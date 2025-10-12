Beyoğlu'nda Mahsur Kalan Adam 6 Saatte Kurtarıldı - Son Dakika
Beyoğlu'nda Mahsur Kalan Adam 6 Saatte Kurtarıldı

Beyoğlu\'nda Mahsur Kalan Adam 6 Saatte Kurtarıldı
12.10.2025 10:49
Portekizli Caires Ferraiera, tünelde mahsur kaldı, 6 saatlik operasyonla kurtarıldı ve sınırdışı edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa- Hasköy Tüneli girişinde 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı.Edinilen bilgilere göre bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti.

DUVARIN ARASINDA GÜNLERCE MAHSUR KALDI

İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen adam, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. İçeride mahsur kalan adamın açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Adamın tünel girişindeki dar alandan geçerek içeri girdiği tespit edildi.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

EKİPLER BALYOZLA DUVARI YIKTI

Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki adam bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı. Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yanına ulaştıkları adam bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Ardından da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 saat süren operasyon DHA kamerasına saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

PASAPORTUNU KAYBEDİNCE SOKAKTA YAŞAMIŞ

Diğer yandan polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırılan adamla, tercüman eşliğinde görüşme yapıldı. Görüşmede adamın Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu tespit edildi. Ferraiera'nın ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldiği, buradan İstanbul'a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa'da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera'nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

TÜNELE UYUMAK İÇİN GİRMİŞ

Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera'nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi. Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.

Kaynak: DHA

