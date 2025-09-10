Genç kadın ve annesinin katledildiği olayda yürek parçalayan detay - Son Dakika
Genç kadın ve annesinin katledildiği olayda yürek parçalayan detay

Genç kadın ve annesinin katledildiği olayda yürek parçalayan detay
10.09.2025 14:29
Genç kadın ve annesinin katledildiği olayda yürek parçalayan detay
Afyonkarahisar'da Muharrem Türkan'ın mahkemeden boşanma kararı çıktığı gün tabancayla vurarak öldürdüğü eski eşi ve kayınvalidesi yan yana toprağa verildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Türkan'ın 22 el ateş ettiği belirlenirken, öldürülen genç kadının 3 aylık evladının olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı yakınlarında dün saat 11.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Kübra (26) ve Muharrem Türkan (32) saat 10.00'da görülen davada boşandı. Duruşmanın ardından taraflar adliyeden ayrıldı. Kübra Karadeniz, annesi Elvida Karadeniz (62) ve ablası Ayşegül Çankaya (31) araçla, Ayşegül Çankaya'nın eşi Ramazan Çankaya ise motosikletle eve dönmek üzere yola çıktı.

Eski eşi tarafından katledilen genç kadın ve annesi yan yana toprağa verildi

BACANAĞINI SİLAH KABZASIYLA YARALADI

Ramazan Çankaya evin önüne geldiğinde Muharrem Türkan ile karşılaştı. Ramazan Çankaya ile Muharrem Türkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Muharrem Türkan yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla Ramazan Çankaya'nın başına vurarak yaralarken, şarjörü yere düşürdü. Muharrem Türkan şarjörü almaya çalışırken, Ramazan Çankaya ise olay yerinden kaçtı. Koşarken telefonunu düşüren Çankaya, eşi Ayşegül'ü uyarmak için yolda rastladığı bir temizlik görevlisinden yardım istedi. Ramazan Çankaya görevlinin telefonundan eşini aradı ancak ulaşamadı.

22 EL ATEŞ ETMİŞ

Bir süre sonra Kübra Karadeniz, annesi ve ablası Kocatepe Parkı yakınlarında Muharrem Türkan ile karşılaştı. Muharrem Türkan'ın tabancayla peş peşe ateş ettiği Kübra Karadeniz, Elvida Karadeniz ve Ayşegül Çankaya ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Muharrem Türkan ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme Muharrem Türkan'ın 22 el ateş ettiği belirlendi.

Eski eşi tarafından katledilen genç kadın ve annesi yan yana toprağa verildi
Elvida Karadeniz (62)

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, BALDIZI AĞIR YARALI

Hastanede tedaviye alınan Kübra Karadeniz ve Elvida Karadeniz kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşegül Çankaya'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ramazan Çankaya ise hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

3 AYLIK BEBEĞİ ÖKSÜZ KALDI

Kübra Karadeniz ve Muharrem Türkan'ın 3 aylık bir bebeği olduğu belirtildi.

Eski eşi tarafından katledilen genç kadın ve annesi yan yana toprağa verildi
Kübra Karadeniz (26)

ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kübra Karadeniz ve Elvida Karadeniz'in cenazeleri bugün sabah adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kübra ve Elvida Karadeniz'in cenazeleri Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesine getirildi. Anne ve kızın cenazesi Kocaöz Mezarlığı önünde kılınan namaz sonrası yan yana toprağa verildi.

Eski eşi tarafından katledilen genç kadın ve annesi yan yana toprağa verildi

BİLİNDİK BAHANENİN ARKASINA SAKLANDI

Diğer yandan Muharrem Türkan'ın ilk ifadesinde, "Yolda, eski eşim ve ailesiyle karşılaştım. Eski eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Bunu gururuma yediremedim. Bir anlık öfkeyle tabancayla eski eşimi, kayınvalidemi ve baldızımı vurdum" dediği öğrenildi. Muharrem Türkan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Bugün adliyeye sevk edilen Muharrem Türkan güvenlik gerekçesiyle protokol kapısından içeri alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç kadın ve annesinin katledildiği olayda yürek parçalayan detay - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.