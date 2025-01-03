Boğaziçi Direnişinde 4 Yıl Geride Kaldı: Kayyum Rektör Atamasına Tepkiler Sürüyor

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O da Arabistan yolcusu

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'den Milletvekili aday adayı da olan Melih Bulu'yu rektör atamasıyla başlayan direniş 5. yıla giriyor. Boğaziçililer dört yıldır yağmur kar demeden, rektörlük makamına sırtını dönüp protesto gerçekleştiriyor. Bu süreçte üniversitenin kapısına kelepçe vuruldu, protesto eylemi yapan öğrenciler gözaltına alındı, seçilmiş eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder ve mezunlar okula alınmadı, akademisyenlerin dersleri iptal edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu, rektör olarak atadı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin "kayyum" olarak nitelendirdiği Bulu'nun 2002'de AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu ve 2015'te AKP İstanbul Milletvekili aday adayı olarak seçimlere katıldığı biliniyor.

Melih Bulu, görevinde 7'nci ayı tamamlayamadan 15 Temmuz 2021 tarihinde yine Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci rektör vekili olarak atandı. "Paraşütle Atama" nitelemesi "Kayyum Rektör" tanımının yanına eklendi. İnci'nin asaleten ataması ise 21 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. Bu süreçte ne öğrencilerin ne de akademisyenlerin tepkisi sona erdi. Halen birçok öğretim üyesi, rektörlük binasına sırtını dönme nöbetine devam ediyor.

ANKA Haber Ajansı, geçen 4 yıldaki önemli bazı önemli gelişmeleri kronolojik olarak derledi. Öne çıkan olaylar şöyle:

Biber gazı sıkıldı

2 Ocak 2021: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Melih Bulu rektör olarak atandı.

3 Ocak 2021: Öğrenciler, "kayyum rektör" diye nitelendirdikleri Melih Bulu'yu kampüste protesto etmeye başladı.

4 Ocak 2021: Öğrencilerin üniversite içerisindeki direnişinin büyümesi üzerine polis müdahale etti. Güney Kampüs'te izin verilmeyen yürüyüş, Kuzey Kampüs'te devam etti. Öğrencilere biber gazı sıkan polisin üniversitenin giriş kapısına kelepçe vurması da tepki çekti ve direnişin simgesi haline geldi. Dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da direnişe destek verdi.

5 Ocak 2021: Protestolara katıldığı belirlenen 20'den fazla öğrenci, evleri basılarak gözaltına alındı. Gözaltındaki öğrenciler, çıplak aramaya direndikleri için darp edildiklerini ifade etti.

Öğrenciler Bulu'yu canlı yayında yuhaladı

5 Ocak 2021: Öğretim üyeleri, cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını dönme eylemine başladı. Akademisyenlerin bu protestosu halen devam ediyor.

5 Ocak 2021: Olayların büyümesi üzerine Melih Bulu, bir televizyon programının canlı yayınına katıldı. "Tepkilerin ardından istifa edecek misiniz" sorusuna Bulu, "Niye istifa edeyim" yanıtını verdi. Kapıya kelepçe takılmasını da Bulu, "Kapı kırıkmış, kapıyı tutturmak için kelepçe takılmış. Öyle bir pratik çözüm bulunmuş" sözleriyle savundu.

6 Ocak 2021: Melih Bulu, katıldığı bir YouTube kanalının canlı yayınında odasından öğrencilere el salladı. Öğrenciler ise yuhalayarak "Suda balık oynuyor, Melih camdan el sallıyor" diye çocuk şarkısıyla ironik bir karşılık verdi.

6 Ocak 2021: İstanbul Valiliği, öğrencilerin rektörü protesto edecekleri eylemi koronavirüs salgını gerekçesiyle yasakladı. Bunun üzerine öğrenciler, Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı.

8 Ocak 2021: Öğrenciler, kampüste sandıklar kurarak "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü demokratik bir seçimle belirlenmelidir" yazılı oy pusulalarıyla, temsili bir seçim yaptı. Ayrıca Aşık Mahzuni Şerif'in "Yuh Yuh" parçasından direnişe uyarlanan bir klip yayınlandı.

Erdoğan, Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

8 Ocak 2021: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da kıldığı cuma namazının ardından "Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır" sözleriyle Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

9 Ocak 2021: Erdoğan, katıldığı bir açılışta, Gezi Parkı eylemlerine de gönderme yaparak "Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgilisi yoktur" sözleriyle Boğaziçi direnişini hedef aldı.

30 Ocak 2021: Üniversitede öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide, Kabe üzerine şahmeran temalı bir figür ve resmin dört köşesine de gökkuşağı bayrakları asıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarının ardından 2 öğrenci tutuklandı.

1 Şubat 2021: Üniversite önünde devam eden eylemlerde polisin bir öğrenciye, "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diye bağırdığı iddiası üzerine "Aşağı bakmıyoruz" sloganı sembol hale geldi. Protestolarda 159 öğrenci gözaltına alındı.

Erdoğan, öğrencileri yine terörist olmakla suçladı

1 Şubat 2021: Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir" tepkisini gösterdi.

3 Şubat 2021: Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı partisinin il kongrelerinde yine Boğaziçili öğrencileri hedef aldı. Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz" ifadelerini kullandı.

5 Şubat 2021: Erdoğan, cuma namazı çıkışında, "Önüme gelen 9 adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli 'İstifa etmelidir' diyor. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler" açıklamasını yaptı.

6 Şubat 2021: Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim Fakülteleri kuruldu.

Fizikçi Naci İnci, Sosyal Bilimler'in başına geçti

9 Şubat 2021: Melih Bulu'nun yardımcısı Naci İnci, kampüste öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. "Bölümünüzden iki öğrenci tutukluyken siz hiç utanmıyor musunuz rektör yardımcılığını kabul etmeye? Bu kadar meslektaşınız, yan yana ders verdiğiniz hocalarımız protesto ederken siz nasıl kabul ettiniz böyle bir görevi" soruları üzerine İnci, "Şimdi toplantıya gireceğim, daha sonra sizi dinleyeceğim" diyerek uzaklaşı görüntüsü verdi.

13 Şubat 2021: Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Selami Kuran atandı.

1 Mart 2021: Melih Bulu, rektör yardımcılığını kabul eden fizik profesörü Naci İnci'yi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün başına atadı.

25 Mart 2021: Güney Kampüs'ten Kuzey Kampüs'e geçmeye çalışan 12 öğrenci, LGBTİ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

19 Nisan 2021: Rektör Melih Bulu, İletişim Fakültesi'ne dekan olarak atandı.

Melih Bulu alındı, Naci İnci atandı

15 Temmuz 2021: Tepkilerin dinmediği üniversitede Melih Bulu, rektörlük görevinden alındı. Bulu'nun yerine rektör vekili olarak Naci İnci atandı.

26 Temmuz 2021: Sinema ve belgesel alanında dersler veren öğretim üyesi Can Candan'ın görevine son verildi.

21 Ağustos 2021: Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne asaleten atandı.

26 Ağustos 2021: Resmi olarak görevine başlayan Naci İnci, kampüste öğrencilerle karşılaştı. El sallayarak "Nasılsınız" diye sorduğu öğrenciler İnci'ye, "İyi değiliz. Nasıl iyi olabiliriz sizce? Hala el sallayabiliyorsunuz. Kime selam veriyorsunuz? Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz. Utanmadan 'Nasılsınız' diye sorabiliyorsunuz" diye tepki gösterdi.

İnci'yi protestoya tutuklama

6 Ekim 2021: Rektörlük binası önünde Naci İnci'yi protesto eden öğrencilerden 10 kişi gözaltına alındı. İnci'nin isim isim şikayet edilmesi sonucu öğrencilerin gözaltına alındığı öğrenilirken, 2 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Kasım 2021: 4 Ekim günü düzenlenen protestolara katılan 6 öğrenciye, İnci'nin talebiyle Fen-Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu tarafından okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

9 Aralık 2021: Naci İnci, rektörlüğe sırtlarını dönerek eylemlerini sürdüren 16 akademisyen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

19 Ocak 2022: Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt görevden alındı.

Rektör İnci, kendisini dekan atadı

27 Temmuz 2022: Prof. Dr. Selami Kuran, Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa etti. Rektör İnci, kendisini vekaleten dekan olarak atadı.

9 Ekim 2022: "Mezunlar Günü Etkinliği" düzenlemek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BUMED), üniversite yönetiminin izin vermediğini belirterek "Boğaziçi tarihine kara leke, ilk kez mezunlar okula alınmadı" açıklamasını yaptı. Etkinlik, Akatlar'daki Sanatçılar Parkı'nda düzenlendi.

22 Ağustos 2022: Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, İnci yönetiminin açtığı soruşturmanın ardından 3 ay görevinden uzaklaştırıldı.

30 Eylül 2023: Rektörlük binasına 1000'inci günde de sırtlarını dönen Boğaziçili akademisyenler, "Bin kere söyledik. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" dedi.

Özgür Özel'den ziyaret

2 Nisan 2024: Prof. Dr. Cem Say, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

23 Nisan 2024: Üniversitenin seçimle gelen ilk rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder okula alınmadı. Rektör Naci İnci, "Ergüder'in üniversitemiz kampüsüne girişinin kısıtlanması söz konusu değildir. Bu sabah bir yanlış anlama nedeniyle kampüs girişinde yaşanan talihsiz olayın ardından kendisi ile görüşerek durumu açıkladım" bilgisini paylaştı.

6 Aralık 2024: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'ne giderek öğrencilerin ve akademisyenlerin direnişine destek verdi. Rektörü "kayyum" olarak nitelendiren Özel, "O kapıya konulan kelepçe, saray rejiminin üniversiteye nasıl baktığının tam olarak fotoğrafıdır" dedi.

Dört yıl boyunca, değeri yaklaşık 4 milyar Dolar iddiasıyla üniversitesinin arazisi de tartışılırken, Boğaziçi Üniversitesi ve Hacıosman Bayırı'na yönelik doğal SİT alanı statü değişikliği, üniversite arazisi yapılaşmaya açılabilir endişesi yarattı. Dört yıldır tartışılan bir başka konu ise Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisinin olup olmadığı...