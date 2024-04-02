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Beşiktaş'ta çıkan yangında görgü tanığı esnafın ifadeleri - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangında görgü tanığı esnafın ifadeleri

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanığı esnaf Mehmet Cengiz, içeriye giren arkadaşlarını ve itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördüklerini, gazın inanılmaz derecede yoğun olduğunu ve ciddi bir duman akışı olduğunu belirtti. Yangın sırasında binanın diğer tarafında bulunan otoparkın boşaltıldığı ve içeride bulunan kişilerin zehirlenme riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Diğer bir görgü tanığı Sema Soğancı ise yangının aniden başladığını, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle cesetlerin çıkmaya başladığını ve insanların dışarı çıkmakta zorlandığını anlattı.

02.04.2024 22:59
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Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanığı esnaf Mehmet Cengiz, "İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı." dedi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin esnaf Mehmet Cengiz, AA muhabirine, alevlerin dış cepheyi sardığını, o esnada apartman görevlilerinden birinin ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

Cengiz, "Doğal gazı kestiler. Yangının daha da büyüyüp dış cepheyi komple sarmasını engellediler. Akabinde seçim bürosunda görevli polisler vardı. Onlara seslendik anons geçtiler." diye konuştu.

Binanın diğer tarafının otopark olduğunu ve bütün gazın oraya dolduğunu kaydeden Cengiz, "Otoparkın boşaltılması sağlandı. İçeride yaklaşık 60-70 kişinin olduğundan bahsedildi. Sedye üzerinde olan arkadaşları, ekipler sağlam bir şekilde çıkarttı, sonrası daha kötüydü. İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı. Alevleri burada çok az bir noktada gördük, onun dışında içeriye dolan gazla zehirlenme başladı." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarından Sema Soğancı ise her yerin yangın yeri gibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi. Patlamalar, çatlamalar, öyle sesler duydum. İçeride insanlar var mı diye merak ettim. İtfaiye geldikten sonra cesetler çıkmaya başladı. İnsanlar bağırış, çağırış gidiyordu. O kadar ani oluştu ki her şey. Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu. Kimsenin bir şeyden haberi yok çünkü herkes bir yerlere koşturuyordu. Dışarı çıkmakta çok zorlanmışlardır. Daire kapısından çıktıktan sonra birisi 'hemen giysi odasına gidin, herkes orada toplansın' demiş çünkü ön kapıdan giriş yokmuş ya da kapı mı kilitliymiş bilmiyorum."

Kaynak: AA

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