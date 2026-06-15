CHP'de İç Tüzük Tartışmaları

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Genel Merkezimizden Meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış ve Sayın Genel Başkanımız, özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, "Maalesef ülkemiz derin bir demokrasi krizinden, bir darbe sürecinden geçerken her gün Anayasamız, yasalarımız, ayaklar altına alınıyor. Meclis'te de Meclis İç Tüzüğü ve zaman zaman parti iç yönetmeliği görmezden geliniyor" diye konuştu.

Çok sıcak bir gündemden geçildiğini, birçok konunun konuşulduğunu ifade eden Murat Emir, "Türkiye büyük bir Anayasasızlaştırma, kural tanımama, hukukla siyasi operasyon yapma, adliye koridorlarından partiye kayyum atama ve bunun üzerinden seçim kazanma koltuğuna yapışma süreçlerine geçiyor. Ama bütün bunlara rağmen bize düşen, ne kadar hukuksuz olduklarını bilsek de ne kadar haksızlık yapabileceklerini bilsek de gözü dönmüşlüklerini ne kadar öngörsek de mutlaka hukuka dayanmaktır. Mutlaka yasalara dayanmaktır çünkü bizim önce milletimizden sonra da haklılığımızdan başka güç alacak hiçbir şeyimiz yoktur. Onlar kaba kuvvetlerinden, hukuk tanımazlıklarından, zorla talimatla verdirdikleri kararlardan ve bununla yaptıkları siyasi operasyonlardan güç alırlar ama milletimizden ve haklılığımızdan güç alırız" dedi.

Emir, şunları kaydetti:

"ŞU ANDA GENEL BAŞKANLIK KONUMUNDA OLAN KİŞİNİN GRUP BAŞKANIMIZLA İLGİLİ TASARRUF HAKKI YOKTUR"

"Grup başkanının seçilme yolu açıktır ve bu Siyasi Partiler Kanunu'ndan kaynaklı ve iç yönetmeliğimize buradan gelmiş açık bir hükümdür. Siyasi Partiler Yasası 26'ncı madde, aynısı bizim iç yönetmeliğimize de bu şekilde derc edilmiştir: Dolayısıyla bir şekilde atanmış olan ve şu anda genel başkanlık konumunda olan kişinin grup başkanımızla ilgili bir tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Bunun üzerindeki tartışmalar boştur."

'Parti Meclisi'nde (PM) üstünlüğü sağlayacağız' diye, 'Gruba gözdağı vereceğiz' diye dokuz arkadaşımızı tedbirli olarak disipline sevk ettiler. Ama tamamen hukuksuz, tüzüğümüzü çiğneyerek disipline sevk ettiler. Bunu takip ediyoruz, bilsinler. Bu ülkede hukuk olmadığını biliyoruz, kararların talimatla verildiğini biliyoruz ama inatla bu süreçleri takip ettiğimizi herkes bilsin. Her şey milletimizin gözü önünde oluyor ve olmaya devam edecek. Burada yapılmak istenen aslında daha önce denenmiş. Ankara 24'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015 tarihli kararı var. Çok açık. Bu kararda da bunun hukuksuz olduğu açıkça söylenmiş. Dolayısıyla arkadaşlarımız geri dönecek. Herkes hesabını buna göre yapsın.

GENEL BAŞKAN, GRUP BAŞKANVEKİLİ ATAMASI YAPABİLİR Mİ

Bu yolla iki grup başkanvekilimizi görevden aldılar. İç yönetmeliğin herhangi bir maddesinde veya bu içtüzüğün herhangi bir maddesinde veya bu Siyasi Partiler Yasası'nın herhangi bir maddesinde; genel başkanın grup başkanvekili atama yetkisini göstersinler. Yok böyle bir şey. Grup başkanvekilleri gruptan seçilir. İlk iki yıl grup başkanvekillerinden memnunsa genel başkan, görevini uzatabilir. Yani mevcut grup başkanvekilinin görev süresini uzatabilir. 'Ben senden memnun değilim. Ben bunu getireceğim' diyemez. 'Der' diyen varsa ona sorun; 'Hangi maddeye dayanıyorsunuz' deyin. 'Biz hukuk tanımayız' diyorlarsa ayrı mesele. Zaten tanımadıklarını biliyoruz. Ama biz ısrarla bunu soruyoruz.

MECLİS BAŞKANI'NIN GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİNİ DÜŞÜRMESİ

Meclis Başkanımız, Grup Başkanvekillerimizi alelacele görevden alınmış varsayarak bir yanlışın içine düşmüştür. Hem içtüzüğümüzü hem iç yönetmeliğimizi görmezden gelmiştir. Aynı zamanda Anayasa'yı yok saymıştır. 7'nci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi diyor ki 'Yenisi seçilene kadar Meclis'teki grup başkanvekili görevine devam eder.' Velev ki bir an için iki grup başkanvekilimizin görevden alınmasını hukuka uygun varsayın -asla değil- ama bu durumda dahi yenileri seçilene kadar mevcutlar devam eder. Sayın Meclis Başkanı bu hükmü niye yok saydınız? Saymamalıydınız. Olmamıştır. Peki ısrar ediyorsanız tavrınızın doğru olduğuna, hukuki olduğuna beni de verselerdi ne yapacaktınız? Mesela partinin üç grup başkanvekili de yok. Nasıl meclis çalışmalarına katılacak? Tam da bu nedenle bu yönetmeliği yazanlar Anayasa ile bağlı oldukları için, Anayasa 95'e göre yazdıkları için bu hükmü koymuşlar. Bir parti grubu, grup başkanvekilsiz olmaz, olamaz. 'Genel Merkez'den yazı geldi.' Olmaz böyle bir şey. Meclis Başkanlığı ile genel merkez muhatap değildir. Meclis Başkanlığı'nın muhatabı grup başkanlığıdır.

HANGİ TÜZÜK GEÇERLİ

Bir tartışma daha var: 'Hangi tüzük ayakta?' İşine gelen '2018 tüzüğü ayaktadır. Biz ona göre uyarız' diyorlar. Olmaz öyle şey. 36'ncı Bölge Adliye Mahkemesinin kararına yaslanıyoruz. Bize göre hukuksuz ama o mahkeme diyor ki 'Ben 38'inci kurultayınızda seçilen genel başkanı, PM'yi ve YDK seçimini yok sayıyorum. Dolayısıyla bir önceki genel başkanı, bir önceki PM'yi ve bir önceki YDK'yı tedbiren görevde tutuyorum.' Tüzükle ilgili bir tedbir kararı var mı? Yok. Mahkeme tedbir koyduğu için siz oradasınız. O halde tüzükteki 2024 ve 2025 değişikliklerimiz niye geçerli değil? İşinize gelmiyor. Çünkü MYK'yı, PM'den onaylatamayacağınızı biliyorsunuz. Orada millete rağmen, CHP'lilere rağmen ısrarla oturmaya çalışan bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Tarih önünde, bu millete karşı, CHP'lilere karşı taşıyamayacağınız yükün altına girdiniz. Bu bir saray operasyonudur. Tayyip Erdoğan'ın CHP yönetimini dizayn etme çabasının sonucudur. CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak üzere tasarlanmış kirli bir plandır. Bu plana kimse hizmet etmemelidir. Kimseyi öyle peşinen lekelemek, peşinen suçlamak derdinde değiliz. Bu partiye de bu ülkeye de bu haksızlığı yapmayın.

20 TEMMUZ TARİHİNE İŞARET ETTİ

Biz mutlaka 20 Temmuz'dan önce hem Yargıtay'ın karar vermesini bekliyoruz hem kurultay bekliyoruz. Bölge Adliye Mahkemesi tedbir kararı verdi. Yargıtay'ın artık nihayet önüne gelmiş olan dosyada bir an evvel, hiç beklemeden karar vermesi ve bu garabetten Türkiye siyasetini kurtarması gerekir. Bu darbe girişimine Yargıtay asla izin vermemelidir. Yargıtay'ın yapacağı şey hukuka uymaktır, hukukun gereğini yapmaktır. Hiç uzun anlatmaya gerek yok. Süreçleri çok konuştuk. Daha çok konuşacağız. Ama Yargıtay'ın bir an evvel, derhal karar vermesi gerekir. İkincisi; derhal 20 Temmuz'a kadar kurultay toplanmalıdır. CHP, Türkiye'nin ve dünyanın en köklü partilerinden birisi seçime sokulmama riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle biz 20 Temmuz'a kadar hem Yargıtay kararını bekliyoruz hem de kurultay kararını bekliyoruz.

"PARTİMİZDEYİZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ"

Bunu temin etmek üzere her yolu deniyoruz ve denemeye devam edeceğiz. Bizim önümüzde her türlü hukuki yol var. Biz partimizdeyiz. Biz baba ocağındayız. Biz bu Cumhuriyet'i kuran partinin neferleriyiz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Partinin gerçek sahibi millettir, CHP'lilerdir. Millete sorarsanız CHP'nin içinde, yönetiminde, kadrolarında kimi görmek istediklerini duyarsınız. Yeter ki millete kulak verin. Yeter ki sokağa çıkın. Hatta yeter ki evinizdekilere kulak verin. Dolayısıyla 'şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar' sözlerine asla inanmayın. Partimizin, Genel Başkanımızın, Parti Sözcümüzün, Grup Başkanvekillerimizin, partimiz adına konuşmaya yetkili kişilerin dışındaki sözlerin hiçbirine inanmayın, hiçbirine aldırış etmeyin. Paylaşmamız gereken, kamuoyunun bilmesi gereken her şeyi olması gerektiği zamanda ve olması gereken açıklıkta paylaşacağız ve paylaşmaya devam ediyoruz.

DELEGE İMZALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ GENEL MERKEZ'E TESLİM EDİLECEK

Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imzayla çarşamba günü, 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarımızın illerinden delegelerle birlikte Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. Şu tartışmaları hukuki zeminden kaydırmayın: 'Olağanüstü kurultay yapamayız.' İmza toplandı. 'Yapamayız.' PM düştü. 'Olmaz.' Niye? 'Tedbirle geldik.' Tedbirle gelen istediğini görevden alıyor ama asıl yapması gerekeni, yani olağanüstü kurultayı yapmaktan kaçınıyor. Vakit geç değildir. CHP'yi böylesine bir girdaptan kurtarmak kolaydır. Bu onur herkese yakışır. Herkesi sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Biz sorumlu, sağduyulu, soğukkanlı olmaya devam edeceğiz. ve ısrarla kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. Bunun bir gereği olarak da 900 imzamızı, Genel Merkez'e çarşamba günü götüreceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP TOPLANTISI YAPMAMAYA KARAR VERDİ

Emir, geçen hafta CHP grup toplantısında yaşananları hatırlatarak bu haftaki grup toplantısına ilişkin şunları söyledi:

"Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Genel Merkezimizden Meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış, bir grup toplantısı çalışma içerisinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk. ve Sayın Genel Başkanımız, özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır. Biz bu süreçte bize destek olan, emek veren, ter döken, toplantılarımıza, yürüyüşlerimize gelen, grup toplantılarımıza gelen, mitinglerimize gelen, gelemeyip de televizyonlardan izleyen, gelemeyip de yüreğinin o gücünü, sıcaklığını gönderen milyonlara sonsuz teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki siyaset millet için yapılır, milletle birlikte yapılır ve milletin sesini duymak için hala geç değildir."

"GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ ÇALIŞMASI İÇERSİNDE DEĞİLİZ"

Emir açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emir "Grup başkanvekilliği için seçim olacak mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim değerlendirmemize göre, Sayın Ali Mahir Başarır ve Sayın Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekillikleri devam etmektedir. Büyük bir hukuksuzluğa maruz kalmışlardır ve bu hukuksuzluğun bir an evvel gerekiyorsa siyaseten, gerekiyorsa da hukuken mutlaka geri döneceğine eminiz. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Bu yanlış kararı alanlar geri dönebilirler veya süresi içerisinde buradaki mahkeme kararlarıyla derler. Bunun örnekleri var. Oranın mutlaka tüketilmesi gerekir. Her türlü yazılı itiraz, sözlü iletişim kurulmuştur."

UÇUM'UN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Seçim tarihi 16 Nisan 2028. Erdoğan'ın yeniden seçilme gibi bir ihtiyacı yoktur, Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı vardır" açıklamalarının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bu Anayasa o kadar hırpalandı ki o kadar yok sayıldı ki o kadar demokrasiden uzaklaştırıldı ki gerçekten böylesine saçma sapan fikirler de söylenebiliyor. Kendi hazırladıkları, perişan ettikleri, iğdiş ettikleri Anayasa'nın bile arkasından dolanıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı dördüncü kez seçtirecekler. Nasıl? Böylesine hukukun arkadan dolanmasına biz razı olmayacağımız gibi, bu millet de bir kişinin dört kere üst üste cumhurbaşkanı olmasına izin vermeyecektir. Türkiye ağır bir demokrasi krizinin, ağır bir darbe sürecinin ve ağır bir ekonomik buhranın içinden geçmektedir. Erken seçim şarttır. Sandık bir an evvel gelmelidir. Cesaretiniz varsa bir an evvel getireceksiniz. 'Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim... Anayasa'nın arkasından dolanmak için de iki ay kala 'hadi erken seçim' diyelim.' Bu oyuna hiç kimse gelmez. O aklı evveller böylesine ucuz oyunlara girmesinler. Bir de tabii muhatabımız saraydaki atanmışlar değil, seçilmişlerdir. Bu seçilmişlerin de bu konuda böylesine çiğ işlere girmeyeceklerini ummak isteriz."

Emir, "Mahkeme kararında, 'Kurultay yapılamaz' ibaresi var mı" sorusuna karşılık şöyle konuştu:

"Asla yok. Başka türlü göstermeleri gerekir. Zaten iddia şu değil mi: 'Biz kabul ettik görevi. BAM'daki karardan bizim hiç haberimiz yok. Hiç parçası değiliz. Çok da üzgünüz. Biz gelmesek kayyum gelecekti.' Ne yapacaktı kayyum? 45 günde seçim yapacaktı. Yap o zaman. Elini tutan ne? Herkesin aklıselime, sağduyuya ve milletle yan yana olmaya ihtiyacı var."

Emir, CHP Sözücüsü Müslim Sarı'nın kurultay yapılamayacağı ifadelerinin sorulması üzerine ise "Bu soruyu bana sormayacaksınız. Bu soruyu Müslim Sarı'nın basın toplantısında, 'Hangi mahkeme kararının neresinde yazıyor' diye soracaksınız. Kim böyle bir şey söylerse mahkeme kararının neresinde yazdığını sorun" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Emir, yeni parti kurulacağı tartışmasına ilişkin olarak ise şöyle konuştu:

"Yeni partiyle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Bizim dışımızda çok farklı, olmayacak spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda bilmenizi istediğimiz şey; biz partimizdeyiz, baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Bize kurulan ve kurulmaya çalışılan bütün tuzakların farkındayız. Bütün hukuksuzlukları ve tasarlanan hukuksuzlukları biliyoruz, öngörüyoruz. Ama buradayız. Partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kurultay talep etmeye devam edeceğiz. 'Adalet' demeye, 'hukuk' demeye, 'yasa' demeye devam edeceğiz. Ama elbette ki CHP'nin milyonlarının, milletin umudunu bağladığı kadrolar olarak her türlü seçeneği aklımızın bir köşesinde ve masamızın bir köşesinde tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz. Çünkü büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Sorumluluğumuz milletimizedir. Bu nedenle bizi bir yere sıkıştırmaya çalışanlara karşı, her türlü kirli planı bozabilecek çalışmanın ve ferasetin içerisinde olduğumuzu açıklıkla söylüyoruz."

Emir, parti binası tutulduğu iddalarını spekülasyon olarak niteleyerek "Olası her duruma karşı, her türlü tedbiri alacak, her türlü seçenek üzerinde çalışılmaktadır. Ama somut bir bilgi olduğu zaman biz geleceğiz, burada sizinle paylaşacağız. Biz hiç kimseye arka kapı kulisi falan vermiyoruz. 'Öğrendik, yakınlarından duyduk. Şurada açıldı, burada yapıldı, burada bilmem ne, şu gün geliyorlar, bugün dilekçe' hepsi spekülasyondur" dedi.

GRUP TOPLANTISI UZLAŞI SONUCU MU YAPILMIYOR

Emir, "Grup toplantısı yapmama kararı taraflar arasında bir uzlaşı kapısı açıldı anlamına mı gelmektedir" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir diyalog içerisinde değiliz. Bir uzlaşma zemini yoktur. CHP Genel Merkezi'nin bu hafta Meclis'te grup toplantısı yapmama kararını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Çünkü partimizin kamuoyu nezdinde tartıştırılmasından son derece rahatsızız. Bizim grup toplantılarımız parti iç çatışmalarının bir alanı olmamalıdır. Bizim grup toplantılarımızın milletle saray arasındaki bir mücadele olması gerekir. Tam da bu nedenle biz bunu memnuniyetle karşıladık. Ama böyle bir diyalog, uzlaşı, yumuşama söz konusu değildir. Mesele şudur: Hukuka uyulacak ve milletin sesi duyulacak. Sarayın projelerinin peşinden gidilmeyecek. CHP'ye sarayın operasyon çekmesine izin verilmeyecek. Bu sorumluluk her birimize düşüyor. Genel Merkez'deki arkadaşlara da düşüyor. Burada eğer sağduyu gelişirse doğru olan budur. Yoksa yumuşama tanımını kabul etmeyiz."