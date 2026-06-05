Büyükçekmece'de Adalet Yürüyüşü Gerçekleştirildi... Özgür Çelik: Kadim Anadolu Toprakları Büyük Bir Zalimlikle Karşı Karşıya

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu CHP'li isimlere yönelik operasyonun birinci yılındı Büyükçekmece'de Adalet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Kordonboyu'nda Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen yurttaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sandık", Kılıçdaroğlu'na ise "Kurultay" çağrısı yaptı. Mektubu okunan Hasan Akgün, "Bugün geriye dönüp baktığımda alnım açık, başım dik, vicdanım rahattır" derken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "Bir yıl yedi aydır kadim Anadolu toprakları büyük bir zulümle, büyük bir zalimlikle karşı karşıya" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar için Büyükçekmece'de akşam saatlerinde Adalet Yürüyüşü gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kız kardeşi Neslihan İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün ve CHP'nin İstanbul 3. Bölge ilçe örgütlerini katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

1 yıl önce tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar için düzenlenen yürüyüşe geçtiğimiz hafta tahliye edilen Büyükşehir ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin ve bir süre önce beraat eden Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir de katıldı.

Büyükçekmece Kordonboyu'nda Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen yurttaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sandık", istinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na tedbiren getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ise "Kurultay" çağrısı yaptı. Vatandaşların alkışlar ve sloganlar eşliğinde destek verdiği Adalet Yürüyüşü'nün sonunda CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi tarafından 1 yıldır Silivri'de tutulan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün mektubunu okudu. Hasan Akgün mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"BAŞIM DİK, VİCDANIM RAHATTIR"

"Bir yıldır demir parmaklıklar ardındayız… Ama bilin ki yüreğimiz Büyükçekmece'nin sokaklarında, meydanlarında, parklarında, okullarında ve siz değerli hemşehrilerimizin arasındadır. Çünkü bizim hikayemiz makamların değil, halkın hikayesidir. Ben hayatımı elli yılı aşkın süredir bu kente adadım. Eğitime katkı sunmak için okullar yaptık; gençlerimiz için spor tesisleri kurduk, kültür merkezleri açtık, parklar ve yaşam alanları kazandırdık, yollar yaptık, sosyal projeler geliştirdik. Çocuklarımızın geleceği, gençlerimizin umudu ve büyüklerimizin huzuru için gece gündüz çalıştık. Bugün geriye dönüp baktığımda alnım açık, başım dik, vicdanım rahattır. Ben yalnızca halkıma hizmet etmeye çalıştım. Eğer bir suç aranıyorsa, benim suçum Büyükçekmece'yi sevmek, halkıma hizmet etmek ve bu kentin geleceği için mücadele etmek olmuştur. Ancak herkes bilsin ki; hakikati duvarların arkasına hapsetmek mümkün değildir."

AKGÜN: HALKIN İRADESİ TESLİM ALINAMAZ

Halkın sevgisini zincire vurmak mümkün değildir. Milletin iradesini susturmak mümkün değildir. Bu bir yıl bize bir gerçeği yeniden göstermiştir: Asıl güç makamda değil, halkın vicdanındadır. Asıl güç korkuda değil, adalettedir. Asıl güç baskıda değil, milletin iradesindedir. Bizler hakka, hukuka ve demokrasiye olan inancımızdan bir adım geri atmadık; bundan sonra da atmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte; demokrasiye, adalete ve halkın iradesine olan inancımızla tüm yol arkadaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da aynı kararlılık ve dayanışma ruhuyla sonuna kadar beraberiz.

Çünkü biliyoruz ki; Adalet gecikebilir ama yok edilemez. Gerçeklerin üzeri örtülebilir ama sonsuza dek saklanamaz. Halkın iradesi engellenebilir ama teslim alınamaz. ve inanıyorum ki çok yakında yeniden Büyükçekmece'nin sokaklarında birlikte yürüyeceğiz. Yeniden çocuklarımızın gözlerinin içine bakacağız. Yeniden vatandaşlarımızla omuz omuza, gönül gönüle olacağız. Yeniden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gücümüzü makamdan değil, halktan alıyoruz. Çünkü biz gücümüzü korkudan değil, vicdandan alıyoruz. Çünkü biz hak için, hukuk için, adalet için ve Büyükçekmece için varız. Yaşasın demokrasi! Yaşasın halkın iradesi! Yaşasın Büyükçekmece! Hepinizi sevgiyle, hasretle ve umutla selamlıyorum."

"KADİM ANADOLU TOPRAKLARI BİR YIL YEDİ AYDIR BÜYÜK BİR ZULÜMLE, BÜYÜK BİR ZALİMLİKLE KARŞI KARŞIYA"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yürüyüş sonrası bir konuşma yaptı. CHP'li belediyelere yönelik operasyon sürecini anlatan Çelik şunları söyledi:

"Değerli İstanbullular tam bir yıl yedi ay oldu. Bir Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün sonrasında Esenyurt'ta başladılar Beşiktaş'la Beykoz'da devam ettiler, 19 Mart darbesiyle devam ettiler. Büyükçekmece darbesiyle devam ettiler. Bir yıl yedi aydır kadim Anadolu toprakları büyük bir zulümle, büyük bir zalimlikle karşı karşıya. Bir yıl yedi aydır İstanbul'un meydanlarında Büyükçekmece'de bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Bundan tam bir yıl önce bir 3 Haziran günü Büyükçekmece belediye Başkanımız Hasan Akgün, Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkanı Utku Cihan Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe tutuklandı ve cezaevine gönderildiler."

Şimdi buradan yerel yönetimlerde duayen belediyeciliğin Türkiye'deki en deneyimli isimlerinden birisi Hasan Akgün'e, Hasan Akgün başkanımızın yol arkadaşı başkan yardımcımız Ömer Kazancı'ya, genç kardeşimiz Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'ya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'ye güçlü bir selam gönderelim. İstanbul'da 12 belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, belediye bürokratlarına buradan Silivri'ye hepsine güçlü bir selam gönderelim. ve tabii ki buradan Silivri'ye Türkiye'nin umudu Ekrem İmamoğlu'na güçlü bir selam gönderelim.

"BİZ SİZİN ÇOCUKLARINIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Güzel bir Büyükçekmece akşamında yürüyüş gerçekleştirdik. Yarın Zeytinburnu'nda yürüyeceğiz. Hem geçim için yürüyoruz emekliler için, işçiler için, memurlar için yürüyoruz. Hem adalet için yürüyoruz hem özgürlük için yürüyoruz hem kurultay için yürüyoruz hem de seçim için yürüyoruz. Bugün buradayız. Büyükçekmece'deyiz yarın hep birlikte Zeytinburnu'ndan yürüyor muyuz? Arkadaşlarımız, ilçe başkanımız Halis Başkan'a yürekten teşekkür ediyorum. Burada bir hazırlık yapmış, buraya bir arka plan, bir kürsü, bir de platform kurmuş. Birbirimizin gözünün içine bakarak göz hizasında konuşalım diye buraya bir platform kurmuşlar. Ancak ne yazık ki emniyet yetkilileri o platformu kaldırmışlar. Biz bu ülkenin parasıyla yetişmiş insanlarız. Ben bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir memurun, bir öğretmenin çocuğuyum. Benim söylemek istediğim şey şu buraya kurulan platformu emniyet yetkilileri kaldırdı. Arkadaşlarım sandalye getirdiler onu da kaldırmak istiyorlar. Onlara söyleyeceğim söz şudur. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz adalet mücadelesi veriyoruz. Platformlardan korkmayın, sandalyelerden korkmayın. Türkiye'ye bu araşıyı getirmeye çalışanlardan korkun. Eğer bu sandık milletin önünden kaçırılırsa bu topraklar yeniden monarşiye döndürülürse bu sizin çocuklarınızın geleceğini etkileyecek. Biz sizin çocuklarınızın demokratik bir ülkede, refah içerisinde yaşanılır bir ülkede yaşanılır bir ülkede yaşamalarının mücadelesini veriyoruz.

"BÖYLE YARGI DÜZENİ OLMAZ"

Büyükçekmece'den şunu ifade etmek isterim. Bir yıl önce Hasan Akgün başkanımız tutuklandı. İddianamesi yazılamadı. Bu topraklar, bu ülke, İstanbul, 400 kişinin, 500 kişinin tutukluğu olduğu dosyalar gördü, yargılandığı dosyalar gördü. Birkaç ay içerisinde onların iddianameleri yazıldı. Ama Hasan Akgün Başkanımız, belediye emekçilerimiz gözaltına alındılar, tutuklandılar, bir yıl boyunca iddianameyi yazmadılar. Daha yeni iddianamesi yazıldı. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen 16 Temmuz'a bir duruşma verdiler. Bunun adı peşin olarak insanları cezalandırmaktır, bunun adı zulümdür, böyle bir yargı düzeni olmaz. İnsanları hiçbir delil olmadan tutuklayarak bir yıl, işte Hasan Başkanımızın eşi burada, ailesi burada. Bir yıl boyunca hiçbir somut delil olmadan insanları tutuklamak, peşin peşin cezalandırmaktır. Böyle bir yargı düzeni olmaz. Ne ile suçluyorlar Hasan Akgün'ü? Ne bir belge var, ne bir kanıt var, ne somut elle tutulur bir şey var. İnsanları alıyorlar, cezaevine koyuyorlar, gizli tanıklar üretiyorlar. Onların ifadeleri üzerinden bu operasyonları gerçekleştiriyorlar. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki, bizim istediğimiz gibi konuşursan, belediye başkanını suçlarsan, onun aleyhine bir şeyler söylersen, sen özgürlüğüne kavuşabilirsin diyorlar. Üstelik bazılarından da para istiyorlar. Bunları İBB iddianamesinde de gördük, Büyükçekmece iddianamesinde de görüyoruz. Hasan Akgün Başkanımızın hiçbir somut delil olmadan, hiçbir kanıt olmadan tutuklanmasından sonra bir takım beyanlar topladılar. Sonra o beyanları beğenmediler. Dediler ki, bunu beğenmedik. Değiştirdiler bir daha beğenmediler, bir daha değiştirdiler.

"BÜYÜKÇEKMECE İDDİANAMESİ DE TEL TEL DÖKÜLECEK"

Yani sürekli insanları özgürlüğüyle tehdit ederek, ailesiyle tehdit ederek, kendisi Silivri zindanındayken eşini Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp gidip vatandaşa bak sen buradasın, eşin şu an Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde. Bizim istediğimiz gibi konuşmazsan tutuklanacaksın diyerek dosyaların üzerine örtmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde bunu görüyoruz. Büyükçekmece iddianamesinde bunu görüyoruz. Şu anda İBB Davası Silivri'de görülüyor. İddianameler tel tel dökülüyor. O ifadeleri verenler, o iftiraları atanlar diyorlar ki biz bu ifadeleri baskı altında verdik. Biz bu ifadeleri tehditle verdik. Burada hakimin karşısında bu ifadelerin gerçek olmadığını söylüyoruz diyorlar. İşte Temmuz ayında Hasan Akgün başkanımızın da yargılanma süreci başladığında Büyükçekmece iddianamesi de tel tel dökülecek. Hasan Başkanımız savunmasını gerçekleştirecek, özgürlüğüne kavuşacak ve Büyükçekmece'ye hizmet etmeye devam edecek. Özgürlüğüne kavuşan yol arkadaşlarımız var. Büyükşehir Meclis Üyemiz Ahmet Şahin özgürlüğüne kavuştu. Rıza Can Özdemir özgürlüğüne kavuştu. Büyükçekmece akşamındayız. Yürüyerek buraya geldiniz. Buradan da dinlenmeye evlerinize geçeceksiniz. Biraz daha zamanınızı almak istiyorum. Çünkü dertleşmemiz gereken konular var. Birbirimizle göz hizasında konuşmamız gereken konular var.

"BUGÜN TÜRKİYE'NİN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YARGI SİYASALLAŞMIŞTIR DİYOR"

Türkiye bugün neyi yaşıyor? Bugün Türkiye'ye yaşatılan şey nedir? 19 Mart'ta bir darbe gerçekleştirildi. Sonrasında tutuklanan belediye başkanlarımız da var ve sonrasında baktılar ki belediye operasyonlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramıyorlar. Ne yapmaya başladılar? Partimizin kurumsal kimliğine saldırmaya başladılar. 3 bin polisle İstanbul il binasına geldiler. Bizi teslim almaya çalıştılar. Sonra biz onlara teslim olmadık. Biz görevimizin başındayız dedik, görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Genel merkeze biber gazıyla, plastik mermilerle girdiler. Şimdi dün birisi çıktı bir açıklama yaptı. Ankara'dan bir kişi, siz onun kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O kişi dedi ki dün, bu konuların bizimle ne alakası var? Bizim bu konularla ilgimiz yok. Bu meseleler CHP'nin iç meselesi dedi. Şimdi buradan kendisine soralım hep birlikte. Peki İstanbul'daki bir hakimi Ankara'ya bakan yardımcısı yapan kimdir? Aynı bakan yardımcısını İstanbul'a getirip başsavcı yapan operasyon düğmesine basan kimdir? Aynı bakan yardımcısını Ekrem İmamoğlu'nu tutukladığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırdığı için Hasan Akgün'ü tutukladığı için Türkiye'ye Adalet Bakanı yapan kimdir? Bu operasyonlar kimin başının altından çıkıyor? Türkiye'de yargıyı siyasallaştıran kimdir? Bugün Türkiye'de vatandaşın yüzde 80'den fazlası ben yargıya güveniyor mahkemeler adaletli karar veremez diyor. Bugün Türkiye'de halkın yüzde 80'i yargı siyasallaşmıştır diyor. Bugün o mahkemelere o hakimlere talimatı verenler kimdir?

"O MİLLET AKLI DİYOR Kİ CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DİR DİYOR"

Üstelik hakimler onların talimatlarına uymazlarsa o hakimleri Diyarbakır'a, Kahramanmaraş'a, Samsun'a süren kim? Ekrem İmamoğlu davasının Ekrem İmamoğlu lehine karar veren bütün hakimlerini Diyarbakır'a, Kahramanmaraş'a, Samsun'a sürdüler. Kim sürüyor? Kim talimatı veriyor o bakana? O bakan hangi hakimlere, hangi savcılara talimat veriyor? Şu çok iyi bilinsin. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduğunda bir darbe devreye girmiştir. Önce belediye başkanlarımızı tutukladılar. Ardından partimizin kurumsal kimliğine saldırdılar. Şimdi de meselenin bizimle ilgisi yok deyip kenara çekilip kendi tükenmiş iktidarlarını sürme çabası içerisine giriyorlar. Üstelik bunun adına da devlet haklı demeye çalışıyorlar.

Daha iki gün önce birisi çıktı dedi ki devlet aklı böyle istiyor. Bakın devlet aklı böyle istiyor diyerek milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Bunu kim istiyor biliyor musunuz? Antalya'daki toplantıda bu topraklarda demokrasi çalışmaz buralara hayırsever monarşi lazım diyen Tom Barrack istiyor ve onun patronu Trump istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünden sandığı kaçırıp en güçlü rakibini oyunun dışına iterek emperyalist güçlerin Anadolu topraklarını sömürge ülkesi haline getirmek istiyorlar. Bu nedenle şunu söylüyoruz. Bu topraklar 107 yıl önce işgal altındaydı. İstanbul Boğazı işgal altındaydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a gidip bu toprakların milli mücadelesini başlatmıştı. Bugün de bu topraklar millet aklı Büyükçekmece Meydanındadır. Millet aklı İstanbul'un meydanlarının aklı bir şey söylüyor. O millet aklı diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgün Özel'dir diyor. Millet haklı bu toprakların milletimizin takdiriyle bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur diyor. Millet haklı diyor ki millet haklı diyor ki millet haklı. Biz bu topraklarda yüz yedi yıl önce emperyalist güçlere onların yerli işbirlikçilerine teslim olmadığı olmayacağız. Tam bağımsız bir Türkiye için kararlılıkla mücadelemizini yeneceğiz. ve bu topraklarda demokrasiyi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Halk kazanacak. Halk kazanacak. Güzel Türkiye'miz kazanacak"