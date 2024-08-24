Büyük Taarruz\'un 102. yılı Afyonkarahisar\'da coşkuyla kutlanacak

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BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun düşman işgaline karşı Büyük Taarruz'da kazandığı zafer, 102'nci yılında Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlanacak.

Büyük Taarruz'da kazanılan zaferle 102 yıl önce küllerinden yeniden doğan Türk milleti, Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini dünyaya gösterdi. Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. Türk ordusunun zaferiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı taçlandırıldı.

ZAFER HAFTASI KUTLANACAK

Büyük Taarruz, 102'nci yılında Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği topraklarda coşkuyla kutlanacak. Bir hafta sürecek Zafer Haftası etkinlikleri, Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde yapılacak. 25 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da Şuhut Atatürk Evi ziyaretiyle başlayacak etkinlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yer alacak.

TEMSİLEN ATLI BİRLİKLER İZMİR'E UĞURLANACAK

Büyük Taarruz'da süvarilerin Afyonkarahisar'dan İzmir'e hareketini temsilen saat 21.00'de Jandarma Atlı Birlikler Komutanlığı'na bağlı atlı birlik, Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanacak. Sonrasında, Şuhut Belediye Stadyumu'na, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak. Stadyumdaki etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Halk Dansları Topluluğu gösterisi sahnelenecek, sanatçı Nilgün Kızılcı konseri yapılacak, Anayurt Marşı ve Türk Dünyası koreografisi gerçekleştirilecek.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Çakırözü köyündeki etkinlik saat 23.30'da kahramanlık türküleri dinletisiyle başlayacak. Büyük Taarruz hakkında video gösterimi yapılacak kutlamalarda, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Müzik Grubu tarafından müzik dinletisi sunulacak. Etkinliğe katılanlar saat 00.30'da taarruzun başlatıldığı ve ilk akınların yönetildiği 1874 metre rakımlı Kocatepe'ye yürüyüş yapacak. Dönemin Türk askerlerini canlandıran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Tarihi Tören Takımı ile yürüyüşte yer alanlar lazer gösterileri eşliğinde uğurlanacak. Çakırözü köyünden başlayacak Zafer Yürüyüşü, saat 04.30'da Kocatepe'de sona erecek. Kocatepe'de, katılımcılara 102 yıl önce gerçekleşen askeri harekat anlatılacak.

BİSİKLETLİLER SANCAĞI İZMİR'E GÖTÜRECEK

26 Ağustos Pazartesi Afyonkarahisar'daki Atlı Spor Tesisleri'nde 9. Rahvan At Yarışları Zafer Kupası gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de il protokolünün katılımıyla Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda etkinlik yapılacak. Kocatepe'de gerçekleştirilecek Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda sporcular, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan alacağı sancağı İzmir'e götürüp Vali Süleyman Elban'a teslim edecek.

ÇELENK SUNUMU VE SAYGI ATIŞI YAPILACAK

Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelengi konulmasının ardından saygı atışı gerçekleştirilip, Türk bayrağı göndere çekilecek. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapacak. İkmal ve Garnizon Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir subay, törene katılanlara Büyük Taarruz'u anlatacak. Saat 12.00'de Bayburtlu Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde anma töreni yapılacak.

ZAFER MÜZESİ AÇILACAK

Aynı gün Zafer Meydanı'nda tadilatı tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Kurtuluş Savaşı ile ilgili fotoğraflar, topografik harita, belge, askerlerin silahı, konserve kutuları gibi savaşta kullanılan malzemeler ile 24 Mart 1936'da açılışı yapılan Utku Anıtı'nın kurdelesinin kesildiği gümüş makas sergilenecek. Müzede Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Tevfik Bıyıkoğlu ve diğer komutanların kaldıkları odalar ziyarete açılacak. 26 Ağustos'ta saat 20.30'da Zafer Meydanı'nda Kıraç konseri yapılacak.

KENT MERKEZİNDE MEHTERLİ KUTLAMA

27 Ağustos'ta Gedik Ahmet Paşa Camisi'nde (İmaret) saat 12.45'te şehitlerin ruhuna ithafen mevlidi şerif okutulup, vatandaşlara lokum ikram edilecek. Afyonkarahisar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, fotoğraf sergisi mehter takımı ve halk oyunları gösterisi yapılacak. Kentte yaşayanların katılacağı Zafer Halk Yürüyüşü'nde İmaret Camisi'nden Anıtpark'a kortej gerçekleştirilecek. Kutlamalar kentin farklı noktalarında, alışveriş merkezlerindeki etkinliklerle devam edecek.

ŞEHİTLİKLERDE TÖREN

Büyük Taarruz'da 13'üncü ve 20'nci alaydan şehit olanların anısına yapılan şehitliklerden Anıtkaya Şehitliği'nde 28 Ağustos'ta saat 10.00'da anma töreni yapılacak. Törende şehitlikteki mezarlara karanfil bırakılacak. Saat 13.30'da ise Sinanpaşa ilçesindeki Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören yapılacak.

FENER ALAYI

29 Ağustos saat 14.00'te 'Türk Tarihinin Dönüm Noktası Büyük Taarruz ve 30 Ağustos' başlıklı panel yapılacak, Türk Tarih Kurumu arşivinden fotoğraflarla Milli Mücadelede Batı Cephesi Sergisi ziyarete açılacak. Etkinlikler kapsamında Kocatepe Spor Kompleksi'nde geleneksel spor oyunları gerçekleştirilecek. Sonrasında saat 20.45'te askeri bando eşliğinde Zafer Bayramı Fener Alayı yürüyüşü yapılacak. Kurtuluş Caddesi'ndeki yürüyüş Anıtpark'ta sona erecek. Etkinliklerde konser ve halk oyunları gösterisi yapılacak.

30 AĞUSTOS COŞKUSU

30 Ağustos'ta Kocatepe Parkı Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni yapılacak. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, makamında il protokolünü Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. İscehisar Kaymakamlığı tarafından Giresunlular Şehitliği'nde saat 16.00'da tören yapılacak. Zafer Meydanı'nda da saat 18.00'de halk oyunları gösterisi ile tiyatro gösterimi gerçekleştirilecek.