Tanju Özcan yine ağzını bozdu: 7 gölün 5\'ini alacakmış, 3\'ün 1\'ini bile alamaz

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Düzce ve Bolu belediye başkanları arasında bu kez de Yedigöller Milli Parkı ile ilgili gerginlik yaşanıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı AK Partili Faruk Özlü'nün 'Yedigöller Milli Parkı'nın yarısı Düzce'nin, kusura bakmasınlar. Nasıl Düzce Dağı diyorsak, Yedigöller'in de 5 tanesi bizim' sözlerine tepki göstererek, "7 gölün 5 tanesi nereden senin oluyor. 7 gölün 5'ini alacakmış, 3'ün 1'ini bile alamaz. Ne zaman sıkışsa Bolu Dağı'nın adı Düzce Dağı diyor. Oranın adı Bolu Dağı. Tamam paraya sıkıştın biliyorum. Her borçlanma döneminde bize çatıyor. Düzce halkı ile Bolu halkını karşı karşıya getirmeye çalışıyor" dedi. İki başkan daha önce Bolu Dağı'nın ismi ile ilgili tartışma yaşamıştı.

YOL ÇALIŞMASINA TANJU ÖZCAN'DAN TEPKİ

Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Bolu Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yalnızca Bolu'dan giriş yapılabilen doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na Düzce tarafından da giriş yapılabilmesi için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan yol çalışmasına tepki gösterdi. Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yüklenerek, "Düzce Belediye Başkanı durup dururken 'Abant'a Düzce'den yolu bağlayacağız' diye açıklama yaptı. Bir ay boyunca acaba tepki veren olur mu diye sustum. Orayı karış karış dolaştık. Amaç o yolu düzeltmek değil, genişletip açmak. Çok sayıda ağaç kesilmiş. Buradan mevcut Abant yoluna alternatif olarak bir yol yapılmaya çalışılıyor. Benim buradaki kaygım şu. Bolu'ya yaklaştıkça yol çok daralıyor. Açmak için şimdiden binlerce ağaç kesilmiş. Nüfus yoğunluğumuz Bolu'nun batısında İstanbul, Bursa, Kocaeli hepsi o tarafta. Abant'a gelenlerin 6'da 5'i İstanbul yönünden geliyor. Bizim buradaki yol üzerinde esnaflarımız var, binlerce kişi çalışıyor otellerde. O yol o şekilde açılırsa oradaki esnafımız ne olacak? Oradaki çalışanlar işsiz kalacak. Bu boyutunu da düşünmek zorundayım ve bunu sadece ben düşünmek zorunda değilim. Niye sesiniz çıkmıyor. Kendi partim değil burada AK Parti'nin il başkanı var, CHP'nin var, MHP'nin var, başka partilerin var. Niye sesiniz çıkmıyor? Göz göre göre binlerce ağaç kesilecek. Batı tarafından gelenler o yolu kullanacak. Ne olacak bizim esnafımızın hali" diye konuştu.

"DÜZCE HALKI İLE BOLU HALKINI KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Tanju Özcan ayrıca, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün 'Yedigöller'in yarısı Düzce'nin, kusura bakmasınlar. Nasıl Düzce Dağı diyorsak, Yedigöller'in de 5 tanesi bizim. Karayolları haritasına bakın Düzce'de gözüküyor' sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:

"7 GÖLÜN 5'İNİ ALACAKMIŞ, 3'ÜN 1'İNİ BİLE ALAMAZ"

"Düzce Belediye Başkanı durup durup sarıyor. Yedigöller Milli Parkı ile ilgili açıklama yapmış. Şimdi Düzce Belediye Başkanı göllerin 5 tanesi Düzce'nin 2 tanesi Bolu'nun demiş. Yedigöller Milli Parkı'nın hepsi Bolu'nun Mengen ilçesi sınırları içerisinde. Tamamı Bolu'nun sınırlarında kalıyor. Niye bu alanlara giriyorsun. İkinci bir yol da buraya açılıyor. Asıl ağaç katliamı buradan olacak, görmemezlikten ve duymamazlıktan geliyorlar. Yedigöller Milli Parkı'nı elimizden almaya çalışan Düzce Belediye Başkanı var. Abant'a alternatif yol açmak bahanesiyle bize ekonomik ve çevresel anlamda büyük zarar vermek isteyen birileri var ama bizim sesimiz çıkmıyor. Yedigöl'ün 5 tanesi nereden senin oluyor. 7 gölün 5'ini alacakmış, 3'ün 1'ini bile alamaz. Ne zaman sıkışsa Bolu Dağı'nın adı Düzce Dağı diyor. Oranın adı Bolu Dağı. Tamam paraya sıkıştın biliyorum. Her borçlanma döneminde bize çatıyor. Düzce halkı ile Bolu halkını karşı karşıya getirmeye çalışıyor" diye konuştu.

TANJU ÖZCAN: KAYNAŞLI'YI, YIĞILCA'YI, AKÇAKOCA'YI ELİNDEN ALDIRMA, AKILLI OL

İki başkan geçtiğimiz Temmuz ayında Bolu Dağı'nın ismi nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Düzce Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Özlü, Bolu Dağı'nın adının "Düzce Dağı" olduğunu ifade etmişti. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ise Özlü'ye " Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol." sözleriyle yanıt vermişti.