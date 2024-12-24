Balıkesir\'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı

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Özgür Özel\'den iktidara HTŞ uyarısı: Yeni bir felaket olur

Balıkesir güne şiddetli bir patlamayla uyandı. Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlama sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı bölgeye yönlendirildi.

12 ÖLÜ, 4 YARALI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR patlayıcı üretim tesisinin kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Vali Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden olduğunun değerlendirildiğini ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Sadece kapsül üretimi yapan binada çökme olduğunu belirten Ustaoğlu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlama nedeniyle soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN IŞIKHAN: MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN: SÜRECİ YERİNDEN TAKİP EDİYORUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, süreci yerinden takip ettiklerini bildirdi. Akın sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir Kavaklı Köyü'nde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimizle beraber süreci teyakkuz halinde yerinden takip ediyoruz."