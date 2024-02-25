Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı: Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadan askeri operasyon istemiyoruz - Son Dakika
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı: Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadan askeri operasyon istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı: Refah\'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadan askeri operasyon istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadan askeri operasyon istemediklerini açık bir şekilde ifade ettiklerini söyledi. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'a sunulan bir plan olmadığını belirtirken, Gazze'de yaşayan 1 milyon kişinin küçük bir alana sıkıştırıldığını ve insani yardım sisteminin de burada olduğunu vurguladı. Sullivan, İsrailli yetkililerle yaptığı tüm görüşmelerde sivilleri koruyacak bir plan olmadan askeri operasyon istemediklerini dile getirdi. Ayrıca, Biden'ın İsrail'e silah satışını askıya alma ihtimali hakkında yorum yapmayan Sullivan, görüşlerini İsrail'e net bir şekilde ilettiklerini ve Tel Aviv'in dönüş yapmasını beklediklerini belirtti. Sullivan, Paris'te yapılan görüşmelerle ilgili detay vermedi ancak esir takası ve çatışmalara ara konusunda genel bir anlayış sağlandığını ifade etti. Mısır ve Hamas yetkililerinin Katar'da ilave görüşmeler yapacağını belirten Sullivan, nihai anlaşmanın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

25.02.2024 21:43  Güncelleme: 21:46
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NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle görüşmelerinde açık şekilde Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden "askeri operasyon" istemediklerini söylediklerini aktardı.

Sullivan, NBC ve CNN'e röportaj verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'a Refah'taki sivillerin korunmasına ilişkin bir plan sunulmadığını kaydeden Sullivan, " Gazze'nin diğer tarafında yürütülen operasyonlar nedeniyle küçücük bir alana sıkıştırılmış 1 milyon kişiden bahsediyoruz. Aynı zamanda tüm insani yardım sistemi de burada." dedi.

Sullivan, sivilleri koruyacak, güvenlik, gıda, kıyafet ve barınak sağlayacak bir plan olmadan Refah'ta ilave "askeri operasyon" istemediklerini İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde açık bir şekilde dile getirdiklerini belirtti.

Planı görene kadar Biden'ın İsrail'e silah satışını askıya alma ihtimali bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Sullivan, varsayımda bulunmak istemediğini, görüşlerini İsrail'e net bir şekilde aktardıklarını, bu çerçevede Tel Aviv'in dönüş yapmasını beklediklerini bildirdi.

Sullivan, Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar arasında yürütülen görüşmelerle ilgili ise detaya girmeyeceğini ancak esir takası ve çatışmalara aranın nasıl yürütüleceği konusunda "genel bir anlayış" sağlandığını dile getirdi.

Mısır ve Hamas yetkililerinin Katar'da ilave görüşmeler yapacağını aktaran Sullivan, konuya ilişkin nihai anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bekleyip, göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı: Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadan askeri operasyon istemiyoruz - Son Dakika

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