Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden yaşandığının değerlendirildiğini söyledi.

24.12.2024 09:30  Güncelleme: 09:39
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Balıkesir güne şiddetli bir patlamayla uyandı. Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlama sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı bölgeye yönlendirildi.

12 ÖLÜ, 4 YARALI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR patlayıcı üretim tesisinin kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Vali Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden olduğunun değerlendirildiğini ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Sadece kapsül üretimi yapan binada çökme olduğunu belirten Ustaoğlu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlama nedeniyle soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 3 yaralı

BAKAN IŞIKHAN: MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN: SÜRECİ YERİNDEN TAKİP EDİYORUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, süreci yerinden takip ettiklerini bildirdi. Akın sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir Kavaklı Köyü'nde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimizle beraber süreci teyakkuz halinde yerinden takip ediyoruz."

Balıkesir\'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı

İsmail Ustaoğlu, Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Johny Guitar:
    rabbim korusun milletimizi bu tür kazalardan 33 0 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah nedir bu arkadaş bu fabrikalar ya yanıyor ya patlıyor anlamadım gitti 26 5 Yanıtla
  • Mehmet Hatip:
    Rabbım yardımcıları olsun 24 1 Yanıtla
  • Reyyan:
    ya bu ülkede neden bu aralar bir şeyler sürekli patlıyor, düşüyor, zarar oluyor? 15 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    işçi kardeşlerime Allah rahmet eylesin. 14 0 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Rabbim yar ve yardımcımız olsun milletimizin başı sağ olsun yaralılara acil şifalar versin 11 0 Yanıtla
  • aaaaa:
    her zamanki gibi açmayan video:) 4 0 Yanıtla
  • Fevzi dikbiyik:
    yaralarıra Allah bol şifalar versin vefat edenlere Allah rahmet eylesin işgüvenliği hafife alanlar ve bir şey olmaz düşüncesi ile birlikte hareket ederler sonuçları hep maalesef acı oluyor 3 0 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Allah rahmet eylesin,vatan millet sağolsun,birliğimiz dirliğimiz daim olsun.. 3 0 Yanıtla
  • Nurhat Akbaş:
    Allahım rahmet eylesin ailesine yakınlarına mevlam sabırlar versin milletinin başı sağolsun 2 0 Yanıtla
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