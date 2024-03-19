Bülent Kuşoğlu Hatay\'da yerel seçim çalışmalarına devam etti

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hatay'da ziyaret ettiği Reyhanlı Çerkes Derneği'nde; "Merkezi idarenin çok büyük yanlışları var, eksiklikleri var. Müdahalesi çok çok gecikmiş. En fazla zarar gören yer ki sonra tespit edilmiş, Hatay maalesef yalnız bırakıldı. Sayın Başkan'ın yalnız olmaması için bizler de buraya geldik" dedi.
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hatay'da Reyhanlı Çerkes Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eski CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, eski İstanbul Milletvekili Metin Işık, Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Fevzi Suvaroğlu da katıldı. Kuşoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
" Ankara'dan geliyorum. Uzun zamandan beri Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber çalıştım partide de ondan önce bürokraside de. Hem Başkanımıza hem de sizlere çok selamlarını ve saygılarını iletti. Özellikle selam borcumu da iletmek istedim. Bu toplantıyı özellikle ben arzu ettim.
Bundan 100-150 yıl önce bizler buraya geldik Kafkasya'dan. O tarihlerde Anadolu'ya büyük göçler oldu. O tarihlerde dünyanın dengeleri yeniden kuruluyordu. Yeniden denge arayışı içinde 2 dünya savaşı çıktı. Yeni denge arayışları söz konusuyken bizlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni arayışlarda olmaması lazım. 100-150 sene önceki gibi göçlerle perişan olmamız lazım. Onun için de mevcut durumumuzun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye'nin çok iyi yönetilmesi lazım.
"MERKEZİ İDARENİN ÇOK BÜYÜK YANLIŞLARI VAR"
Biraz önce Sayın Başkanım açıkladı, deprem sonrası yaptıklarını ve sıkıntılarını ki gerçekten ben Ankara'dan bakan birisi olarak Sayın Başkanı çok takdir ediyorum. Hiç kolay değil. Bu kadar büyük bir depremden sonra merkezi idarenin çok büyük yanlışları var, eksiklikleri var. Müdahalesi çok çok gecikmiş. En fazla zarar gören yer ki sonra tespit edilmiş, Hatay maalesef yalnız bırakıldı. Sayın Başkan'ın yalnız olmaması için bizler de buraya geldik.
"TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ YÖNETİLMESİ LAZIM"
Türkiye'nin birlik beraberlik içinde olması lazım. İyi yönetilmesi lazım. Bunun ne kadar önemli bir dönem olduğunun farkında olan bir yönetim olması lazım. Ukrayna'da büyük sıkıntı var. Avrupa, Rusya ile karşı karşıya. Öbür tarafta Tayvan'da sıkıntı var. Ortadoğu'daki sıkıntı buralara çok yansıyor. Önümüzdeki dönemin Türkiye'sinin çok çok iyi yönetilmesi lazım.
Sayın Başkan gibi başkanlara da çok ihtiyacımız var. Deneyimli, dürüst, ne yaptığını bilen, bilinçli başkanlara, yöneticilere çok ihtiyacımız var."
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Lütfü Savaş, "30 projeden 18'i kabul edildi. 367 milyon euro altyapı yatırımı için AB projeleri onaylandı. Hatay'da deprem riski devam ediyor. Yakında beklenen Ölüdeniz hattında muhtemel depremin 7.5 civarında olacağı tahmin ediliyor. Kıbrıs üzerinden gelen fay hattının tahmini şiddeti 6 olması bekleniyor. Hatay olarak yerinde dönüşümü gerçekleştireceğiz. Üç tip konut yapacağız. Altyapı ücreti almayacağız. Hayat boyu kiralık arsa vereceğiz. Sadece üst yapı için ev sahipleri kendi evini yapacak" diye konuştu.
Kuşoğlu ve beraberindeki heyet, 21 Mart'ta Adana ve Mersin'e giderek seçim çalışmalarını sürdürecek. Kuşoğlu, gelecek hafta eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ile birlikte Balıkesir, İzmir ve Aydın'da saha çalışması yapacak.
Son Dakika › Güncel › Bülent Kuşoğlu Hatay'da yerel seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika
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