşı sorumluluktur"

Ulaşım sektörü, karbon emisyonlarının önemli bir bölümünü oluştururken; aynı zamanda çözümün de en güçlü parçasıdır. Daha temiz, daha verimli ve daha akıllı ulaşım sistemleri kurmak; sadece bir tercih değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluktur. Bu noktada akıllı şehir teknolojileri; veriye dayalı karar alma süreçleri, entegre ulaşım ağları ve sürdürülebilir mobilite çözümleriyle bizlere güçlü bir yol haritası sunmaktadır. Şehirlerimizi daha dirençli, daha yaşanabilir ve çevreyle uyumlu hale getirmek için bu dönüşümü birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Bu noktada, birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin değeri her zamankinden daha büyüktür.

"İyilik paylaştıkça çoğalır"

Anadolu kültüründe ifade edildiği gibi, 'iyilik paylaştıkça çoğalır' Bizler de biliyoruz ki bilgi ve enformasyon da paylaşıldıkça çoğalır; çoğaldıkça yeni fikirler üretir ve insanlığın ortak aklını güçlendirir. Bu ortak akıl, bizleri daha dayanıklı, daha rekabetçi ve daha yenilikçi kılar. İnanıyorum ki bu kongre vesilesiyle kurulan bağlar, paylaşılan deneyimler ve geliştirilen iş birlikleri; yalnızca bugünün değil, geleceğin şehirlerini şekillendirecek önemli bir temel oluşturacaktır."

Mektubun okunmasının ardından UTS Avrupa Başkanı Dr. Angelo Amditis, AB Türkiye Delegasyonu'ndan Jurgis Vilcinskas'da birer konuşma yaptı.

"İmamoğlu'nun mektubun okunmasına Bakan Yardımcısı Sayan sert tepki gösterdi"

Konuşma sırası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'a geldi. Sunumunu İngilizce olarak başlayan Sayan, Türkçe İmamoğlu'nun mektubunun okunmasını eleştirdi. Sayan konuşmasında şunları söyledi:

"Uluslararası bir sempozyumda, özellikle de ulaşılabilirlik ve çevresel değerlerin önem arz ettiği faaliyetlerin sunulması gerekirken, biraz önce ne yazık ki henüz nihayetlenmemiş hukuki bir sürecin bu platforma siyasi yönleriyle taşınması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu da İstanbul gibi dünyanın metropollerinin gözdesi bir şehrin yerel yönetim itibarıyla da uluslararası ölçekte ziyadesiyle zayıflatmaktadır. Çünkü biz bu toplantıya gelirken teknik konuları konuşacağımızı, İstanbul'un akıllı trafik sistemlerinde bir merkez ve öncü olması için neler yapacağımızı çalışmak için böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. İBB Sayın Başkanvekili'nin benim salonda bulunmadığım bir an az önce yaptığı konuşmadaki mektupta bulunan bazı ifadeler, ne yazık ki belgelerle desteklenen gerçeklerin üzerini örtmeye yetmemekte."

"İstanbul'un kaynakları, milletin emaneti ve yargı önündeki ciddi istisnalardır"

Bir kamu programında, hakkında devam eden ciddi yargı süreci bulunan bir kişinin gönderdiği mektubun siyasi metin gibi okutulması, bu kürsünün kişisel savunma alanına dönüştürülmesidir. Burada ben sizlerin huzurunda bu konuları dile getirmek istemezdim ancak görüyoruz ki bazı gerçeklerin açıkça hatırlatılması artık zaruri hale gelmiştir. Bugün burada yapılmak istenen şey, hukukun konusu olan iddiaları duygusal söylemlerle gölgelemek ve kamuoyunun dikkatini asıl meselelerden uzaklaştırmaktır. Oysa mesele bir mektup meselesi değil; İstanbul'un kaynakları, milletin emaneti ve yargı önündeki ciddi istisnalardır.

"Hakkında son derece ağır ve ciddi iddialar bulunan ve yargılama süreci devam eden kişiden gelen mektubun…"

?Milletin emaneti olan kaynakların nasıl usulsüzce kullanıldığına dair süren yargılamanın devam etmesidir. Hakkında son derece ağır ve ciddi iddialar bulunan ve yargılama süreci devam eden kişiden gelen mektubun uluslararası bir toplantıda okunduğunu büyük bir hayretle duymuş olduk. Söz konusu iddialar Türkiye Cumhuriyeti yargı organları tarafından büyük bir titizlikle ve derinlemesine araştırılmaktadır. Tamamen hukuki bir süreci ve kamu kaynaklarını koruma sorumluluğunu uluslararası bir toplantıda dile getirilmesinden duyduğum üzüntüyü belirtiyor, teknik sunumuma devam ediyorum"

"İBB iştiraklerinden 17. ITIS Avrupa Kongerisi'ne çıkarma

Konuşmaların ardından protokoldekilerin kurdele kesmesiyle 3 gün sürecek zirvenin açılışı resmen açılmış oldu. Daha sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yurtdışından gelen konuklara İBB'nin ulaşım ve teknoloji iştirak şirketleri olan; İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul standlarını gezdirerek bilgi verdi.